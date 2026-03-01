Terörist başı Öcalan, 27 Şubat’taki ilk çağrısının yıldönümünde yeni bir açıklama yaparak 1923’te kurulan Cumhuriyetin temeline indirilecek en büyük darbeyi duyurdu. Anayasanın 66. maddesindeki vatandaşlık tanımının değiştirilmesini ve etnik kimliklere dayanan bir tanımlama yapılmasını istedi.

Ben 66. maddenin değiştirilmesinin yolunun yapıldığını, daha Öcalan açılımı Bahçeli tarafından başlatılmamışken 26 Kasım 2023’te bu köşede yazmıştım.

Önce iktidara bir soru: Feshedildiği söylenen PKK terör örgütünün kurucusu kimdir ki Türkiye Cumhuriyeti’ne yön gösteriyor? Bu teröristle pazarlığın kanıtı değilse nedir?

Öcalan, açıklamasının başında, “Erdoğan’ın iradesini, Bahçeli’nin çağrısını, Özel’in katkısını ve sürece olumlu katkı yapan diğer tüm siyasi, sosyal, sivil birey ve kurumların çabalarını kıymetli buluyorum” dedi, “son iki yüzyılda tersine çevrilmek istenen kardeşliğin önündeki engelleri kaldırdıklarını” iddia etti.

“Barış” ve “demokrasi” yalanıyla yürütülen Öcalan açılımına katılan tüm siyasi partiler, kurumlar ve kişiler, Türkiye’de 1923’te kurulan laik Cumhuriyetin yok edilerek onun yerine AKP öncülüğünde kurulmak istenen gerici, etnikçi, mezhepçi ve Yeni Osmanlıcı Yeni Türkiye’nin yani ikinci cumhuriyetin önünü açmıştır.

SAVUNDUĞUM TEZ YİNE DOĞRULANDI

İkinci Cumhuriyet projesinin arka planını, uzun zaman önce Mülkiye’de savunduğum yüksek lisans tezimde ortaya koymuştum.

O tez, Cumhuriyet Kitapları tarafından 2011’de “İkinci Cumhuriyetçiliğin Temelleri” adıyla yayımlandı. Kitabın alt başlığını “İkinci Grup’tan Yetmez Ama Evetçi Liberallere 100 Yıllık İhanet Mirası” olarak belirlemiştim. Çünkü bu hattı belirlemek ve ifşa etmek Türkiye için hayatidir!

Liberal etnikçilerin yuvalandığı Birikim dergisinin AKP’nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 tarihli seçimden sonraki kapağını hatırlar mısınız? Başlık, “1946-1983 ve Sonunda 3 Kasım”dır. Demokrat Parti’den Özal’ın ANAP’ına ve oradan da AKP’ye bir bağ kurulmuştur. Üst başlıkta, “Muhafazakâr demokrat inkılâp” yazar, kullandıkları görsel ise Abdullah Gül, Erdoğan, Abdülkadir Aksu’nun sevinç içinde iktidarı kutladıkları bir anın fotoğrafıdır.

‘2. CUMHURİYETİN 1. CUMHURBAŞKANI’

2000’lerin başında esen 2. cumhuriyetçilik rüzgârını anımsar mısınız? 24 Kasım 2002’de Sabah gazetesi 2. cumhuriyet manşetini atmış, Mehmet Altan 8 Kasım 2004’te Sabah’ta “Şimdi herkes ikinci cumhuriyetçi” başlıklı yazısını yayımlamıştı.

2000’lerin başında esen bu dalgaya antiemperyalist güçler direnince Ergenekon ve benzeri tertiplerle etkisiz hale getirilmek istendiler. İkinci cumhuriyetçiler bu kumpasların parçalarıydı. Aslında “sol” maskeyle sunulan bu ulusal devletleri çökertme programı, ABD ve AB merkezliydi. Atatürk de bir ulus devlet kurucusu olarak hedef tahtasındaydı. Onu ve devrimini tarihten silmeden başarılı olamazlardı.

O yıllarda Gül’ün cumhurbaşkanı seçilmesini, “birinci cumhuriyet”in sonu olarak görenler oldukça fazlaydı. Örneğin Ertuğrul Özkök, Hürriyet’in yazı işleri toplantısında, “2’nci cumhuriyet’in 1’inci cumhurbaşkanı” manşeti atma şakası yaptığını yazmıştı. Bunu kendi köşesinde yorumlayan Mehmet Ali Birand ise Özkök’e katıldığını belirterek 30 Ağustos 2007’de, yani Zafer Bayramı’nda, “2. Cumhuriyet’in 1. Cumhurbaşkanı” başlığıyla bir yazı yazmıştı.

Mehmet Altan’a göre ise Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı, “devlet elitinin parsellediği halk arazisine, gerçek halkın binasını kurma girişimi”ydi.

DİNCİ GERİCİLİK, ETNİKÇİLİK VE EMPERYALİZM EL ELE!

Uğur Mumcu’nun 13 Ocak 1993’te Harp Akademileri’ndeki konferansında, “PKK’nin yurtdışındaki kendi yayınlarını inceledim. İlk kez ikinci cumhuriyet fikrini ortaya atan Abdullah Öcalan’ın bizzat kendisi olduğunu gördüm. Çünkü Türkiye gibi bir ülkede devleti kuran siyasal düşünce Atatürkçülüktür. Bu düşünceyi, bu yollarla yıpratmak da örneğin PKK gibi terör örgütlerinin başlıca amaçlarıdır” dediğini anımsarsak olan biteni net görürüz.

Dinci gericilik, etnikçilik ve emperyalizm işbirliğiyle 2. cumhuriyet inşa ediliyor. Bugün buna katkıda bulunanlar kadar susanlar da sorumludur!