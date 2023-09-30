Türkiye’nin dramı - Prof. Dr. Coşkun ÖZDEMİR
Son dönemde sol kesimin Atatürkçü düşünceleri üzerine tartışmalar yapılmakta. Kimi yetmez ama evetçiler ve kimi solcular için bir görüş ortaya koyalım.
Aralarında birlikte YÖK mücadelesi verdiğimiz sevgili arkadaşlarımın da bulunduğu, içinde Kemalizmi ve devrimlerini karalayanların da bulunduğu 300 “aydın”, askeri vesayeti kaldırma gerekçesi ile AKP-FETÖ-CIA işbirliği ile düzenlenmiş, Atatürkçü orduyu dağıtma amacıyla düzenlenen kumpas davaları, Ergenekon ihanetini bir bildiri ile desteklemişlerdir.
Atatürk ve demokrasi karşıtı ümmetçi Erdoğan, Ergenekon kumpası davası için “Ben bu davanın savcısıyım” demiştir. Erdoğan’dan demokrasi bekleyen 300 “aydın” ne yazık ki solun Kemalizmi ve devrimlerini küçümseyen gafletini paylaşmışlardır.
Bunu anlatan Özdemir İnce, Ali Sirmen, Alev Coşkun, Zülâl Kalkandelen ve Doğan Kuban gibi çok sayıda Cumhuriyetçi yazar olmuştur. 300 “aydının” bir bölümü bu gafleti anlamış ve bunu ifade etmişlerdir. Ancak diğer bölümü yetmez ama evet demeye devam etmişlerdir.
Bu olay Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşadığı dramlardan bir tanesidir ve bundan ders çıkarmalıyız.
PROF. DR. COŞKUN ÖZDEMİR
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