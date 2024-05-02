Sevgi Özel
Sevgi Özel Son Yazısı / Tüm Yazıları

Eğitimden 'Maarif'e geçiş

02 Mayıs 2024 Perşembe

Öngörüsü yüksek devrimci Atatürk, ulusal savaşın utkuyla biteceğini, kurulacak devletin cumhuriyet olacağını, yazının değişeceğini Erzurum Kongresi sırasında kayda geçirmişti. TBMM kurulduktan bir ay sonra, Mayıs 1920’de oluşturulan ilk bakanlıklardan biri “Maarif Vekâleti”dir.

Atatürk, Kurtuluş Savaşı sürerken okulları kapattırmamış, “Maarif Vekâleti”ne savaşın bütçesinden pay ayırmıştı. Niçin eğitimi öncelemişti?

1950’lerden beri hilafet aşkını, Osmanlıya özlemle perdeleyen sözde milliyetçi, özde dinci politikacıların anlayamadığı incelik budur.

Atatürk’ün eğitime verdiği önem 1950’den sonra tavsamış, milliyetçi muhafazakâr iktidarlar ulusal gelirden ulusal eğitime düşen payı küçülttükçe, eğitimin düzeyi de küçülmüş; eğitimde bilimsel akıl değil, partizanlık baskın olmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı 1920’de, “Maarif Vekâleti”dir. 1923’te cumhuriyet kurulur, 1924’te hilafet kaldırılır, eğitim birliği sağlanır; 1928’de Harf Devrimi yapılır. 1932’de kurduğu “Türk Dili Tetkik Cemiyeti”nin (Türk Dil Kurumu’nun) ilk kurultayında belirlenen tüzüğe göre Atatürk, “cemiyet”in kurucu ve koruyucu başkanı, “maarif vekili” de başkanı kabul edilir. Dille düşünce birlikte yenileşeceğinden Atatürk, MEB ile TDK’nin el ele olmasını ister.

“Maarif Vekâleti”nin adı 1946’da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olur. 1950’de meclise giren Demokrat Parti (DP) ilk iş olarak, TDK’nin kamu yararına özelliğini siler; ezanı, Anayasayı Arapçalaştırır, MEB’yi yeniden “Maarif Vekâleti” yapar. Mecliste okul-mektep; öğrenci-talebe olsun diyenler ayaktadır, soyadını Atatürk’ün verdiği Hamdullah Suphi Tanrıöver “Arabın medeniyeti benim medeniyetimdir” der. Eğitim Bakanı Tevfik İleri, TDK başkanlığını reddeder. Karşıdevrim devlet eliyle örgütlenirken Harf ve Dil Devrimleri üzerinden Atatürk’e, laik eğitime saldırılar yoğunlaşır. Evrengiller, 1983’te Atatürk’ün kurduğu TDK’yi kapatır. Arapseverler laik eğitimin öznesi Dil Devriminin bitirildiğine inanır.

DP, 1950 ortasına dek eğitim izlenceleriyle oynayamaz; çünkü cumhuriyetin eğitimcileri, üniversite direnir. Ancak gençlere dinci, ırkçı tuzaklar kurulur, Kuran kursları çoğalır; kırmızı plakalar cami önlerinde sıralanır.

1970-80’lerde güçlenen Türk İslam sentezi odaklı iktidarların hepsi, 1997’de başlayan 8 yıllık zorunlu ilköğretimden çok laik eğitime tepkiliydi. 2002’de iktidar olan AKP sürekli “müfredat”la oynayarak, devlet okullarını imam hatipleştirip yenilerini açarak MEB’nin adındaki “milli”yi silen pek çok uygulama yaptı. Bakanın, “Mecliste, AKP parti gurubunda hazırlandı” dediği 4+4+4’lük ucube sistem 2012’de yasalaştı; ama iktidarı kesmedi. Geçen hafta “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” başlıklı “müfredat” MEB sayfalarında askıya çıkarıldı.

