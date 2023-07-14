Sadece tellaklar değişecekse! - Ali TARTANOĞLU

14 Temmuz 2023 Cuma

Atatürk’ten sonra CHP yönetimlerinin dağıtıp durduğu mavi boncuklara sağ seçmen kanmadı. “Sağ” ideolojinin partisi çok... CHP’nin asıl kimliğini ise pek “muteber” sağ seçmen de en azından seziyor; 6 oka, tam bağımsızlık, antiemperyalizm ilkelerine rağmen CHP’nin sola, Kemalizme soğuklaşmasına hiç aldırmıyor. AKP de CHP de “türban” deyince seçmen AKP’yi tercih ediyor.

CHP liderliğinden bir “Komünist Manifesto” yayımlaması beklenmiyor. Ama emperyalizme ve kapitalizme karşı “Bağımsızlık Savaşı” kazanıp Cumhuriyeti kuran CHP “sol” olmak zorunda!

EMPERYALİZME KARŞI

Atatürk’ten sonra bir daha, “Bizi mahvetmek ve yok etmek isteyen emperyalizme karşı mücadeleyi belgi edinmiş bir partiyiz” diyemeyen; “Siz müftüye nasıl nikâh yetkisi verirsiniz, Ayasofya’yı nasıl ibadete açarsınız, tarikat ve cemaatleri nasıl devletleştirirsiniz, eğitimi nasıl imam hatipleştirirsiniz, yoksul emekçiden sermayeye nasıl bunca kaynak aktarırsınız, bütün kamu iktisadi kurumlarını nasıl özelleştirirsiniz” diyemeyen CHP yönetimleri, aslını inkâr etmiştir.

Buna rağmen tek başına iktidar olamadı CHP; ama muhalefet de olamadı. Bu, Türkiye’nin de “makûs talihi”! Oysa CHP Türkiye’ye lazım... Özal gidince ANAP, Demirel gidince DYP bitti. Kılıçdaroğlu, Çetin, Karayalçın, Öymen hariç öncekiler, hatta Atatürk gitti ama CHP her şeye, darbelere, Meclis dışında kalmalara rağmen ayakta. Neden? Çünkü CHP kitle, lider, hatta “kadro” partisi değil ciddi olarak ideoloji, ilke partisi...

“O balıklar ki deniz içredirler, deniz nedir bilmezler.” 1938 sonrası CHP ricali ise kendisini derya, CHP’yi balık sandı.

İNANDIRICILIK

Aslını inkâr inandırıcı değil. Sağcılaşarak iktidar olacak (ki olamıyor) bir CHP, artık CHP değil başka bir şey. Öyleyse şart mıdır iktidar olmak? CHP aslını inkâr etmeden iktidarlara kök söktüren muhalefet olmayı neden denemiyor? CHP’nin isteyince TBMM’de neler yapabildiğine çok tanık olduk.

Sonra gelenler, Atatürk’ün “kurucu baba” olarak belirlediği ilkeleri “tebdil, tağyir, ilga” edemezler. Atatürk’ü kastederek uluorta “Biz de hatalar yaptık. Hadi helalleşelim” diyemezler.

CHP’yi beğenmiyorlarsa neden CHP’deler? Başka parti kurabilir, “dostlarına” katılabilirlerdi. Sırf seçildikleri için Atatürk’ün CHP’sini dönüştürmeye kalkmanın Erdoğan’ın “Madem seçildim, Türkiye Cumhuriyeti’ni istediğim gibi değiştiririm” cüretinden farkı yok.

Erdoğan’ın “Allah herkese CHP gibi muhalefet nasip etsin” sözleri ne demek, CHP yöneticileri hiç düşünmüyor mu?

Son nokta: Hamam aynı kalıp sadece tellaklar değişecekse “aslını inkâr” devam edecektir.

ALİ TARTANOĞLU