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Yerel seçimlerin düşündürdüğü - Dr. Hüseyin Özkahraman

03 Nisan 2024 Çarşamba

Son 20 yılda yapılan seçimlerde, seçmen benzer davranışlar sergilerken siyasi partilerin çalışma biçimleri de farklı değildi; cadde ve sokaklara asılan parti bayrakları, yüksek sesli anonslar, aday afişleri, giydirilmiş arabalar gibi...

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde de bu yöntemler kullanıldı. Sosyal ve psikolojik üstünlük amacıyla yaratılan görüntü ve ses kirliliğinin çevreye verdiği zararı gözden geçirmek gerekiyor. Bizden sonraki kuşaklar, geçmişin hatalarından ders çıkararak görüntü ve ses kirliliğini ortadan kaldıracak yöntemler geliştireceklerdir.

Tıpkı gelişmiş demokrasilerdeki gibi daha saygın kampanyalar örgütleyeceklerdir. Böylece, toplumun gelişmişliğinin göstergesi açısından önemli bir kazanım elde edeceklerdir.

HALKIN GÜVENİ

Her seçimin mutlaka bir öznesi vardır ve önderlik belirleyicidir. 31 Mart seçimleri, biten umutların tazelenip yeşermesini sağlamıştır. Mahalli idareler seçiminde iktidarın her türden saldırılarına maruz kalan İstanbul, hükümetin, hâkimlerin, savcıların, bakanların topyekûn taarruzlarına karşı İmamoğlu, parti ve örgütle bir arada güçlü bir irade sergilemiştir. Doğrulardan taviz vermeyen, inandırıcı çıkışlarıyla siyasi rakiplerin gardını düşürmeyerek dürüstlüğün mutlak kazanan olduğunu ispat etmiştir.

Geçmişte, merhum eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, halk nezdinde dürüstlük ve umudun vücut bulmuş haliydi. Dağlara, taşlara; umudumuz Karaoğlan, toprak işleyenin su kullananın gibi sloganların yazıldığı günlerdeki gibi yenilenmenin umudu bu kez İstanbul’da başlamıştır. İstanbul sokaklarından “Bu işin sağı solu yok aklın yolu İmamoğlu” gibi yaratıcı söylemler, halkın İmamoğlu’na güveninin ve sevgisinin tezahürüydü.

DEĞİŞİM MÜJDESİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere CHP’nin tüm adaylarına, hükümetin tüm birimleri ve yandaş medyanın saldırıları, halk tarafından bozguna uğratılmıştır. Seçimleri salt mahalli idarelerle yorumlamamak gerekiyor. Değişimi ve dönüşümü içinde barındıran 31 Mart seçimi, askıya alınan demokrasinin yeniden yeşermesine önemli katkılar sunacaktır. Muhalefetin son yıllarda sergilediği bu başarı Türkiye’de değişimin müjdesini vermektedir.

Tarih ve siyaset devamlılık arz eder, bu seçimle yapılan başlangıç, o güzel günlere olan inancımızı pekiştirmiştir. Ülkemize yeni baharların müjdesini armağan eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, İstanbul halkının gözdesi İmamoğlu’na, büyük şehirlerde, il, ilçe, belde ve köylerde canla başla demokrasi mücadelesi veren tüm partililere, demokrasi mücadelesini oylarıyla destekleyen seçmenlere, kamuoyuna, medya mensuplarına sonsuz teşekkürler.

Dr. Hüseyin Özkahraman

Diş hekimi


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