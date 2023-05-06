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Duyarlı yurttaşlara düşen görev - Av. Mustafa Metin SEZGİN

06 Mayıs 2023 Cumartesi

Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele edeceği iddiasıyla 3 Kasım 2002 seçimleriyle iktidara gelen AKP, aradan geçen 21 yılda, bırakınız bunlarla mücadele etmeyi, her yıl dozunu artıran eylemlerle, gizli ajandasında bambaşka hedefler olduğunu gösterdi. Anayasa Mahkemesi’nin, AKP’nin kapatılmasına ilişkin davada, 2008’de, bu partinin laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline geldiğine ilişkin kararı, 2008’den günümüze dek ülkemizde yaşanabilecek tüm olumsuzluklara işaret ediyordu aslında. 

2018’de yürürlüğe giren cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ülkemiz, dünyanın bir başka ülkesinde benzeri olmayan bir yönetim tarzıyla, kaderini bir tek kişinin iradesine terk etmiştir. Bu anayasa değişiklikleriyle, TBMM’nin yetkileri büyük ölçüde kısıtlanmış, hemen hemen işlevsiz hale getirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkelerinden büyük ölçüde ödün verilmiştir. Kuvvetler ayrılığı ilkesi ve demokratik parlamenter sistem, büyük yara almıştır. Bu değişikliklerle oluşan otoriter yönetimle, yani tek adam rejimiyle, Türkiye Cumhuriyeti anayasasında yazılı demokratik temel hak ve özgürlükler, büyük ölçüde kâğıt üzerinde anlamsız tümceler olarak kalmıştır. 

21 yıllık iktidar, ulusal gelirin hakça paylaşımını başaramamıştır. Uyguladığı yanlış ekonomik politikalarla, enflasyon baskısı artmış, orta sınıf erimiş, halkımız, eşsiz önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde belirttiği gibi harap ve bitap düşmüştür. 

Şimdi, 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizde adeta bir fetret dönemi gibi geçen bu 21 yılın sonunda, yurttaşlarımız için bu olumsuzluklardan, yoksunluk ve yoksulluklardan kurtulma fırsatı doğmuştur. Adil, dürüst, bağımsız Türk yargıçlarının gözetiminde, eşit koşullarda ve yasalara uygun olarak adil şekilde yapılacağına inandığımız seçimlerde, Türk ulusunun tüm duyarlı evlatlarına düşen ulusal görev, anayasal demokratik haklarını kullanarak sandık başına gitmeleridir. 

Büyük Atatürk’ün dediği gibi, “Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır”.

AV. MUSTAFA METİN SEZGİN

BURSA BAROSU 

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