Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yaşam yolculuğum
Adnan Binyazar
Son Köşe Yazıları

Yaşam yolculuğum

17.10.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Yaşam, oradan oraya koşuşturduğumuz uzun mu uzun bir yolculuktur. Önümüze düzlükler de çıkabilir, doruğuna ulaşılamayan yüce dağlar da.

Düzlükleri birkaç adımda geride bırakanlar da var, yüce dağları, koca kanatlarını açarak uçan kuşlar gibi aşanlar da. Mustafa Gazalcı giriştiği bütün işlerde dağ aşanlardan...

80 yaşını önemli bir durak sayarak, geçmişten bugüne bir yolculuğa çıkarak yazdığı kitapların 26’ncısı olan Yaşam Yolculuğum adlı (Ürün Yayınları, 20.05.25) kitabında da çocukluğunu, gençliğini, ailesine, akrabalarına ilişkin unutamadığı anılarını, izlenimlerini yazarak bir dağ daha aşmış...

SOY SOP

Her kitabının hazırlanması, yayımlanması sürecinde sevinçli bir telaşa düştüğünü, ele aldığı konu üzerinde uzun süre düşündüğünü söyleyen Gazalcı, bu kitapla da edindiği bilgilerle, izlenimler arasında bir dünya yaratacağı kanısında.

Ağaç kökünden beslenir. Kişi de gözünü dünyaya açar açmaz, onu var eden anadan babadan gördükleriyle beslenir. Bu etkilenme giderek çevreye yayılır. Her yaş, insanı bedence daha güçlü, ruhça daha duyumsal kılar. İnsanda kişilik yapısını bu gerçek besler. Gazalcı daha kitabının başında bu gelişime değiniyor:

“80. yaşımı yaşarken daha önceki kitaplarımda yeterince değinmediğim çocukluğumu, gençliğimi, içinde bulunduğum dönemi, annemi, babamı, amca, dayı, teyze gibi yakın akrabalarımı anlatmak istiyorum./ Her yaşın bir güzelliği olduğu söylenir. Belki güzellik yerine özellik demek daha doğru olur. Her kişinin durumuna göre bu özellikler değişir./ Önemli olan, koşullar ne olursa olsun yaşamdan kopmadan her yaşın hakkını vermeye çalışmaktır./ 80 yaşında nasıl yaşıyorum, neler yapıyorum? Babam 27, annem 82 yaşında göçtü bu dünyadan. Benden dört yaş küçük kardeşim Osman’ı Temmuz 2024’te yitirdik. Kimin ne zaman gideceği belli değil. O yüzden yaşadığımız sürece sağlıklı, nitelikli bir şeyler yapmak gerekir.”

EĞİTİM

Eğitim alanları, kişilik gelişiminin yuvasıdır. Gazalcı ilkokuldan sonra, eğitimini, kökü Köy Enstitülerine dayanan altı yıllık Gönen Öğretmen Okulu’nda sürdürüyor. O okulun da yalnızca adı değişmiştir, eğitim alanı Köy Enstitüsü soyundandır.

“Köy Enstitülerinden kalan olumlu izler öğretmen okulunda da sürüyordu. Resim, müzik, beden eğitimi en önemli derslerdendi. Sporun her çeşidini yapabiliyorduk. İsteyen öğrenciler istediği sporu, güzel sanat dallarını geliştirebilirdi. Halk oyunları topluca oynanırdı. Geziler düzenlenirdi.”

Onun ardından da öğrenimini Balıkesir Necatibey Eğitim Enstitüsü’nde öğretmenliğini sürdürüyor.

ATILIM

Benim kaynağım da Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeki Dicle Köy Enstitüsü’nün ardından Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü’ne girdiğimden bu yönden Gazalcı ile aramızda bir meslek akrabalığı var.

Gazalcı’nın atılımcı bir gücü var. Öğretmenliğinde dergilere yazılar yetiştiriyor, öğretmen derneklerinde görevler üstleniyor. Bu etkinliklerden dolayı hapislere giriyor, bir 1977’de bir de 2002’de milletvekili seçiliyor. Ama orada bile atılımlarıyla öğretmenliğin ayrı bir yeri var:

“TBMM’de, SHP, CHP’de çalışırken öğretmenliğimi, eğitimciliğimi hiç unutmadım. Siyaseti de öğretmenlik gibi severek yaptım. Halka hizmet etmenin bir yolu olarak gördüm öğretmenliği...” 

İlgili Konular: #Yaşam #Kitap #eğitim #Mustafa Gazalcı

Yazarın Son Yazıları

Yaşam yolculuğum

Yaşam, oradan oraya koşuşturduğumuz uzun mu uzun bir yolculuktur.

Devamını Oku
17.10.2025
Düşünsel oluşum

İnsan olmanın ölçüsü düşünebilmektir, duyumsama güdüsüdür.

Devamını Oku
10.10.2025
Seçim yakındır

Son aylarda İstanbul’dan başlayıp en küçük yerlerin belediye çalışanlarının tutuklanıp hapse atılması, seçime gitmenin yakın olduğunu akla getiriyor. Şu ana dek günlerini hapishanelerde geçirenlerin hiçbirinde somut bir suç bulunamayışı da kamuoyunda şaşkınlık yaratıyor.

Devamını Oku
03.10.2025
Einstein’ın kızına mektubu

Albert Einstein, kızına, toplum onun söylediklerini anlayacak duruma gelene kadar yayımlamamasını istediği bir mektup yazar.

Devamını Oku
26.09.2025
Hak yerini bulur

13.06.25 günlü “Kızlar okusun diye” başlıklı yazımda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan şu alıntıyı yapmıştım...

