Soru: Son çalıştığım işyerine 1/2/2024 tarihinde girdim ve yaklaşık 4 ay sonra 25/4/2024’te emekli oldum. Hiç boşluk olmadan aynı işyerinde emekli olarak çalışmaya devam ediyorum ve emekli olurken de kıdem tazminatı almadım. Bu durumda;

1- SGK’ye emeklilikten vazgeçtiğimi bildirip normal prim ödeyerek çalışmak istediğimi söylersem işverenimin bunu kabul etmeme hakkı var mı?

2- İşverenim kabul ederse akabinde istifa ettiğimde SGK’den alacağım belgeyle kıdem tazminatımı alabilir miyim?

3- Sonrasında tekrar emeklilik başvurusu yapıp emekli olduğumda maaşım nasıl hesaplanır? Yine 2024 emeklisi olur muyum şartlarım korunur mu? Bora Ö.

Öncelikle 1/2/2024 tarihinde çalışmaya başladığınız işyerinde 1 yılı doldurmadan 25/4/2024 tarihinde ayrılarak emekli olmanız nedeniyle emeklilik tarihi itibarıyla kıdem tazminatı hakkınız oluşmamıştır.

1- Almakta olduğunuz yaşlılık aylığınız istekle kesilmez. Aylığınızın kesilmesi için kamu sektöründe çalışmanız veya özel sektörde tüm sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmanız gerekmektedir. İşveren, işyerinde çalıştırdığı emeklileri tercihleri doğrultusunda ya sosyal güvenlik destek primine (SGDP) ya da tüm sigorta kollarına tabi çalıştırabilir. Dolayısıyla, tercihinizi tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışma yönünde kullanırsanız emekli aylığınız kesilir.

2- Bundan sonra kıdem tazminatı alabilmeniz, iş sözleşmenizin feshinin kıdem tazminatı almaya hak kazanacak bir nedenle olmasına bağlıdır. Diğer bir ifadeyle, iş sözleşmeniz haklı bir nedenle tarafınızca ya da işvereninizin feshetmesiyle olabilecektir. Örneğin, herhangi bir kusurunuz olmadan işveren tarafından işten çıkarılırsanız ya da sağlık nedeniyle (sağlık durumunuzun çalışmanıza imkân vermediğine dair rapor alınmak şartıyla) veya işverenin kusurlu olması durumunda işten ayrılmanız hallerinde kıdem tazminatı alabilirsiniz. Kıdem tazminatı hesabına emeklilik öncesi 4 aylık çalışma sürenizin de dahil edilmesi gerekmektedir.

3- Emekli aylıklarını tüm sigorta kollarına tabi yeniden çalışmaya başlamaları nedeniyle kestiren emekliler, çalıştıkları işten ayrılıp yeniden aylık talebinde bulunmaları halinde, emekli aylıkları 5510 sayılı kanunun 30. maddesi hükümlerine göre hesaplanır. 2024 yılında tarafınıza bağlanan ve tüm sigorta kollarına tabi çalışmaya başlamanız nedeniyle kesilen yaşlılık aylığınız, kesildiği tarihten sonra aylıklara yapılacak artışlar uygulanmak suretiyle yeni talep tarihinize göre belirlenecek aylık başlangıç tarihinize taşınır. Diğer taraftan, emeklilik sonrası tüm sigorta kollarına tabi geçen çalışmalarınız için hesaplanan aylığınız, emeklilik sonrası gün sayınız ile çarpılıp emeklilik öncesi ve sonrası toplam prim gün sayısına bölünerek kısmi aylığınız bulunur. Bulunan kısmi aylık, aylık başlangıç tarihine taşınan eski aylığınız ile toplanarak son aylığınız bulunur. Özetle, emeklilik sonrası çalışmalarınız için kısmi aylık hesaplanarak eski aylığınıza ilave yapılır. Tümüyle yeniden bir aylık hesabı yapılmaz.

AYLIK TALEBİNDE BULUNMAK İÇİN 6 AY BEKLEMEM GEREKİYOR MU?

Soru: 1/1/1999-26/8/2001 tarihleri arasında geçen Bağ-Kur hizmetlerimi 2025 yılında ihya talebinde bulundum ve borcumu ödedim. Bağ-Kur hizmetlerim aktif duruma geldi. 27/8/2001 tarihi itibarıyla başlayan devlet memurluğum devam ediyor. Bu kapsamda 8370 prim ödeme gün sayım mevcut. BağKur ve devlet memurluğunda geçen hizmetlerimin birleştirilmesi için SGK’ye yaptığım başvuru sonrasında hizmet sürelerim birleştirildi. HİTAP hizmet kütüğünde toplam 9325 gün hizmetim var. 16/02/2026 tarihinde emeklilik dilekçesi verirsem hemen emekli olabilir miyim? Herhangi bir süre (6 ay) beklemem gerekiyor mu? Eşref D.

Bağ-Kur hizmetlerinizi ihya etmeniz ve geçerli saydırmanız nedeniyle sigortalılık başlangıç tarihinizin 1/1/1999 olması nedeniyle EYT kapsamındasınız ve yaş koşulu olmaksızın 9000 prim gün sayısı ile emekli olabilirsiniz. Hizmetlerin ihyasıyla emeklilik durumunda 6 ay bekleme süresi, 5434 sayılı kanunun 102. maddesinde düzenlenmiş olup maddede sandıkta birikmiş emekli keseneklerini geri almış bulunanlarla, toptan ödeme yapılmış olanların aldıkları paraları, aldıkları tarihlerden itibaren ödeyecekleri tarihe kadar hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte toptan sandığa geri vermeleri halinde, istekleri ile emekliye ayrılacak onların istek tarihlerinden en az 6 ay önce, kurumlarınca resen emekliye ayrılacak olanlar için görevleri ile ilgilerinin kesildiği tarihten itibaren 6 ay içinde sandığa ödenmiş olması şartı aranmaktadır. Dolayısıyla 102. madde sizin ihya ettiğiniz Bağ-Kur hizmetlerini kapsamadığından aylık talebinde bulunmanız için 6 ay beklemenize gerek bulunmamaktadır.

SORULARINIZ İÇİN nergis.simsek@cumhuriyet.com.tr adresine e-posta yollayabilirsiniz.