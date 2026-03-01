Dostlarım eğitim bakanımız yemin etmiş, bu ülkeyi şeriat kanunlarıyla yönetilen bir ülke yapacak. Ona göre bu ülkede yaşayanların tamamı Müslüman, öyleyse neden şeriat kanunlarıyla yönetilmesin? Sabah akşam bu kutsal davaya nasıl hizmet ederim diye düşünüyor. Ancak kendisi işbaşına gelmeden önce imam hatipler açılmış. Bu okullarda bilim ortadan kaldırılmıştı. Evrim teorisi haşa okutulmayacak; matematik mi o da ne, zaten okuldan mezun çocuklar kız ise evlenip en az dört çocuk yapacaklar, erkekler şansları varsa imam olacaktı. (Bir not: Gittiğim tüm Müslüman ülkelerde Tunus, Cezayir, Mısır, Fas ve İran’da imamlar insanları namaza yanık sesleriyle çağırıyorlardı. Bizde sadece teybin düğmesine basılıyor ve iş bitiyor.) Kısaca cenazelerle birlikte günde beş saat çalışıp yüksek bir maaş alacaklar, ev, elektrik, doğalgaz bedava. Ülkenin en küçük köylerinde bile adım başı cami yapılması boşuna mı? Asıl maksat işsizliği azaltmak. Kuran okuyorlar ama içlerinde Arapça bilenler çok az, bir elin parmağı kadar. Bazıları da akıllı, çıkıp tarikatlara giriyorlar ve sonra yürü ya kulum, asla Kuran’da yazılanlarla ilgisi olmayan vaazlarla televizyonlardan milleti uyutuyorlar. Haklarını yememek lazım, öyle güzel uyutuyorlar ki bu dünyanın bir cehennem olduğunu, şükredenlerin ölünce cennete gideceklerini söylüyorlar. Sanki cennete gidip de dönmüş gibi oradaki hayatı ballandıra ballandıra anlatıyorlar.

Bilimden nefret eden ve İslam yolunda yürümeye kendini adamış eğitim bakanımızın işi de zor. Kendini nasıl ispatlayacak, nasıl öne geçecek? Ülkede zaten bir yığın tarikat var, Müslüman ülkeyiz ya, vergilerimizin bir kısmı onlara gidiyor. Tarikat mensubu bakanlarımız var ve ayrıca çeşitli gizli örgütlerin yurtdışından gönderdikleri paralar var. Bu nedenle sokaklarda gösteri yürüyüşleri yapan tarikat mensuplarının büyük kısmının işleri güçleri yok. Bu nedenle hoplaya zıplaya İslamda olmayan bir biçimde zikir yapıyorlar ya da tarikat şeyhlerinin ayaklarını öpüyorlar. Arada hâlâ İslami kanunları uygulamaya geçmediğimizden, tarikat evlerinde ve Kuran kurslarında yapılan çocuk tecavüzleri ortaya çıkıyor. Buna da bakanlarımız “Bir defadan bir şey olmaz” diyerek üstünü örtüyorlar. Örnek alınan İslam ülkesi artık Afganistan. Taliban ülkede kadınların okullara gitmesini yasakladı, çalışmalarını yasakladı; istiyorlar ki kadınlar burkalarıyla sokakta korka korka yürüsünler ve sadece aday küçük Talibanlar doğursunlar. Ayrıca Afganistan’da kadın dövmek serbest. Hatta öldürmek de.

Bakanımız akıllı, ramazan ayını fırsat bildi ve zafere doğru önemle bir adım attı. 81 ilimizin tüm okullarına kutsal ramazan ayında neler yapmalarının zorunlu olduğu bir genelge yolladı. Genelde de çocukların aile içindeki iftarları resimleyip okula getirmeleri şart koşuldu, okul koridorlarının hilalle aydınlatılması ve öğretmenlerin çocuklar için ramazan ayını özel kılmaları yolunda baskılar yapıldı. Zaten pek çok çocuğun aç gittiği okullarda yemek saatlerinde ilahiler çalınıp çocuklara huşu içinde dinletilmesi istendi. Bazı okullarda çalışanlar koşarak işe başladılar, küçücük başı fesli oğlan çocukları, başı bağlı küçücük kızlar, Kabe şeklinde yapılmış kulübe de dua ettirildiler, okul zilleri ilahiler oldu.

Şimdi bakanımız elini büyültüyor, laikliği savunan ve bununla ilgili imzaya açık bir bildiri yayımlayan aralarında gazetecilerin, akademisyenlerin, meslek odaları ve sendika temsilcilerinin de bulunduğu 168 kişiye dava açacağını söylüyor. Bildiride ülkemizin anayasasına göre laik bir Cumhuriyet olduğu ve yurttaşlar arasında din, mezhep ayrımı yapılamayacağı belirtiliyor. Bakanımız ne yazık ki ne kadar yıpratılmaya çalışılsa da bizim şeriat kanunlarıyla yönetilmediğimizi unutmuş gözüküyor. Ama azmine şapka çıkarmak gerek. Bu arada RTÜK’ü de birileri uyarmalı çünkü ramazanda AKP’nin yeni zenginleri internette şen şakrak öyle sofralar paylaşıyorlar ki şaşarsınız, vallahi billahi helal içeceklerin şişelerini şampanya açar gibi patlatanlarını da gördüm. Bu görüntüler cumhurbaşkanımızın ve bakanların yer sofrasında iftar açan videolarının etkisini yitirmesine neden oluyor. Naçizane bir yurttaş uyarısı.