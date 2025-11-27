Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gözlüye gizli yoktur...
Sevgi Özel
Son Köşe Yazıları

Gözlüye gizli yoktur...

27.11.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Cumhuriyetin 102’nci yaşını, “Atatürk ilke inkılapları”nı yaşamıyla özdeşleştiren on binler kutladı. TV’lerde, salonlarda, Anıtkabir’de çoğunluk sanrısıyla coşan... Bildiğimiz mahallelerin orun çıkar yarışında birbirini gazlayan bilim sanat iş insanları... Siyasetçilerin koltuk değneği basının papağanları vırvırlayıp durdular. Bu faydasızlar, hangi dersten, hangi kurslardan geçtilerse... Dilleri, bizim dile benzemiyor.

Dili duruşuyla her Kemalist... En çok Atatürk suçlu...

Atatürk, “Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında belki gayelere tümüyle eremediğimizi, fakat asla ödün vermediğimizi, akıl ve bilimi rehber edindiğimizi doğrulayacaklardır” demişti.

Atatürk’ün, “manevi mirası bilim ve akla” tutunamayanlara... En çok da kadınlara, kız doğuracaklara sitemim... Hayır, kızgınlığım... Kızım, cumhuriyetin devrimleri olmasa sokakta, TV’lerde, sosyal medyada Atatürk’e, cumhuriyete, Kemalistlere sağdan dalıp soldan çıkacağın alan, mikrofon, klavye neredeydi? Cumhuriyetin ilk yıllarında da genel nüfus içinde yoktun... Cumhuriyetle yurttaş oldun!

Mustafa Kemal’in devrimleri, kurduğu düzen, açtığı fabrikalar... Son çeyrek yüzyılda bir bir atılır satılırken... Daha beteri antilaik eğitim baskınken kadınlar ne durumda? Eğitim bile isteye önce 4+4+4’lük uygulamayla yamalıbohça yapıldı; bu çağdışı bohçaya özellikle kızlar sığamadı. Acar kadınların çok izlenen gündüz izlencelerine alıcı gözle bakın kızlar... Bu yüzyılda çoğu yoksul, eğitim görmemiş ya da “muhafazakâr” evlerde doğan... Çocuk yaşta yaşama küsen, okuma yazmayı TikTok kullanacak kadar öğrenen ya da bilmeyen... İlköğretimin ortasına bile gelemeyen, kaçarak göçerek çocuk ya da “sahte” gelinlere karışan bizim kızlarla... Yaşamı, eğitim ekonomi düzeyi, tavrı konuşmaları bu kadınlarla örtüşen erkeklerle... Laik eğitimi yaralayan, cumhuriyetle hesaplaşan iktidarların... Eğitimde ekonomide, iç-dış siyasada “kişi başına on yüz bin dolarlık” büyüme paketlerine inanan ailelerle... Toplumun inanç köken ayrımını, en duyarlı noktalarını kaşıyan siyasetçilerle... Geldik bugüne!

İktidar kayığına binen aydınımsılar gece gündüz cumhuriyeti tartışırken... En çok da laik eğitimin bayrağı Harf ve Dil Devrimleri... Elifi görse mertek sananlarca bu devrimlerin kazanımları kullanılarak karalandı.

Düşünce laik eğitimle özgürleşir...

Yurttaşlar, ille de kadınlar laik eğitimle özgürleşir...

Dinci ırkçı siyasayı baskın kılan yönetenlerle yönetilenlerin ağzı bozulurken... Üniversite suspusken... Türkçenin ortak (resmi) dil oluşu tartışılırken... Tehlikede olan salt Türkçe mi?

Aklı bilimseli, sanatı, kadın-erkek eşitliğini yadsıyan antilaik eğitim yok olmalı... Üniversite özgürleşmeli... MEB, Diyanet ilişkisi kopmalı... Siyasetçiler, kitle iletişim araçları sansürden uzaklaşmalı, hukukun üstünlüğü çalışmalı... Dile gelen ele gelmeli!

Türkçenin öyküsü, kadınlarınki gibi hüzün yüklüdür. Türkler İslamla tanışınca, yönetenlerle aydınlar Türkçeyi Arapça Farsçayla boğar... Şeyhülislamlar cennette Arapça konuşuluyor der... Müslüman Türk Arapça Farsçayı yeğleyince batılıların, “Türk, Allahına Arapça, sevgilisine Farsça, ailesine Türkçe seslenir” dediği gibi üç dilli duruma düşer.

Bugün yurttaş görmediğine gördüğüne Arapça seslensin... “Helal peynir” yesin isteniyor. Kimyasalla, suyla peynir yapan... Dolarla alan satan... Eğitimden ekonomiye “okey”le “inşallah” arasına sıkışan... Gençlere ülkesinden kaçma düşü kurduran... Pek yerli milli koşuda Arapçayla mı temize çıkacağız?

Ağlayıp gözden olmayalım... Kaba güç asla! 

İlgili Konular: #Cumhuriyet #ekonomi #eğitim #Atatürk #Türkçe

Yazarın Son Yazıları

Gözlüye gizli yoktur...

Cumhuriyetin 102’nci yaşını, “Atatürk ilke inkılapları”nı yaşamıyla özdeşleştiren on binler kutladı.

