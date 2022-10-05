Sosyal medya alışkanlıklarımız - Çınar ARK

05 Ekim 2022 Çarşamba

Önde gelen sosyal medya kuruluşlarının açık olarak sunduğu verilerle derlenmiş son raporun sonuçlarına göre Türk halkının sosyal medya kullanımı hakkında birkaç konuya değinmekte fayda var.

Türkçe internete hâkim on dilden biri. İnternet dünyasının yüzde ikisinden fazlası Türkçe konuşmakta. Yüzde 2.2’lik bir oran fazla gözükmese de bu bizi Arapçanın hatta Çincenin bile ötesine taşıyor. Sanal dünyaya tahmin ettiğimizden daha yakın olmamızın belli avantajları olsa da dezavantajlarının ne boyutlara geldiğini düşünmemiz gerekiyor.

Covid-19 ile birlikte çoğumuzun hayatında sanal dünya daha geniş bir yer almaya başladı. Özellikle 2019 ve 2020, Türkiye’de internet üzerinden alışveriş sağlayan platformların hızla yükseldiği seneler haline geldi. Ekonomik kriz vatandaşlarımızın Avrupa’ya seyahat etmesini imkânsız hale getirirken ünlü bir Türk internet alışveriş markasının reklamlarını Avrupa’nın her köşesinde görmeniz mümkün.

PRANGA

Bütün ölçümler, Instagram’ın pazar hâkimiyetini ele aldığı ülkeler arasında birinci sırada olduğumuzu gösteriyor. Bu ölçümler bu sosyal medya platformunda verilen reklamın nüfusun yüzde kaçına ulaştığı, ulaştıklarının ne kadar etkileşim aldığı ile ilgili. Ne Amerika’da ne Suudi Arabistan’da burada gördüğü ürünü bizim milletimiz kadar satın almak isteyen yok.

İkinci konu ise bir günde sosyal medya ve internette geçirdiğimiz vakit ile ilgili. Araştırmaya göre ortalama bir Türk vatandaşı gününün yedi buçuk saatini internette geçiriyor. Bunun dört saati telefon üzerinden gerçekleşiyor. Bu yoğun tüketim iki alanda da bizi dünya ortalamalarının üzerine taşırken internette geçirdiğimiz zaman bizi dünyanın ilk on ülkesi arasına yerleştirmekte.

İnternete erişimi olup sosyal medyada en çok zaman geçiren beş ülke Filipinler, Güney Afrika, Brezilya, Kolombiya ve Tayland. En az zaman geçiren beş ülke ise Japonya, Hollanda, Almanya, Danimarka ve Fransa. Bir daha bu sosyal medya platformuna girdiğinizde medeniyet denilen uğraşın ne tarafında kaldığınızı düşünmenizde fayda var.

KRİPTO

2011 yılından 2019 yılına kadar IMF başkanlığı yapmış, 2019’dan beri Avrupa Merkez Bankası başkanı olarak görevini sürdüren Christine Lagarde, geçtiğimiz aylarda Kripto paranın hiçbir gerçek metriğe dayanmadığını ve tamamen değersiz bulduğunu açıkladı. 21. yüzyılın en başarılı yatırımcılarından Warren Buffett da kripto hakkında benzer düşüncelere sahip. Dünyadaki bütün kripto paraları toplasanız satın almak için 25 dolar vermem diyen Buffett, kriptonun sonunun vahim olacağını düşünüyor.

Türkiye, nüfusa oranla dünyada en çok kripto sahibi 10 ülkeden biri. Ülkemizdeki internet kullanıcılarının yüzde 9’u kripto para sahibi. Sosyal medya kullanımının en yüksek olduğu Filipinler, Brezilya ve Güney Afrika nüfusa oranla en çok kripto sahibi ülkeler. Nüfusa oranla en az kripto sahibi ülkeler Fransa, Rusya ve kriptoyu neredeyse hiç benimsemeyen İsrail. Bundan nasıl bir sonuç çıkarılacağını sizlere bırakıyorum.

ÇINAR ARK

ARAŞTIRMACI