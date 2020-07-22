Ne Yüksek Ne Askeri Ne De Askeri Şura - Dr. Cihangir DUMANLI
15 Temmuz NATO-FETÖ darbe girişiminin hemen ardından OHAL ortamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) yeni bir darbe girişiminin önlenmesi bahanesi ile TSK’nin yapısında önemli değişiklikler yapılmıştır.
Söz konusu değişiklilerin en önemlilerinden birisi Yüksek Askeri Şûra’nın (YAŞ) yapısının değiştirilmesidir.
ÖNCEKİ DURUM
Değişiklikten önce YAŞ, başbakanın başkanlığında, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı kuvvet komutanları ve tüm orgeneraller/oramirallerden oluşurdu. Genel sekreterliği Genelkurmay Başkanlığı yapardı. Şûra yılda iki kez toplanırdı. Aralık ayındaki toplantıda TSK’nin harbe hazırlık durumu, Milli Askeri Stratejik Konsept gibi konular konuşulur, askerlerce başbakan ve MSB’ye bilgi verilir, ihtiyaçlar belirtilirdi.
Ağustos ayındaki toplantıda ise bir üst rütbeye yükselecek general ve amirallerin durumları ile general ve amiralliğe yükselecek albayların durumları görüşülür ve karara bağlanırdı.
TSK’nin geleceğine yön verecek general, amiral yükselmeleri ile ilgili kararlar askerlerin çoğunlukta olduğu kurulda oyçokluğu ile alınırdı.
General ve amiral yükselmeleri için hazırlıklar şuradan çok önce başlar, yükselecek adayların mesleki performansları şûra üyesi olan komutanlarınca değerlendirilir, kararlar çok titiz çalışmaların sonunda mesleki kriterlere göre ve objektif olarak verilirdi.
YAPILAN DEĞİŞİKLİK
15 Temmuz 2018 tarih ve 8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kanun Hükmünde Kararnamesi (KHK, RG:30479) ile YAŞ’ın yapısında önemli değişiklikler yapılmış, ordu komutanları orgeneraller/oramiraller üyelikten çıkarılmış, yerlerine cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar alınmıştır. Buna göre YAŞ şu üyelerden oluşmaktadır.
•
Cumhurbaşkanı yardımcıları (sayısı anayasa ile
sınırlandırılmamıştır),
•
Milli Savunma Bakanı (MSB),
•
Adalet Bakanı,
•
Dışişleri Bakanı,
•
İçişleri Bakanı,
•
Hazine ve Maliye Bakanı,
•
Genelkurmay Başkanı,
• Kuvvet komutanları (Kara, Deniz, Hava).
(en az 6 sivil, 4 asker, çoğunluk sivillerde).
DEĞERLENDİRME
Görüldüğü gibi YAŞ bu yazının başlığını hak edecek şekle getirilmiştir.
Yüksek değildir; askeri bir kurulun yüksek olması için en yüksek rütbeli generallerin (orgenerallerin) çoğunlukta olması gerekir.
Askeri değildir, çoğunluğu sivillerden oluşmaktadır.
Şûra değildir,
kime danışmanlık yaptığı belirsizdir.
ŞU SORULARIN CEVAPLANDIRILMASI GEREKİR:
•
Askeri bilgi ve deneyimleri ordu komutanları
kadar olmayan, yükselecek adayları tanımayan, mesleki performanslarını
değerlendiremeyen bakanlar, yükselmelere veya emekli olacaklara hangi kriterlere
göre karar vereceklerdir?
•
Bu bakanların (MSB hariç) görev alanları ile general yükselmeleri arasında nasıl bir bağlantı vardır?
•
Terfi edecekleri kıta komutanlıklarında
denetleyen, tatbikat ve operasyonlarda, denetlemelerde, plan seminerlerinde
yeteneklerini gören ordu
komutanlarının değerlendirmeleri
niçin dikkate alınmayacaktır?
•
Bakanlar, yükselme/emeklilik tercihlerini
yaparken siyasi düşüncelerle mi hareket edeceklerdir?
•
Yükselmek isteyen general, amiral ve albayların
mesleki performanslarını kendi komutanlarına göstermek yerine, iktidardaki siyasi partiye yakın olmak istemeleri
nasıl önlenecektir?
•
Bu durum orduya siyasetin sokulması sonucunu
doğurmayacak mıdır?
•
Demokrasilerde iktidarın sık değişebileceği
normal olduğuna göre, muhalefet iktidara geldiğinde
general ve amiraller “eski
iktidarın adamları” olarak görülmeyecekler
midir?
•
TSK’nin geleceğini belirletecek kararların
askerlikle ilgi, bilgi ve deneyimleri kısıtlı, belki askerlik bile yapmamış olan
bakanlara bırakılması, askerliği ve TSK’yi hafife almak değil midir?
•
Görevdeki
yetkili askerler, mesleğe girerken ant içtikleri gibi “askerlik
mesleğinin namusunu koruma” görevini
niçin yerine
getirmemektedirler?
SONUÇ
YAŞ’ın değiştirilen yapısı TSK’de mesleki performansın yerine, siyasi
eğilimlerin ön plana çıktığı
bir yükselme sistemi getirmektedir.
Değişiklikler silahlı kuvvetlerin sivil
denetimi ve yeni bir darbe girişiminin önlenmesi maksatlarını aşmış, iktidarın kendi ordusunu yaratması amacına
yönelmiştir. Unutmayalım:
Bugünün sorunları genellikle dünün çözümleridir.
YAŞ’ın yeni yapısı, orduya siyasetin
girmesi gibi büyük bir sakıncayı doğurur. Siyasetin sokulması bir orduya
yapılabilecek en büyük kötülüktür.
Harp tarihi bunun örnekleri
ile doludur.
Kanun hükmünde kararnameler olağanüstü
halin icapları kapsamını aşamaz ve olağanüstü hali gerektiren ortamın düzeltilmesi maksadıyla
çıkartılabilir. Etkileri olağanüstü halin süresi sonunda da devam edecek kalıcı
düzenlemeler KHK ile değil, kanunla düzenlenebilir. Bu konuda 1991 tarihli
Anayasa Mahkemesi kararları (K.1991/1 ve K./1991/20) bağlayıcıdır. YAŞ ile
ilgili yukarıdaki KHK, hukuki bakımdan da sorunludur.
Uzun vadede TSK’ye kalıcı zararlar
verecek ve ulusal güvenliğimizi tehdit edecek söz konusu düzenleme siyasi ve toplumsal muhalefet tarafından
ivedilikle gündeme getirilmeli ve düzeltmesine çalışılmalıdır.
DR. CİHANGİR DUMANLI
E.TUĞGENERAL
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