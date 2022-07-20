13 yıldır toplanamayan ESK - Şükrü KARAMAN

20 Temmuz 2022 Çarşamba

İğneden ipliğe her şeye her gün zam geliyor, yüksek fiyattan ötürü çarşı, pazar ve mutfağın alevi söndürülemiyor, halkın satın alma gücü giderek düşüyor.

Toplumu yoksullaştıran ekonomik tablonun giderilmesinde sivil toplum kuruluşlarının önerileri ve görüşleri son derece önemli ve yaşamsaldır. Emekçi, emekli, memur, çiftçi ve esnafın temsilcilerinin savunucusu olan sendikalar ile sivil toplum örgütleri demokrasinin olmazsa olmazıdır, görüşleri mutlak dikkate alınmalıdır.

İKTİDARIN GÜNDEMİNDE YOK

Milyonlarca dar ve sabit gelirli kitlenin sesi olan sivil toplum kuruluşlarının ekonomide yaşanan sorunlara ilişkin önerilerini ve taleplerini siyasi iradeye sunabilecekleri platform olan Ekonomik ve Sosyal Konsey (ESK) Şubat 2009’dan bu yana toplanmıyor. Avrupa ülkelerinde hükümetlerin görüşlerine ve değerlendirmelerine son derece değer verdiği ESK, Türkiye’de anayasal kurum haline getirilmesine karşın işlevsiz konumda.

İşçi, memur, işveren, esnaf ve çiftçi örgütü temsilcilerinden oluşan ESK, 13 yılı aşkın süredir toplanamıyor. Neden toplanamadığı da sır. Kamuoyuna da açıklama yapılmıyor. Konseyin toplanamamasından ötürü toplumu çok yakından ilgilendiren başta hayat pahalılığı olmak üzere temel ekonomik sorunlar masaya yatırılıp değerlendirilemiyor.

Sosyal ve ekonomik sorunların ele alınıp irdeleneceği, hükümete öneriler üretileceği yegâne platform Ekonomik ve Sosyal Konsey’dir. Muhalefet partileri ile sivil toplum kuruluşlarının toplanma çağrısına yanıt bile verilmiyor. İktidarın gündeminde ESK yok.

12 Eylül 2010’da yapılan anayasa değişikliği referandumuyla anayasal kurum haline getirilen ESK, güya belirli aralıklarla toplanacaktı. Konsey hükümete öneriler sunacak, alınan kararların topluma sağlıklı şekilde ulaşmasını sağlayacaktı. Bu amaçlar doğrultusunda anayasal statüye kavuşturulan ESK, bilinmeyen nedenden ötürü Şubat 2009’dan bu yana toplanmıyor. Varlığı adeta kâğıt üzerinde kaldı, unutuldu.

KONSEY TOPLANMALI

Sosyal taraflar arasında diyalog sağlamak, başta ekonomi olmak üzere toplumsal bir uzlaşı oluşturarak ülke sorunlarına çözüm bulmak amacıyla 2001’de kurulan, yılda en az iki kez toplanması gereken ESK, kurulduğundan bugüne dek sadece sekiz kez toplanabildi. Konsey bir anlamda işlevini yitirdi, hedeflenen iş barışı yeterince sağlanamadı, çözüm bekleyen sorunlar da katlanarak artıyor.

ESK, çalışma barışı adına Avrupa ülkelerinin çok önemsediği bir kurum. Hükümetler konseyin kararını dikkate alıp, kararlarını aksaksız uyguluyor. Türkiye 2001 yılında kurulan ve 2010’da düzenlenen referandumla ESK’ye Fransa’nın ardından anayasal statü kazandıran ikinci ülke olmasına karşın uygulamada başarılı olamadı, beklenen çalışma barışı sağlanamadı.

Hedeflenen amaca ulaşılmak isteniliyorsa siyasi irade, sivil toplum örgütlerinin taleplerine kulak vererek konseyi bir an önce toplantıya çağırmalıdır. Dar ve sabit gelirli milyonlarca kişinin can yakan sorunları tepe yaparken ve toplumsal uzlaşmaya şiddetle gereksinim varken ESK toplanmalıdır.

ŞÜKRÜ KARAMAN

GAZETECİ