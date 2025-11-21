Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erken yaşta okur yetiştirmek
Adnan Binyazar
Son Köşe Yazıları

Erken yaşta okur yetiştirmek

21.11.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Okuma kültürünün yetkin kişilerinden Prof. Dr. Sedat Sever, 13 Kasım 2025 günkü Cumhuriyet’teki “Erken yaşta okur yetiştirmek” başlıklı yazısına şu görüşle başlıyor:

“Edebiyat yapıtları, Montaigne’in belirlemesiyle, ‘bizim kendimizin dışına, ötemize gitmemize’ kılavuz olan estetik birer uyarandır. Okul öncesi, çocukların sanatçı duyarlığıyla buluşması gereken, bir görsel okuma dönemidir. Bu dönemde, renk, çizgi ve sözcüklerin anlatım gücüyle çeşitli duyuları algılama sürecine katan resimli kitaplar; bebeklik evresinden başlayarak çocukların yaşamla bağını kurar, onları eğlendirir, çevrelerini tanımalarına olanak sağlar.”

ÇOCUKLAR OKULDA OLMALI

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yaptığı bir açıklamayla, Sever’i yürekten alkışlamış oluyor: “Dilovası’ndaki bir kozmetik fabrikasında yaşanan patlama sonucu, 2’si çocuk, 1’i 18 yaşında olmak üzere 6 kadının yaşamını yitirmesi, ülkemizi derinden sarsan bir insan hakları ihlalidir.

Yangın merdiveni ve acil çıkış kapısı olmayan, patlayıcı ve kolay yanıcı maddelerle dolu bir fabrikada insanların çalıştırılması, önlenebilir ihmallerin ölümle sonuçlandığı bir cinayettir. Her ne nedenle olursa olsun, çocukların okulda olmaları gereken yaşta çalıştırılması kabul edilemez bir durumdur.”

Olayın Mustafa Kemal Atatürk’ün anıldığı günlere denk geldiğini göz önünde bulundurarak onun çocuklara yönelik görüşlerini de eklemişler açıklamalarına:

“Mustafa Kemal Atatürk, ‘Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek, ona göre çalışınız’ sözleriyle çocuklarımızın değerini ve önemini dile getirmiştir.”

BUCA BELEDİYESİ DE ATILIM YAPTI

“Tarihi Ernest Balladur Köşkü’nde hizmete açılan Cumhuriyet Kütüphanesi, bünyesinde barındırdığı 1000’in üzerinde çocuk kitabıyla küçük yaştaki kitapseverlerin ilgi odağı oldu. Farklı yaş gruplarına uygun, eğlenceli ve öğretici kitaplarla dolu olan çocuk kitaplığı bölümü, çocukların okumayı sevmesine, onların yenilikler keşfetmesine ideal bir ortam sunuyor. Kütüphane açıldığı günden bu yana en çok çocukların yüzünü güldürdü. Sunduğu zengin kaynaklarla minik okuyucuların hem derslerine destek oluyor hem de onların alışkanlıklarını pekiştiriyor. Kısa sürede vatandaşların uğrak noktası haline de gelen kütüphane, Buca’daki tarihi köşk, onların çocuklarına bilgi yuvası oldu.”

YÖNETİCİNİN GÖRÜŞÜ 

Cumhuriyet Kütüphanesi’nin açıldığı günden bu yana en çok çocuklara hizmet vermesinden duyduğu memnuniyetini ifade eden Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, kuruluşun, amacına uygun kullanıldığını görmekten mutlu olduklarını söyledi:

“Çağdaş ve aydınlık bir gelecek inşa etmenin, okuyan, sorgulayan, araştıran nesillerle gerçekleşeceğini sözlerine ekleyen Duman, Cumhuriyetimizin adını taşıyan bu kütüphane, onların bilgiye ulaşma, eşit şartlarda eğitim görme hakkının bir güvencesidir. Tüm ailelerimizi, çocuklarını kütüphanemizin sunduğu bu ücretsiz ve zengin dünyaya yönlendirmeye davet ediyorum.”

ÖĞRENCİ DE KONUŞTU

Kütüphanenin minik izleyeni 11 yaşındaki Ecrin Coşkun kitap okumanın önemini vurgulayarak yaşıtlarına önerilerde bulundu. Kütüphanenin kendi hayatında büyük bir yer kapladığını anlatan Coşkun, “Çok fazla kitap okuduğum için zorlanıyordum ama böylece aradığım okulu seçmiş olmama da seviniyorum. Burada kitap okumanın yanı sıra bazı etkinlikler de yapılıyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde çiçek diktik. Orada eğlenerek yeni arkadaşlar edindik. Aynı kitabı arkadaşlarımızla birlikte okuduğumuzdan aramızda konuşmalar da yapıyoruz.”

SONUÇ 

Analar babalar, öğretmenler!

