Okulların açılacağı bugünlerde her alan savruluyor. MEB’nin partici kararları çocukların tüm yaşamını etkileyecekken... Ana babalar bir kurşunkalemle defter derdindeyken... Gençler kazandıkları okullara kayıtta umar arar, kazanamadıklarına uzaktan bakarken... Kaygımız ekmekle yarışan aklın, bilimin öncülüğündeki çağdaş eğitim olmalıyken MEB, tarikat cemaat takımına muştular veriyor.

Egemen siyasanın din-mezhep-köken ayrımının, “millet”ten “ümmet”e göndermelerin sürdüğü... Birilerinin cumhuriyetin kazandırdığı “yurttaş-vatandaş” kimliğimizi, “Türk”ü ırkçılık saydığı, son çeyreğin siyasasını özetleyen “Türkiyeli” gibi saçmalıklarla ortamı gerdiği 2025’teyiz. Batıl batının “internet”iyle karşıtlara saldırılarak, “yapay zekâ”sıyla fal bakılarak cumhuriyetin kazanımları siliniyor. Okulunun açılmasına sevinemeyen, içeriği sonuçları “şaibe”li sınavlarla sınanan çocuklarla ana babalar başka bir “Türkiye Yüzyılı”na yürütülüyor.

Çoğumuz sözde milliyetçi, özde dinci tüm iktidarların kadın-erkek eşitliğine karşı, kız çocuklarını okul dışına atacak eğitim siyasalarını... Bu iktidarın da kesintisiz eğitimi kaldıran 4+4+4’lük ucubesini, ÇEDES’li “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”ni redderken... Başkentle birkaç kentte “kız meslek ve teknik Anadolu liseleri”nin içinde “kız ortaokulları” açılıverdi.

“Yalnız” kız öğrenciler için ortaokul açılmasına 2024 Kasımında karar verilmişti. MEB, özellikle 2012’den sonraki tüm uygulamalarını eleştiren birkaç üniversiteye, eğitimcilere, velilere kapıyı kapattı. Kız ortaokulu kararının ortakları Diyanet mi, bakanın STK sandığı tarikatlar mı, sesi içine kaçan diploma iptal eden üniversite mi? Bu kararı bilimsel kimliğiyle savunabilecek kaç eğitimbilimci var?

Anayasa, cumhuriyetin laiklik ilkesi, Milli Eğitim Temel Kanunu havagazı mı? Karma eğitime tepki, saman altından su yürüten tüm iktidarların gündemindeydi; artık ne saman ne su... Takke düştü, laiklikle savaşım, açık açık savaşa evrildi.

Öğretmenler ayakta, eğitim program ve kuralları, ders kitapları, kılık kıyafet, öğrencinin maddi-manevi yoksun yoksul oluşu, okulların yapısal içsel hiç eksilmeden artan sorunları...

Laik cumhuriyetimizin 103 yılını hiç yaşamamışız gibi “kadim tarihimiz” denip duruyor. Anımsatalım. Batıdaki devrimleri, uygulayımsal yenilikleri izleyemeyen... Eğitimini, ekonomisini imparatorluğun her köşesinde kendi dini-diliyle yüzlerce okul açan “emperyalist”e bırakan Osmanlı, yadsımayacağımız geçmişimizdir. Tam dört yüzyıl uyumuş, 1800’lerin sonunda dilini, eğitimini, okullarını yenileştirmek isterken treni kaçırmıştı.

Osmanlının yükselişinde de gerikalmışlığında da temel etken eğitimdi. Bunu ilk gören bugün hutbelerden afişlerden adı silinen Mustafa Kemal’di. İşgalden kurtulan yakılıp yıkılan ülkeyi yüzyılların din baskılı alışkanlıklardan eğitimle değiştirip çağcıllaştırmayı başarmıştı.

Eğitimi yapboza çevirenlerin bu amaca savaşım açması aymazlıktır!

Mustafa Kemal, savaşın ortasında bile okulları kapattırmadı. Başlattığı Türk Devrimi, yüzyıllarca “ümmi ümmet kul” sayılan ulusa yurttaşlık kimliği, kadın+erkek eşitliği kazandıran eğitim-kültür devrimiydi. Türk Devriminin tek amacı vardı: Aydınlanma!

Cumhuriyetin aydınlanma devrimi... Yüzyıllarca sofradaki yeri efendisinin öküzünden sonra gelen kadına cansuyu verdi. Analar, çoğunuzun kız(lar)ı, 4+4+4’lük yapbozdaki üçüncü 4’e gelemeden... Antilaik eğitememe sisteminin dışında kalmadı mı?

Karma eğitimi bozmak, cumhuriyetle kazanılan kadın-erkek eşitliğine...

Kadınların eğitim hakkına darbedir!