Bu konuda benzer içerikte bir yazı yazmıştım, Trump’ın askeri, ekonomik ve siyasi gücünü bütün dünyaya karşı açıkça kullanmaya başlayınca bütün dünyayı karşısına almış, bu imkânsız denemesinin aşağı düşüşe yol açacağını yazmıştım, bazı okurlar ve sosyal medyadaki izleyiciler “Hayal görüyorsun” mesajı atmışlardı.

Güncel olması nedeniyle Trump’ın kendini böylesine tırmandırmasını, gümüş ve altının maraton koşucusu gibi tepelere çıkarak sonra büyük düşüşe geçmesine rahatlıkla benzetebiliriz.

Köpük gidince her şey normal oluyor.

DÜNYA DİRENİYOR

Trump alacağım keseceğim dediği Grönland konusunda Avrupa’nın (ve dünyanın, dahası bizzat Amerikalıların) sert kayalarına çarpınca duruldu.

Şimdi başta Suudi Arabistan ve pek çok Arap ülkesi topraklarını kullandırmayacağını, Türkiye de karşı duruşunu açıklayınca İran’a saldırı konusunda bir durdu ve İran ile müzakere masasına oturmaya öncelik verdi. Sonrası ne olur bilinmez tabii ki.

Ama İran bu saldırıyı önleyebilir. Atom bombası üretimi hikâyesinden kesin vazgeçmeli. Hameney de postunu başka bir Ayetulluh’a bırakmalı. İran’a iyi gelmiyor, halkını yoksullaştırıyor ve protestolar karşısında da vurun öldürün emri veriyor. Hameney’i seçen Ayetullahlar meclisi üyeleri ülkelerini düşünmüyorlar mı, İran’ın başında bir kanlı bir diktatörlüğe dönüştüklerini görmüyorlar mı?

ABD’DEN BAĞIMSIZLAŞMA

Trump’ın köpüğünü alan başka gelişmeler de oluyor, dünkü yazımda belirtmiştim, küresel dünya ayrışmaya ve ekonomik ticari ilişiklerini ABD’den mümkün olduğunca bağımsızlaştırmaya yönelik adımlar atmaya başladı. Orta güçte/büyüklükte ülkelerin giderek birbirleriyle işbirliği anlaşmaları öne çıkmaya başladı.

Bu fikri Kanada başbakanı Davos’ta ortaya atmıştı ve hızla bunun teorisi yapılmaya başlandı, bizzat Amerikalı analizciler tarafından.

BAŞLIKLARA BAKIN

ABD’nin önde gelen basınında analiz yazılarına bakıyorum, başlıklar çok şey anlatıyor:

- Tecritçiliğin yanılsaması

- ABD’nin İran’daki askeri harekâtı, bölgesel ve küresel bir nükleer zincirleme reaksiyonunu tetikleme riski taşıyor.

- Trump’ın şiddet içeren kanunsuzluğunun siyasi mantığı

- Trump’ın Amerikan Titanik’i

- Orta güçte bir dünya düzeni kurmak

- Amerikan düşüncesinin çöküşü

- Evet, bu faşizm.

İÇERİDE DE GÜÇ KAYBEDİYOR

Trump’ın dış politikaları üzerine ABD’de yapılan anketlere bakılırsa yüzde 60/70 arası Amerikalı Trump’a onay vermiyor.

Bunun kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Trump’a ciddi bir faturası çıkacak gibi görünüyor.

Diyelim ki Trump ilk seçimlerde gitti.

Ama dünyanın kendine çizdiği yeni politikalardan geri dönüşü olacağını beklemiyorum.

Demokratlar Avrupa’ya geri dönebilir, bazı aşırı politikaları ve kararları törpüleyebilir.

Ama ABD’nin bu açık seçik despotluğunu kimse unutmaz. Artık Trump’ın Amerikan çağının da mezarını kazdığını söyleyeceğimiz bir döneme giriyoruz, diye düşünüyorum.

ATOM DENGESİ ÜZERİNE

Okurum Mesut Bey önceki yazım üzerine bir not gönderdi.

“Sayın Bursalı, yazılarınızı düzenli okuyan altmış yıllık bir Cumhuriyet okuruyum. Sayın Erdal İnönü, belki de barışın garantisi nükleer silahların gelişimi ve yaygınlaşması demişti. Bu durum bir dehşet dengesi yarattı, kimse bu dengeyi bozmaya cesaret edemiyor demişti.

Hindistan-Pakistan arasındaki görece barış, Kuzey-Güney Kore arasındaki görece barış bu durumun kanıtı değil mi?

Mesut Eroğlu; emekli fizik öğrt. önceki dönem ADD Balçova şube başkanı”