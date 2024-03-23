Oben Aybars Kuday - Uzaya gitmemiz gerçekten olanaklı mı?

23 Mart 2024 Cumartesi

Manchester City ve Liverpool şampiyonluk için kıran kırana mücadele ediyorlar. Bu iki takımın karşılaşacağı ve şampiyonluğa büyük oranda etki edecek dev maç öncesi Manchester City şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi Liverpool’u ve teknik direktörü Klopp’u öven bir video yayımlıyor. Yapılan bir röportajda Manchester City teknik direktörü Guardiola, en yakın rakibi Liverpool’un teknik direktörü Klopp’un kendisini başka bir seviyeye çıkarmasında en önemli etken olduğunu dile getiriyor.



Başarılı teknik adam ayrıca Liverpool’un kendileri için rakip olmasının bir onur olduğunu dile getirerek “Yıllardır bu efsanevi kulüple mücadele ediyoruz. Onların rakibi olmak bizim için bir onur çünkü orada İngiltere’nin en tarihi takımlarından birine karşı yarışıyoruz” ifadelerini kullanıyor.



9 MART 2024, İNGİLTERE



Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın dünyanın en iyisi olduğunu ifade etti ve meslektaşına övgüler yağdırdı. “Manchester City gibi bir rakibimiz olmasaydı biz de bu seviyeye gelemezdik” dedi.



19 MART 2022, ALMANYA



Almanya’da Vonovia Ruhrstadion’da oynanan maç, Mönchengladbach 2-0 öndeyken 71. dakikada hakemin kafasına bira bardağı atılması nedeniyle tatil edildi.



17 MART 2024, TÜRKİYE



Trabzonspor ve Fenerbahçe maçı sırasında taraftarlar maç boyunca sahaya su şişesi attı, şişelerin bir kısmı futbolcuların çeşitli yerlerine isabet etti. Oyun defalarca durdu. Maçtan sonra Trabzonspor taraftarı sahaya inip Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Korner direğini yerinden söküp “mızrak” yapan taraftar, Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Sakatlık nedeniyle yerde yatarak tedavi gören Fenerbahçe kalecisi Livakoviç’e çakmak atıldı, çenesi yarıldı. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal’ın kafasına sert bir cisim, omuzuna da şişe isabet etti.



Maçtan sonra Trabzonsporlu fanatikler taraftarları havaalanına davet edip Fenerbahçeli futbolcuları uçağa bindirmeme çağrısında bulundu. Fenerbahçeli futbolcu, üstüne gelen taraftara dönerek tekme attı. Fenerbahçeli futbolcu, takım arkadaşına saldıran Trabzonsporlu taraftara yumruk attı, ardından üstüne çıkıp taraftarı darp etti. Trabzonspor’un bir seyircisi maç oynanırken sahaya havai fişek attı.



Sovyet kozmonot Yuri Gagarin 1961 yılında Vostok 1 misyonuyla dünya yörüngesine ulaşmış ve uzaya giden ilk insan olarak tarihe geçmiştir. 2024 yılında Alper Gezeravcı’nın Ax-3 ekibi ile katıldığı misyon da ilk defa bir Türk astronotun uzaya çıkması olarak tarihe geçmiştir. Umarım sportmenlik ve spor ahlakı konularında da dünyayı yakalamak için 60-65 yıl beklememiz gerekmez.