Devamını Oku
19.09.2025
Mutlu Yaşam Köyü

Köyde, ilçede ya da mahallede, nerede olursa olsun yeter ki yönetenlerle yönetilenler arasında dayanışmayla etkinlikler yaratılsın.

Devamını Oku
12.09.2025
Göğüne Sığmayan Bulut

Her yıl eylülün ilk haftasında, Emin Özdemir’in son günlerinde, öğrencisi Hatice Aydoğdu’nun sorularına verdiği yanıtları içeren Göğüne Sığmayan Bulut (Arkadaş Yayınları, 2016) adlı kitabını okurum.

Devamını Oku
05.09.2025
Ağaç yazışmaları

Her fırsatta kurtuluşu kentlerden kaçıp canını yeşillikler arasına atan arkadaşım Yusuf Gezgör’ün yıllar önce gönderdiği ağaçlarla ilgili bir mektubu geçti elime.

Devamını Oku
01.08.2025
Aydınlanma-aydınlatma

Aydınlanan, yalnızca kendi adına değil, toplum adına da bilgi alanlarına yönelir.

Devamını Oku
25.07.2025
Bilginin gücü

Yaşamını bilgi kaynaklarını çoğaltmaya adayan Bozkurt Güvenç, kültürü “Doğanın yarattıklarına karşılık, insanoğlunun yarattığı her şey” diye tanımlıyor.

Devamını Oku
18.07.2025
Gerçeğin dili

Yaşlılığın anlamını, Shakespeare’in Kral Macbeth adlı oyununda geçen bir söz öğretmişti bana...

Devamını Oku
11.07.2025
Anadolu kadını

Bilim insanları, kadın konusunda aylarca üzerinde çalıştıkları araştırma sonucunu, basına “7 bin 500 yıl önceki Anadolu kadını!” başlığıyla yansıttı...

Devamını Oku
04.07.2025
Köy Enstitülerini canlandırma

CHP’den sonra yönetime geçen Demokrat Parti’nin ilk eylemi Halkevlerini, Tercüme Bürosu’nu, eğitimimizin büyük atılımı olan Köy Enstitülerini kapatmak olmuştur.

Devamını Oku
27.06.2025
Dilsel aydınlık

Düşünürler, dili ulusların soyağacı, yaratıcılığın sihirbazı sayar...

Devamını Oku
20.06.2025
En başta kızlar okumalı

Ekim ayında Mersin’deki İleri Ortaokulu Müdürü Hüseyin Aygül, 62 öğretmenin kararıyla, 1090 öğrencili okulda kız-erkek öğrencilerin yan yana oturmasını yasaklamaya kalkıyor.

Devamını Oku
13.06.2025
Bir sihirli varlık!

Köşe yazarlarının bir görevi de okuru güncel konularda aydınlatmaktır. Aktardığım aşağıdaki yazıda olduğu gibi tiyatro oyuncusu, yönetmeni, eğitmeni Gürol Tonbul gibi bir okur da üstlenebiliyor aydınlatma görevini...

Devamını Oku
06.06.2025
Toplumsal özeleştiri

Özeleştiri, kişinin, kendi özünü özgürce değerlendirebildiği en kestirme anlatı yoludur.

Devamını Oku
30.05.2025
Ulusal bilinç

Atatürk, “Cumhuriyetin 10. Yılı” demecinde yalnızca önemli noktalara değinmiyor, bize gelişmenin ana kaynağını gösteriyor, geçen zaman bir yana bırakıp çağa uymayı öneriyor:

Devamını Oku
23.05.2025
Anadolu kadını

Söz konusu kadın olunca belleğimde Dede Korkut Kitabı’nda okuduklarım canlanır.

Devamını Oku
16.05.2025
Sonsuzluğa yolculuk

Sonsuzluğa yolculuk

Devamını Oku
09.05.2025
Kral Oidipus

Kral Oidipus

Devamını Oku
02.05.2025
Söz yerini bulmalı

Söz yerini bulmalı

Devamını Oku
25.04.2025
Berlin’de hâkimler var!

Berlin’de hâkimler var!

Devamını Oku
18.04.2025
Gerçek dost

Gerçek dost

Devamını Oku
11.04.2025
Ağaçlı çiçekli bir dünya

Ağaçlı çiçekli bir dünya

Devamını Oku
04.04.2025
Toplumsal dayanışma

Toplumsal dayanışma

Devamını Oku
28.03.2025
Gençlere emanet

Gençlere emanet

Devamını Oku
21.03.2025
Barış yolu bilimdir, sanattır

Barış yolu bilimdir, sanattır

Devamını Oku
14.03.2025
Anlamlı özlü sözler

Anlamlı özlü sözler

Devamını Oku
07.03.2025
Camileri ahıra çevirmek

Camileri ahıra çevirmek

Devamını Oku
28.02.2025
Kötülükle iyilik iç içe

Kötülükle iyilik iç içe

Devamını Oku
21.02.2025
Gerçeğin acılı yüzü

Gerçeğin acılı yüzü

Devamını Oku
14.02.2025
Anılarla Tıpta Öncüler-I

Anılarla Tıpta Öncüler-I

Devamını Oku
07.02.2025
Dilsel aydınlık

Dilsel aydınlık

Devamını Oku
31.01.2025
Mum Işıltıları

Mum Işıltıları

Devamını Oku
24.01.2025
Sözün düşünce gücü

Sözün düşünce gücü

Devamını Oku
17.01.2025
Kozmografya

Kozmografya

Devamını Oku
10.01.2025
Masal dinletisinden kitaba

Masal dinletisinden kitaba

Devamını Oku
03.01.2025
Çocukların eğitimi

Çocukların eğitimi

Devamını Oku
27.12.2024
Ailelerle sohbet

Ailelerle sohbet

Devamını Oku
20.12.2024