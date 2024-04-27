Aklın çiçek açtığı - İbrahim Türkeş
Türkiye, yatay ve dikey
çizgilerle dörde bölünmüş,
böylece oluşan eğitim
coğrafyasında Cumhuriyet
Devrimi’nin kültürel altyapısını
oluşturmak için her eğitim
coğrafyasına beş Köy Enstitüsü
kurulmuş. Toplumda yaygın olan
düşünce dinamiklerinin çağdışı,
akıldışı, bilimdışı olduğu yıllar. Bir
yanda temelini anlamını bilmeden
bir din kitabını ezberlemede
bulan “hafızlık” geleneği ve onu
kuşanmış olan dogmatik düşünce,
diğer yanda tarih boyunca her
türlü baskısına isyan etmiş olduğu
dogmatizmi reddeden yaratıcı
ve canlı aklın eseri olan çağdaş
uygarlık. Bir yanda çözülemeyen
ve çözümü de giderek zorlaşan
sorunları karşısında Allah’a
sığınmaktan başka çıkar yolu
kalmamış yoksul, çaresiz köylüler,
diğer yanda 258 köye hükmeden,
gücüne ve toprağına ortak
istemeyen Kinyas ağalar, aşiret
beyleri...
TÜRK RÖNESANSI
Türk rönesansı da denilen
Cumhuriyet Devrimi ve onun
kültürel altyapısını örgütleyen
Köy Enstitüleri, yurt düzeyinde
Anadolu insanına Aydınlanmayı
taşımak, okuryazar olmayan bir
toplumdan, düşünen, tartışan,
sorgulayan, üreten aydın ve
çağdaş insanlar yetiştirmek
gibi bir tarihsel yüklenimle
doğmuştur. “Nasıl bir eğitim”
değil, “eğitimin ne olduğu”
sorusundan yola çıkarak eğitime
çağdaş, laik, akılcı bir içerik
kazandırmıştır. “Nasıl bir eğitim”,
politik tercihlere bağlı, siyasetçiye
egemen olan dünya görüşüne
göre kurgulanan bir eğitim
izlencesi olup, gelenin keyfine
göre değiştirilebilen bir öznelliği
içerir. Türkiye’de eğitimin yazboz
tahtasına dönüşmesinin, her
gelenin kendine göre bir eğitim
sistemini uygulamaya koymasının
nedeni, değerli felsefecimiz
Nermi Uygur’un kurucu soru
dediği “nedir” sorusuna doğru
yanıt verilmeden, “nedir”e
verilecek yanıtın ardından işlevsel
olabilecek “nasıl” sorusu ile işe
başlanmasıdır. Köy Enstitülerinde
önce çağdaş bir eğitimin ne
olduğu, sonra bunun nasıl
gerçekleştirileceği ön planda
tutulmuştur.
BUGÜN
Köy Enstitülerinde
uygulanan ve artık hepimizin
belleğine kazınmış olan
eğitim ilkeleri, iş içinde,
demokratik, katılımcı,
üretime dayalı eğitimdir. Bu
sistem UNESCO tarafından
dünyanın geri kalmış
ülkelerine eğitim modeli
olarak önerilmiştir. Biz ise
bu sistemi toprağa gömdük.
Bugün AB’nin eğitim konusunda ortaya
koyduğu yeni örgütlenme modeli,
bizim gömdüğümüz Köy Enstitülerinde
uygulanan eğitimi çevreye açma modeli
üzerinde yoğunlaşmış görünmektedir.
Buna göre, eğitim yalnızca sınıfta olup
biten bir etkinlik olarak değil, içinde
yaşanılan çevrenin üretim merkezleri
ve endüstriyel birimlerine doğru
genişletilerek yapılması gereken bir
etkinlik olarak değerlendirilmekte;
böylece öğrenilenler ile uygulamalar
arasında tutarlı bir davranış bütünlüğü
oluşturma hedeflenmektedir. Tıpkı Köy
Enstitülerinde olduğu gibi.
Öğretmen okuluna dönüştürüldükten
sonra 1960’lı yıllarda öğrencisi
olduğum Isparta Gönen İlköğretmen
Okulu’nda bizden önceki Köy
Enstitülü öğrencilere elektrik kesintileri
sırasında bir kondansatörün nasıl
devreye sokulacağının uygulamalı
olarak öğretildiği, Gönen’deki eğitimi
yansıtan özgün anılarımdan biridir.
Bugün yeniden dogmatik, irrasyonel,
metafizik ve dinsel içerik kazandırılmış
eğitim izlencesi ile çıkmaza sürüklenen
Türkiye’nin eğitimde yeniden verimliliği
artırabilmesi, insan kaynaklarını en akılcı
ve verimli bir şekilde kullanabilmesi için
eğitimde de rasyonel bir zemine dönme
dışında bir seçeneği yoktur.
İbrahim Türkeş
Hukukçu, Felsefeci
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