Olaylar Ve Görüşler
Son Yazısı / Tüm Yazıları

Cumhuriyet anlayışı - KAYA ÇETİN

28 Ekim 2024 Pazartesi

Otoriter yönetimlerde toplum, çoğunlukla dinsel bir kisveye büründürülen buyruklarla yönetiliyor. Çocuk sayısından, çocuğunuzun eğitimine, yiyeceğinize, içeceğinize ve giyeceğinize kadar her şeye oligarşik dikta karar veriyor.

Cumhuriyetlerde ise toplum yaşamı, halkın koyduğu ve gerektiğinde değiştirebildiği kurallarla düzenleniyor. Cumhuriyet, her şeyden önce egemenlikle ilgili bir kavram.

Halk, seçimlerde kullandığı oyla istencini yönetime yansıtıyor, seçtiği temsilciler aracılığıyla da yönetime katılıyor.

Bir toplumda cumhuriyet yönetiminin işlerlik kazanabilmesi için, temsil görevini üstlenenlerin, halk adına hareket ediyor olmaları ve halkın çıkarları için çaba harcamaları gerekiyor.

Yönetenler bir kişi, aile ya da gurubun çıkarlarına hizmet ediyorlarsa; adı cumhuriyet olsa bile o yönetim gerçekte bir cumhuriyet değildir. Bu durumda temsilcilerin varlığı da yönetime meşruiyet kazandırmaz. Demek ki cumhuriyetlerde en önemli sorun temsilci seçimidir.

Denetim kanalları kapalıysa, temsilcilerin seçimlerde verdikleri sözlerin tersini yapmalarına kimse engel olamaz. Ülkenin birliğinden dem vuranlar, açık-örtülü pazarlıklara girişebilirler.

Laikliği savunacaklarına yemin edenler, laikliğin kökünü kazımaya sıvanabilirler.

Demokrasiyi geliştirecekleri vaatleriyle erke gelenler; demokrasinin verdiği olanaklardan yararlanarak demokrasiyi ve cumhuriyeti ortadan kaldırmaya yönelebilirler.

Demek ki 3-5 yılda bir sandığın başına gitmekle ya da bir siyasal partiye üye olmakla iş bitmiyor; cumhuriyet emek istiyor. Emek verilmezse nimetlerinden yararlanılamaz. Birileri çıkar, 90 yıllık kazanımlarına el koymaya kalkışır; yurttaş da “Cumhuriyeti kutlayacak mıyım, anacak mıyım” ikilemi arasında sıkışıp kalır.

Atatürk’ün yaktığı Aydınlanma ateşiyle aydınlanmış bir toplum olarak halkımızın, Cumhuriyetten başka bir yönetim biçimini kabul edebileceği beklentisi, akılcı bir tutum değildir. Tersini düşünenler belki görece başarılar elde edebilirler ama sonunda iş olacağına varır.

Kimsenin yaptığı da yanına kâr kalmaz.

Yarın Cumhuriyet Bayramımızı kutlacağız, yüce Atatürk’ün bize bağışladığı akıl ve bilim yolunun aydınlığında nice bayramlar diliyorum.

KAYA ÇETİN

EĞİTİMCİ


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Türkiye’de milli bayramlar - PROF. DR. CENGİZ KUDAY 28 Ekim 2024
Cumhuriyet anlayışı - KAYA ÇETİN 28 Ekim 2024
Talihsiz bir başlangıç! - Av. Dr. Başar Yaltı 26 Ekim 2024

Günün Köşe Yazıları

Mine Esen
Mine Esen Hepimize ders olsun!
Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu İsrail’e dokundurmayan İslamcılar
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu Acemoğlu, Johnson ve Robinson’un üzerine kısa notlar
Olaylar Ve Görüşler
Türkiye’de milli bayramlar - PROF. DR. CENGİZ KUDAY
Olaylar Ve Görüşler
Cumhuriyet anlayışı - KAYA ÇETİN
Müjdat Gezen
Müjdat Gezen Biz ne zaman böyle olduk?
Örsan K. Öymen
Örsan K. Öymen AKP-MHP-DEM-PKK çıkmazı
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller İsrail’in İran’a saldırısının analizi
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Sadece kazandı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler