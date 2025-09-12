Köyde, ilçede ya da mahallede, nerede olursa olsun yeter ki yönetenlerle yönetilenler arasında dayanışmayla etkinlikler yaratılsın. Köy Enstitüsü öğrencisi olduğumdan gazetede rastladığım “Mutlu Yaşam Köyü” başlıklı yazı ilgimi çekti.

Mezitli Belediyesi’nin eyleme geçirdiği bu girişim ilgi yaratmış olmalı ki yetkililer köyde konaklama yerlerini artırma gereği duymuş. O nedenle girişimde bulunanlar, etkinlik alanlarını genişletmekle kalmıyor, ilgilileri ayrıntılı bilgilerle aydınlatıyorlar da:

ETKİNLİK ALANI

Mezitli’nin Şahin Tepesi Mahallesi’ndeki yeşilliklerin arasında doğal bir yaşam sunan Mutlu Yaşam Köyü’ne yeni bungalov odalar ekleme gereğini duymuşlar. Belediye, kısa sürede beş tane olan bungalovlardan 6 tane daha yaptırarak sayıyı 11’e çıkarmış.

Hostel alanlarıyla 500 kişilik olan Mutlu Yaşam Köyü’ndeki 11 adet bungalovda 22 kişi rahatlıkla konaklayabiliyor. Ayrıca, köyde yetişkin iki çocuğu olan bir aile, bir bungalovu 500 lira gibi uygun bir fiyatla kiralayabiliyor.

ÖNERİ

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yaşam köyünün her an halka açık bir yer olduğu ve herkesin gelip görmesi gereken bir yer olduğu konusunda açıklama yapıyor:

“Her yıl kalkınma amaçlı yaz okullarımızda çeşitli etkinlikler de düzenliyoruz. Dışarıdan gelen yabancı öğrencileri okulda ağırlayabildiğimizi de belirteyim. Bu bağlamda resim çalıştayımızda sanatın çeşitli dalında etkinlikle yapıyor, konserler düzenliyoruz.

AMAÇ

Mutlu Yaşam Köyü herkese açık bir yer. Kapımız özellikle Mersinlilere daha açık. Burada gerçekleştirdiğimiz yanlı çalışmalarımızın amacı ise herkesin doğayla iç içe olmasını sağlamaktr. Örneğin köyümüzde 500 kişiyi rahatlıkla ağırlayabiliyoruz. Erkek ve kadınlarımıza özel hostellerimiz de var. Konuklarımız grup olarak geldiklerinde ağırlanabiliyorlar. Halkımızın olanaklarını göz önünde bulundurarak ücretimizi karşılanabilir bir fiyatta tutmaya çalışıyoruz. Bu, yöneticilerce her yıl yeniden belirleniyor.

Örneğin önceden de belirttiğimiz gibi, bu yılki ücret 500 lira. Ayrıca yetişkinlerin, yanlarında iki çocuk getirebileceklerini de yineleyelim. Konuklarımızın çoğunu da kent gürültüsünden sıkılanlar oluşturuyor.”

ÜRETİME DÖNÜK EĞİTİM

Projenin kendisi için özel bir anlamı ve önemi olduğunun da altını çizen başkan Tarhan, konuşmasına şunları da ekliyor:

“Mutlu Yaşam Köyü, bir anlamda eski Köy Enstitüleri göz önünde bulundurularak tasarlanıp eyleme geçirildi. Boş zamanlarında insanların köye giderek, orada mutlu günler geçirebilecekleri ama bu dönemi yararlı etkinlikler içinde geçirmelerini sağlamak amaç olmuştur.

Yapılan etkinlikler, üretime dönük bir anlayışla gerçekleştirilmiştir. Örneğin emekliler çocuklarıyla birlikte bahçe işiyle uğraşırken, Köy Enstitülerinde olduğu gibi, çocuklar müzikle uğraşabiliyor. Gelenlerin bir kesimi de süt ürünleri elde edilecek hayvanlarlarla uğraşıyor.

Yöneticiler, tarımsal üretimin yanında ahşapla, doğrama işleriyle etkinlik gösterenleri de anlayışla karşılamaktadır.”