Yetiş demokrasi! Herkes görüşünü, eleştirisini belirtecek, son kararı Talim Terbiye Başkalığı verecek... Son söz AKP gurubunda…

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adıyla bile cumhuriyetin yüzyılını yok sayan siyasal ileti veriyor. Hazırlığına katılan 260 akademisyen Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin yurttaşları; 8. ve 12. sınıflar için “T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Ortaöğretim Kur’an-ı Kerim, Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Peygamberimizin Hayatı” gibi derslere bilimsel katkı mı vermişler?

“Türkiye Yüzyılı” toplumun bir kesimine “Maarif Modeli”nin amacını onaylatan, dinsel eğitimin derinleşeceğine işaret eden slogandır. Gençleri, Mustafa Kemal’in işareti ettiği “çağdaş uygarlık”ın semtine uğratmaz, Ortaçağ’a taşır.

Tarih, Atatürk’ü her dakika doğruluyor!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Eğitimden 'Maarif'e geçiş 2 Mayıs 2024
Hey, nece konuşuyorsun? 18 Nisan 2024
65 yaş üstü çocuklar 4 Nisan 2024

Günün Köşe Yazıları

Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu Erdoğan’ın ‘görüşmeyin’ dediği lider
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Taksim bir kültürel mirastır ve ne anayasası ayol?
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu ‘Bu Çin niye böyle yapıyor?’
Olaylar Ve Görüşler
Yerel yönetimler ve yükümlülükler - Av. Arif Anıl ÖZTÜRK
Olaylar Ve Görüşler
İktidarın anayasa hazırlığı - Av. Öner BULUT
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Güven end-eksi!
Şükran Soner
Şükran Soner Saray’ın, polis ordusuyla 1 Mayıs operasyonu, Pirus Zaferi
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Anayasa bu kez Erdoğan’a uydurulmamalı
Zeynep Oral
Zeynep Oral Dans hayattır
Bedri Baykam
Bedri Baykam İSRAİL, AMERİKAN GENÇLİĞİNİ DE AYAĞA KALDIRDI!
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Umudun meydanı
Sevgi Özel
Sevgi Özel Eğitimden 'Maarif'e geçiş

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

1 Mayıs'ta ulaşımda kısıtlama: Bugün metrobüs, metro, marmaray, vapur çalışıyor mu? Otobüs seferleri yapılacak mı?

1 Mayıs'ta ulaşımda kısıtlama: Bugün metrobüs, metro, marmaray, vapur çalışıyor mu? Otobüs seferleri yapılacak mı?
O ilde bir taraf bahar diğer taraf kar! İşte doğanın sunduğu eşsiz manzara…

O ilde bir taraf bahar diğer taraf kar! İşte doğanın sunduğu eşsiz manzara…
Ankara'da sağanak yağış etkili oluyor... Valilikten açıklama: 'Can kaybı bulunmamaktadır'

Ankara'da sağanak yağış etkili oluyor... Valilikten açıklama: 'Can kaybı bulunmamaktadır'
Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 Mayıs’ta yüzlerce gözaltı!

Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 Mayıs’ta yüzlerce gözaltı!
İYİ Parti kongresindeki lider değişimi sonrası gelen istifalar tartışma yarattı: 'Kopuş sürecek, hızlı bir çöküş var'

İYİ Parti kongresindeki lider değişimi sonrası gelen istifalar tartışma yarattı: 'Kopuş sürecek, hızlı bir çöküş var'
Porno filminde oynayan itfaiyeci kovuldu! ‘Araba kredim vardı’

Porno filminde oynayan itfaiyeci kovuldu! ‘Araba kredim vardı’
Mehmet Şimşek kemer sıkacak: Kamuda tasarrufun ayrıntıları ortaya çıktı!

Mehmet Şimşek kemer sıkacak: Kamuda tasarrufun ayrıntıları ortaya çıktı!
Akbank’ın ilk çeyrek performansı beklentileri aştı: 13,2 Milyar TL kâr

Akbank’ın ilk çeyrek performansı beklentileri aştı: 13,2 Milyar TL kâr