25 Ocak 2023 Çarşamba

6’lı masanın 11. toplantısı yarın yapılacak. 12 Şubat 2022’de Ahlatlıbel’de CHP’nin ev sahipliğindeki ilk toplantı sonrasında herkesin yanıtını aradığı soru şuydu:

Devam eder mi?

Farklı siyasal tabanlardan gelen 6 partinin lideri buluşuyor, “Kararlıyız, bu masada umut üreteceğiz” diyordu.

13 Şubat günü 6’lı masanın bütün taraflarıyla konuşmuş, gözlemlerimizi şöyle paylaşmıştık:

Maya tutmuş!

Gerçekten de masanın tüm tarafları ciddi bir hedef ortaklığı edinmişti, çıkışın birlikte yürümek olduğu kararında birleştiklerini görmüştük.

Birkaç gündür 26 Ocak’taki liderler buluşması ve 30 Ocak’taki tüm parti kadrolarının katılımıyla yapılacak, “deklarasyon” paylaşımı öncesi taraflarla konuşuyoruz. Gördüğümüz şu:

Maya iyi kullanılıyor ama asıl olan burada üretilen umudun halkın yüreğinde büyümesi!

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Aldığımız bilgilere göre 6 partinin liderlerle birlikte çalışan üst kadroları ortak mesaiyi artırdı. Hükümet programı üzerinde ortak paydalar öne çıkarıldı. Kimi tartışmalı konular liderlerin son buluşmasına bırakıldı.

Şubat ayının üçüncü haftasına kadar milletvekili seçimlerine nasıl girileceği netleşecek.

Özellikle 2-3 milletvekili çıkaran iller üzerinde çoktan seçmeli formüller var. Eğer 6 Nisan 2022’deki değişikliklerin uygulanması söz konusu olursa ittifak bağları farklı örülecek. Kimi illerde İttifak, ittifaksız girme kararı alabilir. Örneğin 3 milletvekili çıkaran ilde 2 ittifak birer sandalye aldı. 3. sandalyenin hesaplama yönetimi 2018’e göre farklı. Artık oy hesabında en sona en çok oyu alan ittifak değil, parti dikkate alınacak.

Buna benzer yeni iktidar manevralarına karşı çözüm arayışlarını sürüyor. Bu aşamada 6 parti arasında “anketler savaşı” demek abartı olabilir ama “anketler çatışması” yaşanıyor. Milletvekili listelerine temel olacak başlıca veri bir önceki seçimler ve bugünkü anketler.

Gerek 26 Ocak gerekse 30 Ocak buluşmanın devamında netleşecek cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanacak?

Cumhur İttifakı’nın 14 Mayıs tarihinin öne çıkmasından sonraki başlıca gündemi şu:

Tarihi açıkladık, adaylarını açıklayamıyorlar!

Dün Bahçeli de topa buradan girdi.

Buna karşılık Millet İttifakı içinde şu şüphe de var:

Seçimi 18 Haziran’da yapmayı planlamış olabilirler. Bize erken depar attırmak istemiş olabilirler. Adayımızı açıklayıp bizi açığa düşürmek, adayımızı yıpratmak istemiş olabilirler.

Bu kadar “olabilir”i düşünmek olacak şey değil ama, “İktidar bunu yapmaz, o kadar da değil” diyemiyoruz.

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Sonuç olarak yarın, siyasette yeni bir yoğunlaşma döneminin başlangıcı olacak.

Erdoğan, başlangıçta yok saydığı, küçümsediği, hakaret ettiği 6’lı masaya son günlerde saldırmaya başladı. Bunu Millet İttifakı açısından hayra yormak gerekli.

İktidar gücü sizi muhatap aldığı an ne olursa olsun yarış sizin de iktidar seçeceği olduğunuz algısıyla devam eder.

Bütün mesele bu muhataplığın hakkını vermek. Verirseniz toplum katında da seçenek sırasına girersiniz.

Bir muhalefet milletvekiline sorduk:

- Anadolu’ya gittiğinizde halk size en çok ne diyor?

“Bıktık... Usandık... Bizi bu gidişten kurtarın, diyor...”

- Başka ne diyor?

“Yeter artık... Her yıl öncekini aratıyor, diyor...”

- Başka?

“Almak istediğin yanıt ne, Sayın Balbay?”

- Size, siz gelin, bekliyoruz, bizi siz kurtarırsınız diyor mu?

“O şekilde demiyor...”

Halkın bu iktidardan bıkması işin yarısı. Öteki yarısı “şu gelsin” demesi...

Yarından tezi yok, bu yaratılmalı!