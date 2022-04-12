CHP ve Millet İttifakı’na çağrı - Prof. Dr. Tolga YARMAN

12 Nisan 2022 Salı

Değerli Yöneticiler: Kimi, gayet yerinde bulduğumuz temel eleştirilere karşın, Millet İttifakı’nın kamuoyunda bir umut odağı olduğu vakıadır. Emeklerinizi kutluyoruz...

Bu durumda mesele, dağın, ağızdan yel alsın, fare doğurmamasının, teminidir. Her söylemin ve her eylemin ittifaka taşıdığı ve ittifaktan kaçırdığı oylar vardır ki bu, siyaset sürecinin genel doğası gereğidir.

Bir ittifak unsurunun, “kuru bir helalleşme” yerine, Balyoz ve Ergenekon davalarına, kürek kürek sahte delil yığan, sahte delil üretme merkezleri ve buralarda, sahte delil üreten ajanlar hakkında, aradan, yıllar geçtiği halde, hâlâ daha Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, tek bir soruşturma önergesi vermemiş olması, söz konusu helalleşme tavrının samimiyetiyle ilgili ciddi bir endişe yaratmaktadır...

Bu gibi örnekler çoğaltılabilir… Kestirmeden gitmek üzere, bunları sıralamıyoruz... Şu ki işaret ettiğimiz gibi olunca, Millet İttifakı güven yitirmektedir; giderek, seçmen kaçırmakta, kuvvetlenebilecekken zayıflamaktadır. İttifakın bir önderi konumundaki CHP içinde, durum tam da böyledir...

CHP yönetimi, Millet İttifakı’nı, büyüteceğim derken has evlatlarını, onlarla helalleşemeyecek noktada, küstürmektedir.

Bir defa bu açıdan, CHP yönetimini, parti içi demokrasiyi göz ardı etmemeye, davet ediyoruz. Kendi içinde demokrat olamayan hiç bir parti, ülkede demokrasinin lokomotifi olamaz... Olacağını iddia ediyorsa ona kimse inanmaz.

Önümüzde, baskın seçim olasılığı da dahil, olağan seçimle, parti içi kongre seçimlerinin örtüşmemesi için CHP yönetiminin, daha fazla gecikmeden ve hızlandırılmış bir parti içi seçim takvimini, açıklaması, hayati önem taşımaktadır.

ÖNSEÇİM KAZANDIRIR

Takvim sürecinde, mahalle kongrelerinden başlayarak bütün kongrelerde, ayrıca yıllara yayılan acılar ve yarılmalar uzantısında gelenekselleştirilmiş çarşaf liste uygulamasını, gelişigüzel kongre oylamalarla etkisiz hale getirme oyunbazlığının etkisinde olunmaması çok önemlidir.

Esas yaşamsal olan, cumhurbaşkanı adayımızı belirlemek üzere, bir yöntemin, danışılıp yürürlüğe konmasıdır... Cumhurbaşkanı adayının dillendirilmesi, yalnızca iki dudak arasına bırakılmamalıdır. Bırakılırsa düş kırıklıkları yaşanacak ve ittifaktan kopmalar olacaktır… Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini, ayrıca bir şölene çevirmek, seçimin açık ara kazanılmasının, bir baş koşuludur. Bu da ancak bir ön yarışma ile mümkündür. Yoksa, iktidar yandaşları, milyarlarca doları piyasaya sürebilecek, hele devlet imkânlarını da arkalarına almışken, geçici bir ekonomik rahatlama yaratarak bu sayede sandıktan çıkabilecektir.

DERS ALINMALDIR

Öteki türlü, cumhurbaşkanı adayımızın, içe dönük olarak da dışa dönük olarak da gücü, işaret ettiğimiz yarışma uzantısında öne çıkacak cumhurbaşkanı adayının gücünden daha az olacaktır... Başka bir deyişle, belirttiğimiz yöntemle belirlenecek cumhurbaşkanı adayı, kıyaslanamayacak kadar büyük bir kolaylıkla cumhurbaşkanımız olabilecek ve içe dönük olarak da dışa dönük olarak da öteki türlü olacak olana kıyasla, çok daha güçlü olacaktır.

En çok korkulacak bir olasılık, dış odakların, heveslerine odun taşıyacak şekilde, Millet İttifakı’ndan ya da Cumhur İttifakı’ndan çıkabilecek; bölgemizde, Saddam’ın 1980’de İran’a saldırtılmasından başlayarak, giderek 2011’de Suriye belasıyla beraber doruğa ulaşmış, mezhep savaşlarına, Türkiye’yi bulaştıracak bir profilin olmasıdır.

Kamuoyunun, başta da, Millet İttifakı’nın yöneticilerinin dikkatine önemle sunuyoruz...

PROF. DR. TOLGA YARMAN

CHP KURULTAY ONUR ÜYESİ