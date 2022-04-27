Bolivarcı Devrim’in gücü - Ulaş CAN

27 Nisan 2022 Çarşamba

Venezüella tarihinin dönüm noktalarından, aynı zamanda Latin Amerika ve dünya jeopolitiğinin kırılma anlarının yaşandığı üç kritik gün: 11-12-13 Nisan. Bu kırılma, ülkede o kadar büyük yaşanmış ki deyimler sözlüğüne yeni bir deyim katmış: “Her ayın 11’inin bir de 13’ü vardır”.

11 Nisan 2002’de Bolivarcı Devrim’in lideri Hugo Chavez, askeri darbeyle devrilmek istenmiş, 12 ve 13 Nisan’da halkın direnişiyle darbe püskürtülmüştü. Bolivarcı hükümet, darbe girişiminin 20. yılında bir dizi etkinlik düzenledi. Başkan Nicolas Maduro’nun katılımıyla yapılan miting, gövde gösterisine dönüştü. Meydanı dolduranlar, taşıma kitleler değildi. Gecekondulardan, komünlerden bayrağını, silahını alıp gelenlerdi. Törene askerlerin yanı sıra, ülke genelinde sayıları beş milyonu bulan silahlı milis güçler de katıldı.

YOĞUN KATILIM

Maduro’nun konuşmasında verdiği önemli mesajlar şunlardı: Bolivarcı sosyalizm için çalışıyoruz, çalışacağız. Devletin ve bürokrasinin önemli kurumlarına sızmış yolsuzluğu ezeceğiz. 21. yüzyılın sosyalizmini inşa etmek için çalışacağız.

Bir başka etkinlik, Dışişleri Bakanlığı’nın düzenlediği Uluslararası Antifaşizm Zirvesi’ydi. Zirveye dünyanın 55 ülkesinden yüzün üzerinde delege katıldı. Bolivarcı hükümet, üç gün süren darbe girişimin 3R ile anlatıyor. 11 Nisan, Resiste (Direniş). 12 Nisan, Renace (Yeniden Doğuş). 13 Nisan, Revoluciona (Devrim). Darbe girişimini, 3R ile anlatan Bolivarcı hükümet, bu alandaki iletişimi de 3r.Nets adlı iletişim forumuyla yapıyor.

Forumda öne çıkan başlıklar şunlar: Siyasal iletişim ve yeni teknolojiler. Mevcut jeopolitikte ekonomik savaş ve medya savaşı. Popüler iletişimden yeni iletişim teknolojilerine geçiş.

MEDYA DARBESİ

Chavez’in iletişime verdiği önemi biliyorsanız, komünlerde sizi karşılayan onlarca genç iletişimciyi görünce şaşırmıyorsunuz. Medya sektöründe alternatif yayın organlarının önemine değiniyorlar. Kadınları sürece katmanın değerini çok iyi biliyorlar. Ortak üretimle, eşit topluma ulaşmak hedefine inanıyorlar. Bu genç iletişimcilerin başında Devlet Başkan Yardımcısı, İletişim ve Enformasyon Bakanı Freddy Alfred Nazareth Nanez geliyor. Nanez, 20 yıl önce medya darbesi yapanların, halkın tepkisini unuttuklarını vurgulayarak şunları söylüyor: “Sokaklarda Chavez’i, demokrasiyi arayanları, ülkenin geleceğini soranları hesap edemediler. Medya darbesinden sonra, darbenin devamı niteliğinde yeni yöntemler, yeni stratejiler, yeni teknolojilerle saldırganlıklarını sürdürdüler. Ancak bizler buradayız. Halkımız sayesinde burada durmaya devam ediyoruz”.

Nanez’in şu cümlesi ise adeta ders veriyor: “Venezüella’da darbe gerçekleştirilebilmesi için sadece bir şeye ihtiyaç duyulur; o da ABD Büyükelçiliği’dir.”

ULAŞ CAN

GAZETECİ