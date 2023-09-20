Azgelişmişlik ve iletişim - İsmail DOĞAN

20 Eylül 2023 Çarşamba

İnsan yaşamında önemli bir değer olan para konusunda, finansal okuryazarlık kavramını, her birimiz kendi çapımızda öğrenmeye ve bilgilenmeye çalışırız. Fakat insanı diğer bütün canlılardan ayıran temel gereksinimimiz olan iletişim okuryazarlığı konusunda topluma baktığımızda aynı oranda çaba sarf etmediğimizi gözlemleyebiliriz.

İletişim kendi dışımızdaki bütün insanlar ile, gerek birey gerekse kurumlarla kurmuş olduğumuz ilişki ve bunun sonucundaki bağdır.

Her türlü iletişimde bir sonuç, bir durum oluşur. Bu durumları gözlemlediğimizde şunları tespit edebiliriz:

İletişim sonucunda karşı tarafı her yönüyle genel olarak benimseme ve iletişim sonucunda karşı tarafı her yönüyle ağırlıklı benimsememe durumu.

Kurmuş olduğumuz ilişki sonucunda karşı tarafı ağırlıklı olarak kendimize uygun görüp benimsemiş olabiliriz. Bu olumlu bir sonuç ve durumdur, dolayısıyla karşılıklı iletişim periyodik bir şekilde her konu ve davranışta katkı sunularak olumlu olarak devam eder.

Ancak karşı tarafı benimseme sonucunda bir teslim olma (düşünce olarak) durumu oluşursa, bu olumsuz bir durumdur. Çünkü karşı tarafa koşulsuz, tartışmasız bir şekilde teslim olmuş pasif bir duruma düşmüş olur ve düşünce ve fikir üretmekten yoksun kalarak karşı tarafın yaptığı her şeyi onaylayarak onun gücünün devamını sağlamış oluruz.

ORTAK PAYDA VE FAYDA

Kurmuş olduğumuz iletişim sonucunda karşı tarafı ağırlıklı olarak beğenmemiş olabiliriz. Bu olumsuz durum karşısında karşı tarafı kendimize uygun hale getirmek için sürekli çatışma dili ile hareket edersek bir çatışma durumu ortaya çıkar. Bu da tabii ki iki taraf için de olumsuz bir sonuçtur.

Ortak payda ve ortak fayda için uzlaşma dili ile işbirliği yapıp iletişime devam edersek herkesin faydasına olumlu bir durum oluşur.

Ortak payda; herkesin, her kesimin kültürel kimlik değerleri saklı olmak kaydı ile bunun dışında insanların ortak temel ihtiyaçları olan; sağlık, adalet, eğitim, aş, iş, barınma, güvenlik ve insanlık onuru gibi konularda işbirliği yapıp ortak fayda üretmektir. Bu durum herkesin yararına olacaktır.

ÇÖZÜM

Bunun çözümü için benimsenen tarafın olumlu gördüklerini onaylarken etik değerlere ve ortak payda-ortak faydaya aykırı olanlara karşı çıkmak, düşünce üretmek ve gerekirse vazgeçmek ve iletişimi kesmektir.

İşte günümüzdeki siyasi ortama baktığımızda; bir kesim AKP taraftarı adeta partiye veya lidere teslim olduğundan hiçbir olumsuzluğa bakmadan onaylamaya devam etmekte, bu da toplumdaki bütün kesimin ve insanları olumsuzluk batağına itmektedir.

İSMAİL DOĞAN