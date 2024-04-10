Anayasa Tartışması - Av. Ali Yılmaz Gürkan
TBMM başkanı yakın zamanda yaptığı bir
konuşmada, “1921 Anayasası’nda olduğu
gibi Türkiye’nin tekrar katılımcı, güçlü
bir anayasa yapma imkânı bu Meclis’te
vardır. Yeter ki iyi niyetle bu meselenin
takipçisi olalım” örneğiyle yeni bir anayasa
yapılması çalışmalarını gündemde tutmaya
çalıştığı görülüyor.
Ancak anayasa yapmak için yeterli
gerekçeler bugün için var mı, ayrıca bu
ortamda anayasa yapmak doğru bir karar
mı? Bu konular öncelikle düşünülmeli ve
ele alınmalıdır. Bu konular bugün yapılacak
temel yasanın içeriği kadar önemlidir.
Çünkü var olan ortam bu temel yasaya
mutlaka yansıtılacaktır. Her anayasa
içerdiği amaç itibarıyla değerlendirme
boyutunda bir bakış açısı taşır. Bu
bakış açısı genellikle ülke siyasetinden
soyutlanamayan bir bakış açısıdır.
Öncelikle ülkede bugün için mevcut elit (!)
ve siyasal otoritenin ülkede dönüştürülmek
istenen ve yeni anayasanın dönüştürücülük
işlevinin ne kadarına izin veya olanak
vereceği kuşkuludur. Ayrıca bu işlevin
yerine getirilmesi sırasında yeni anayasanın
metninin siyasi otoriteden ne kadar
soyutlanacağı önemli bir sorundur.
Çünkü “anayasalar bir yandan toplumsal değişmeyi sağlarken diğer taraftan toplumsal değişmeden etkilenen bir yapıdır.” Toplumsal metinler olarak kabul edilen anayasalar toplumsal değişmenin bir yansıması veya göstergesidir. Bu nedenle toplumsal değişmeyi sağladığı kadar toplumsal değişmelere kaynaklık da yapar. Hiçbir zaman anayasaların toplumsal yapı ile ilişkisini göz ardı etmemek gerekir. Bugün hangi kamusal gereksinimlerin karşılanması amacıyla yeni bir anayasa yapma gereksinimi doğduğu ortaya konmamıştır.
Muhtemelen bu ortamda yapılacak anayasa ile topluma yeni bir yön vermek ve anayasayı bu uğurda bir araca dönüştürmek hedeflenmektedir. Anayasalar genel olarak yapıldığı dönemin hâkim felsefi görüş ve düşünceleri ile ihtiyaçlarının göz önüne alınarak düzenlendiği metinlerdir. Ülkemizde, evet mevcut anayasamızın yerine yeni bir anayasa yapılmalıdır ancak bu değişimi gerektiren gerçek faktörlerin bilimsel olarak belirlenmesi ve yeni anayasanın bu çerçevede yapılması gerekir. Çünkü ülkemiz bir süredir her alanda genel kabul görmüş evrensel ilkelerden uzak, siyasal, ekonomik, sosyal, özellikle hukuk kurallarına dayanmakta homojen olmayan bir toplum görüntüsü vermektedir.
İSTEK Mİ, GEREKSİNİM Mİ?
Yeni bir anayasa ihtiyacı ile öne çıkanlar “mevcut anayasanın toplumsal ihtiyaçları karşılamadığı, ülke gerçeklerine uymadığı, kültürel kalkınmayı gerçekleştiremediği, anarşiyi önleyemediği” gibi soyut bilgi ve iddialar ileri sürebilmektedirler. Oysa yeni bir anayasa isteyenlerin yeni anayasa ile ileri sürüdükleri gereksinimleri arasında gerçekten bir bağ bulunduğu önceden kanıtlanabilmeli ve yeni anayasa istekleri ile çözülecek sorunlar arasında nedensellik bağı mutlaka bulunmalıdır. Öncelikle Cumhuriyetin bütün kazanımlarının yeni metinlerde de korunacağı, laiklik ilkesinin içi boşaltılmadan Atatürk ilke ve devrimlerinin ve Aydınlanma felsefesinin ışığında bir çalışma yapılacağı, hukukun üstünlüğü ve tarafsızlığı konusunun titizlikle korunacağı ön şart olarak benimsenip yeni anayasa istekleri ile ortaya çıkanlardan kamuoyuna açıkça anlaşılır şekilde açıklamaları istenmelidir.
Ünlü Fransız anayasa hukukçusu Vedel
“çeşitli tarihi, sosyal ekonomik, kültürel
faktörler, siyasal uygulamada ve ondan
doğan sistemde rol oynar çoğu zaman
onun niteliğini belirler”der. Yani anayasal
değişmenin toplumsal dinamiklerini
hatırlatır. Görülüyor ve biliniyor ki
anayasalar bir yandan toplumsal değişmeyi
sağlarken aynı zamanda toplumsal
değişmeden etkilenerek yapılmaktadır.
Bugün ülkemizde yapılmak istenen anayasa
hiç şüphesiz (verilen muhtelif beyanlarda
ip uçları görülen) aşırı muhafazakâr felsefi
görüşleri yansıtan bir anayasa olur düşüncesi
kamuoyunda hakim görüş olarak yer
almakta ve endişe yaratmaktadır.
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