Tribünler harikaydı ama sahadaki futbol ne yazık ki öyle değildi. Oyuncular sürekli birbirleriyle itiş kakış halindeydi. Hakemden saha içine ve kulübelere çıkan kartlar gördük. Futbol ikinci planda kaldı. Fenerbahçe bu kadar etkisiz görünmemeliydi. Sen şampiyonluk kovalıyorsun. Rakibini ısırmalısın. Asensio’nun golüne şapka çıkarıyorum. En Nesyri iyi ki gidiyor! Bu takıma bir santrfor şart. Nene ikinci golü atmasa Fenerbahçeliler tribünde hop oturup hop kalkmaktan fazlasıyla yorulacaklardı. Oynamadan kazanmak bir meziyet olmalı. Tedesco bu maçı oyuncularına defalarca izletsin.