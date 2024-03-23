Olaylar Ve Görüşler
Son Yazısı / Tüm Yazıları

Oben Aybars Kuday - Uzaya gitmemiz gerçekten olanaklı mı?

23 Mart 2024 Cumartesi

Manchester City ve Liverpool şampiyonluk için kıran kırana mücadele ediyorlar. Bu iki takımın karşılaşacağı ve şampiyonluğa büyük oranda etki edecek dev maç öncesi Manchester City şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi Liverpool’u ve teknik direktörü Klopp’u öven bir video yayımlıyor. Yapılan bir röportajda Manchester City teknik direktörü Guardiola, en yakın rakibi Liverpool’un teknik direktörü Klopp’un kendisini başka bir seviyeye çıkarmasında en önemli etken olduğunu dile getiriyor.

Başarılı teknik adam ayrıca Liverpool’un kendileri için rakip olmasının bir onur olduğunu dile getirerek “Yıllardır bu efsanevi kulüple mücadele ediyoruz. Onların rakibi olmak bizim için bir onur çünkü orada İngiltere’nin en tarihi takımlarından birine karşı yarışıyoruz” ifadelerini kullanıyor. 

9 MART 2024, İNGİLTERE

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın dünyanın en iyisi olduğunu ifade etti ve meslektaşına övgüler yağdırdı. “Manchester City gibi bir rakibimiz olmasaydı biz de bu seviyeye gelemezdik” dedi.

19 MART 2022, ALMANYA

Almanya’da Vonovia Ruhrstadion’da oynanan maç, Mönchengladbach 2-0 öndeyken 71. dakikada hakemin kafasına bira bardağı atılması nedeniyle tatil edildi. 

17 MART 2024, TÜRKİYE

Trabzonspor ve Fenerbahçe maçı sırasında taraftarlar maç boyunca sahaya su şişesi attı, şişelerin bir kısmı futbolcuların çeşitli yerlerine isabet etti. Oyun defalarca durdu. Maçtan sonra Trabzonspor taraftarı sahaya inip Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Korner direğini yerinden söküp “mızrak” yapan taraftar, Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Sakatlık nedeniyle yerde yatarak tedavi gören Fenerbahçe kalecisi Livakoviç’e çakmak atıldı, çenesi yarıldı. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal’ın kafasına sert bir cisim, omuzuna da şişe isabet etti. 

Maçtan sonra Trabzonsporlu fanatikler taraftarları havaalanına davet edip Fenerbahçeli futbolcuları uçağa bindirmeme çağrısında bulundu. Fenerbahçeli futbolcu, üstüne gelen taraftara dönerek tekme attı. Fenerbahçeli futbolcu, takım arkadaşına saldıran Trabzonsporlu taraftara yumruk attı, ardından üstüne çıkıp taraftarı darp etti. Trabzonspor’un bir seyircisi maç oynanırken sahaya havai fişek attı.

Sovyet kozmonot Yuri Gagarin 1961 yılında Vostok 1 misyonuyla dünya yörüngesine ulaşmış ve uzaya giden ilk insan olarak tarihe geçmiştir. 2024 yılında Alper Gezeravcı’nın Ax-3 ekibi ile katıldığı misyon da ilk defa bir Türk astronotun uzaya çıkması olarak tarihe geçmiştir. Umarım sportmenlik ve spor ahlakı konularında da dünyayı yakalamak için 60-65 yıl beklememiz gerekmez.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Prof. Dr. Erhan Karaesmen - Cumhuriyetin direnişçi delikanlılarına saygıyla 23 Mart 2024
Oben Aybars Kuday - Uzaya gitmemiz gerçekten olanaklı mı? 23 Mart 2024
Av. Doğan Erkan - Sekizinci yargı paketinin getirdiği temel sorunlar 22 Mart 2024

Günün Köşe Yazıları

Işık Kansu
Işık Kansu Aman, Beni Bırakma...
Olaylar Ve Görüşler
Prof. Dr. Erhan Karaesmen - Cumhuriyetin direnişçi delikanlılarına saygıyla
Olaylar Ve Görüşler
Oben Aybars Kuday - Uzaya gitmemiz gerçekten olanaklı mı?
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Şahsıma mektuplar (11) Kemeri boyna taksam...
Şükran Soner
Şükran Soner Nart Bozkurt’la halkçı belediyecilik söyleşisi
Murat Ağırel
Murat Ağırel Altınok’un imar görüşmesi
Oktay Ekşi
Oktay Ekşi Hileye dikkat...
Miyase İlknur
Miyase İlknur Son ‘Şeker Abi’miz de gitti
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Nuland’ın istifası: Ukrayna stratejisinin çöküşü
Öner Yağcı
Öner Yağcı İnsan romanın neresinde?
Eren Aysan
Eren Aysan O da kızını öptü ve gitti
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Sınırlar!

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'den parayla seçmen avı: Telefonla arayıp 'cumhurbaşkanımızın hediyesi' dediler

AKP'den parayla seçmen avı: Telefonla arayıp 'cumhurbaşkanımızın hediyesi' dediler
TÜİK açıkladı: 65 yaş üstünün tercihi akıllı telefon mu tuşlu telefon mu?

TÜİK açıkladı: 65 yaş üstünün tercihi akıllı telefon mu tuşlu telefon mu?
CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar: Hakan Bayrakçı anket açıkladı, stüdyoya 'hüzün' çöktü

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar: Hakan Bayrakçı anket açıkladı, stüdyoya 'hüzün' çöktü
Antikaseverler buraya!

Antikaseverler buraya!
Son Dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son Dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye’nin en yaşlı ve en genç illeri!

TÜİK açıkladı: İşte Türkiye’nin en yaşlı ve en genç illeri!
AKP’li belediye başkanından makam odasında taciz: Pes dedirten ‘kızım gibidir’ savunması

AKP’li belediye başkanından makam odasında taciz: Pes dedirten ‘kızım gibidir’ savunması
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 22 Mart 2024 Cuma 12. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 22 Mart 2024 Cuma 12. gün iftar menüsü