Bu kadar yeni oyuncu olunca Beşiktaş için her 90 dakika artık bir test maçı gibi. Her hafta üstüne koya koya gidiyor olsa bile. Oyuna iki takım da karşılıklı bire bir baskıyı seçerek başlayınca mücadele dozu yüksek bir oyun ortaya çıkıyor. Bu yüzden savunmalar ileri çıkmasına rağmen taraflarca pozisyon yaratılamıyor. Beşiktaş çareyi uzun top indirmekte buluyor fakat bu tabii ki çare olmuyor. Ama 2. yarıya hücum hevesiyle başlıyor Kartal. Ve 52’de maçın 2. korner atışıyla golü de buluyor. Bu gol maçı hareketlendiriyor. Artık Beşiktaş 2. golün, Kocaelispor ise beraberliğin peşinde. Fakat skor değişmeyince Siyah-Beyazlılar bir maçı daha özellikle Asllani ve Ndidi’nin katkısıyla gol yemeden tamamlıyor. Ve bir golle de üç puanı kapıyor. Ne var ki hücumda Orkun’u çok arıyor.