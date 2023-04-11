Nasıl bir eğitim? - Özgün Utku

11 Nisan 2023 Salı

2030 yılında günümüzdeki mesleklerin yüzde 70’inin olmayacağı, 100 yeni mesleğin geleceği söyleniyor. Kentten kente giden sürücüsüz taksiler, “drone”larla eyaletten eyalete gönderilen kargolar deneniyor.

Öyleyse ne yapmalıyız? Elimizdeki pastayı iki yolla büyütebiliriz. Birincisi ununu, şekerini artırmak, ki bu hormonlu büyümedir. İkincisi pastadaki meyveyi, cevizi, bademi artırmaktır ki bu eğitimdir.

YKKED İzmir Şubesi, Eğitim-İş İzmir şubeleriyle “Nasıl Bir Eğitim?” konulu kısa film yarışması açtı. İsmini, Köy Enstitülerinde en çok çalınan mandolinden esinlenerek Mandolin koyduk. Yarışmamızla ilgili ayrıntılı bilgi, www. mandolinkisafilm.org adresinde.

Amacımız “z” ve “alfa” kuşağını dinlemek. Gençlerin durduğu yerden, onların bakış açısıyla, onların gözünden “Nasıl Bir Eğitim” sorusuna yanıt arıyoruz.

Mesleğine kavuşamayanlar

Salgın hastalık döneminde üniversiteyi kazanıp mesleğiyle bilgisayar ekranı üzerinden tanışanlar oldu. Ne hissettiler? Belki sorunlarını, durumlarını anlatacaklar, çözüm önerilerini paylaşacaklar. O günlerde üniversiteyi bitirenler yıllarca evde kaldılar. Hayallerle, umutla okuyup bitirdikleri üniversite sonrası evde işsizlikle tanıştılar. İlköğretime başlayan çocuklar, bilgisayar ekranı önündeydiler. Onların ince motor becerileri ne durumda? Aileleri, çocuklarının o günlerini ve bugünlerini dileriz paylaşırlar. COVID günlerinde iki yıllık meslek yüksekokulunu kazanıp, okulun kapısından girmeden mezun olanların bugün yaşadıkları yoksunluklar neler? Bu konuda ne yapmalı? Yıllarca okuyup mesleğine kavuşamayanlar, atanmayan öğretmenler...

Gözümüz, kulağımız, kalbimiz “Nasıl Bir Eğitim?” konusunda sözü olanları dinlemek üzere açık.

Yaşadığımız depremlerde on binlerce yurttaşımızı yitirdik. Evler, yuvalar, hayatlar yıkıldı. Ardından gelen selle yeniden sarsıldık. COVID olduğunda akla ilk gelen, okulları kapayıp uzaktan eğitime geçmekti. Deprem sonrasında da Türkiye’deki üniversitelerin tamamı uzaktan eğitime geçti. Her gelen milli eğitim bakanıyla, eğitim sil baştan ele alınıyor. Oysa eğitim ülkelerin geleceğini şekillendirir, yarınlarını inşa eder. O nedenle genç Cumhuriyet en uzak köydeki vatandaşına eğitim yoluyla ulaşmayı hedeflemişti.

Dünyayla rekabet

Bir tarafta depremden çıkmış, ekonomisi zaten zordayken daha da zora düşmüş ülkemiz, diğer tarafta örneğin DART’la olası göktaşını dünyaya çarpmadan yok etme deneyi yapan dünya. Bu şartlarda yetişen gençlerimiz, yaşıtlarıyla rekabet edecek?

Atanmayan, markette, inşaatlarda çalışan, intihar eden öğretmenler. Üniversiteyi bitirip yurtdışına giden gençler. Ne işte ne eğitimde olanlar. Yıkılan apartmanların, sitelerin içinde, mühendis tarafından projelendirilip kuralına göre yapıldığı için sapa sağlam ayakta duran binalar...

Gençlerle birlikte yanıt arayacağız: “Nasıl bir eğitim?”