Devamını Oku
27.11.2025
Atatürksüz olmaz!

Ulusun, çocuklarımızın Atatürk’ü sevmesini...

Devamını Oku
13.11.2025
Harf Devrimi 97 yaşında...

Ortak dilimiz Türkçe siyasal tartışmaların öznesi...

Devamını Oku
30.10.2025
Gerilim, gerginlik...

Kim gerilim içinde olmak, gerginlik yaratmak ister?

Devamını Oku
16.10.2025
Dünya bir, işin bin...

26 Eylül 1972’deki Dil Bayramını, Divanü Lûgatit-Türk’ün yazılışının 900. yıldönümünü dünyaca tanınmış 45 Türkbilimciyle kutlamıştık.

Devamını Oku
02.10.2025
MEB, 105 yaşında...

Bilip de bilmezden gelenlere...

Devamını Oku
18.09.2025
Eğitmeme sistemi...

Okulların açılacağı bugünlerde her alan savruluyor.

Devamını Oku
04.09.2025
Karanlıkta boy veren, karanlıkta kalır...

Yakın geçmişte Atatürk’e sözle saldıran, baltayla anıtlarını kırmaya kalkışanlara...

Devamını Oku
21.08.2025
Hangi düşünce özgürlüğü?

Bu başlığı 2010’da kullanmış, birkaç ay önce benzer başlıkla ve kimbilir kaçıncı kez sormuştum.

Devamını Oku
07.08.2025
Ah kitap, vah eğitim...

Ay, kim bunlar, nerenin yandaşları... Niçin bas bas bağırıyorlar...

Devamını Oku
24.07.2025
Okuryazarlık...

Yazar kim, okur kim? “Okur” da “yazar” da aydınlanmaya ışık tutandır...

Devamını Oku
10.07.2025
Kitapsız dinlenceler

Yaz geldi. Dinlenmek, çalışanın çalışmayanın en temel hakkı...

Devamını Oku
26.06.2025
Yanaşma yandaş...

Elli yıldır siyasetçilerin, toplumun gözü önündekilerin kullandığı dili izliyorum.

Devamını Oku
12.06.2025
İktidar yenir mi, giyilir mi?

Öteden beri toplumbilimciler, aydınlar bilimsel yazıları söyleşileriyle özgür kürsülerde... Akla, bilime tutunanlar için belge bilgi kitaplar çuvallar dolusu...

Devamını Oku
29.05.2025
Canım öğretmenim...

Yetmişi yarıladım, onları hiç unutmadım.

Devamını Oku
15.05.2025
Dil kiri...

Dil kiri...

Devamını Oku
01.05.2025
Çocuklarımız...

Çocuklarımız...

Devamını Oku
17.04.2025
Bu bahar, başka bahar...

Bu bahar, başka bahar...

Devamını Oku
03.04.2025
Delikanlıyız!

Delikanlıyız!

Devamını Oku
20.03.2025
Kalem oynatmak...

Kalem oynatmak...

Devamını Oku
06.03.2025
Düşünce özgürlüğü mü?

Düşünce özgürlüğü mü?

Devamını Oku
20.02.2025
Dilim seni...

Dilim seni...

Devamını Oku
06.02.2025
Uğur Mumcu’yu dinleyelim...

Devlet çökertilince!

Devamını Oku
23.01.2025
Nâzım Hikmet 123 yaşında

Nâzım Hikmet 123 yaşında

Devamını Oku
09.01.2025
Bu yıl yenisi gelir mi?

Bu yıl yenisi gelir mi?

Devamını Oku
26.12.2024
Bağışlayabilir miyiz?

Bağışlayabilir miyiz?

Devamını Oku
12.12.2024
‘Kadim yalanlar...’

‘Kadim yalanlar...’

Devamını Oku
28.11.2024
Kötünün kötüsü...

Kötünün kötüsü...

Devamını Oku
14.11.2024
Cumhuriyet sonsuza dek yaşayacak!

Cumhuriyet sonsuza dek yaşayacak!

Devamını Oku
31.10.2024
İş işten geçmeden

İş işten geçmeden

Devamını Oku
17.10.2024
Dil Devrimi 92 yaşında

Dil Devrimi 92 yaşında

Devamını Oku
03.10.2024
Narinler, Sılalar...

Narinler, Sılalar...

Devamını Oku
19.09.2024
Bir kendimiz sevemedik

Bir kendimiz sevemedik

Devamını Oku
05.09.2024
Konuşmalıyız!

Konuşmalıyız!

Devamını Oku
22.08.2024
Düşünce özgürlüğü mü?

Düşünce özgürlüğü mü?

Devamını Oku
08.08.2024
Kuş uykusu bitti!

Kuş uykusu bitti!

Devamını Oku
25.07.2024
Atatürk’ün Türk Dil Kurumu 92 yaşında

Atatürk’ün Türk Dil Kurumu 92 yaşında

Devamını Oku
11.07.2024
Dilinizi eşekarısı...

Dilinizi eşekarısı...

Devamını Oku
27.06.2024
Tek sorun tabelalar mı?

Tek sorun tabelalar mı?

Devamını Oku
13.06.2024
Gençlerin ‘müfredat’ı

Gençlerin ‘müfredat’ı

Devamını Oku
30.05.2024