Öğrenci, Sever’in görüşü doğrultusunda eğitilirse “erken yaşta okur yetişir”.

İlgili Konular: #Cumhuriyet #Çocuk #öğrenci #kütüphane #Edebiyat

Yazarın Son Yazıları

Erken yaşta okur yetiştirmek

Okuma kültürünün yetkin kişilerinden Prof. Dr. Sedat Sever, 13 Kasım 2025 günkü Cumhuriyet’teki “Erken yaşta okur yetiştirmek” başlıklı yazısına şu görüşle başlıyor...

Devamını Oku
21.11.2025
Sonsuzluğa açılan pencere

Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayı’nda yattığı odanın pencereleri boğaza bakıyor.

Devamını Oku
14.11.2025
Cumhuriyet okuru

Cumhuriyet okuru, gazeteyi okumakla kalmaz, edindiği izlenimleri yazarlara da aktarır.

Devamını Oku
07.11.2025
29 Ekim 1923: 102 yıllık Cumhuriyet

Cumhuriyet, dört yandan saldırılarak parçalanmak istenen Türk varlığının yeniden doğuşudur.

Devamını Oku
31.10.2025
Einstein’dan 5 öneri

Hemen her çağda toplumların vicdanında yerini bulan devlet adamları, bilgeler, sanatçılar olmuştur.

Devamını Oku
24.10.2025
Yaşam yolculuğum

Yaşam, oradan oraya koşuşturduğumuz uzun mu uzun bir yolculuktur.

Devamını Oku
17.10.2025
Düşünsel oluşum

İnsan olmanın ölçüsü düşünebilmektir, duyumsama güdüsüdür.

Devamını Oku
10.10.2025
Seçim yakındır

Son aylarda İstanbul’dan başlayıp en küçük yerlerin belediye çalışanlarının tutuklanıp hapse atılması, seçime gitmenin yakın olduğunu akla getiriyor. Şu ana dek günlerini hapishanelerde geçirenlerin hiçbirinde somut bir suç bulunamayışı da kamuoyunda şaşkınlık yaratıyor.

Devamını Oku
03.10.2025
Einstein’ın kızına mektubu

Albert Einstein, kızına, toplum onun söylediklerini anlayacak duruma gelene kadar yayımlamamasını istediği bir mektup yazar.

Devamını Oku
26.09.2025
Hak yerini bulur

13.06.25 günlü “Kızlar okusun diye” başlıklı yazımda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan şu alıntıyı yapmıştım...

Devamını Oku
19.09.2025
Mutlu Yaşam Köyü

Köyde, ilçede ya da mahallede, nerede olursa olsun yeter ki yönetenlerle yönetilenler arasında dayanışmayla etkinlikler yaratılsın.

Devamını Oku
12.09.2025
Göğüne Sığmayan Bulut

Her yıl eylülün ilk haftasında, Emin Özdemir’in son günlerinde, öğrencisi Hatice Aydoğdu’nun sorularına verdiği yanıtları içeren Göğüne Sığmayan Bulut (Arkadaş Yayınları, 2016) adlı kitabını okurum.

Devamını Oku
05.09.2025
Ağaç yazışmaları

Her fırsatta kurtuluşu kentlerden kaçıp canını yeşillikler arasına atan arkadaşım Yusuf Gezgör’ün yıllar önce gönderdiği ağaçlarla ilgili bir mektubu geçti elime.

Devamını Oku
01.08.2025
Aydınlanma-aydınlatma

Aydınlanan, yalnızca kendi adına değil, toplum adına da bilgi alanlarına yönelir.

Devamını Oku
25.07.2025
Bilginin gücü

Yaşamını bilgi kaynaklarını çoğaltmaya adayan Bozkurt Güvenç, kültürü “Doğanın yarattıklarına karşılık, insanoğlunun yarattığı her şey” diye tanımlıyor.

Devamını Oku
18.07.2025
Gerçeğin dili

Yaşlılığın anlamını, Shakespeare’in Kral Macbeth adlı oyununda geçen bir söz öğretmişti bana...

Devamını Oku
11.07.2025
Anadolu kadını

Bilim insanları, kadın konusunda aylarca üzerinde çalıştıkları araştırma sonucunu, basına “7 bin 500 yıl önceki Anadolu kadını!” başlığıyla yansıttı...

Devamını Oku
04.07.2025
Köy Enstitülerini canlandırma

CHP’den sonra yönetime geçen Demokrat Parti’nin ilk eylemi Halkevlerini, Tercüme Bürosu’nu, eğitimimizin büyük atılımı olan Köy Enstitülerini kapatmak olmuştur.

Devamını Oku
27.06.2025
Dilsel aydınlık

Düşünürler, dili ulusların soyağacı, yaratıcılığın sihirbazı sayar...

Devamını Oku
20.06.2025
En başta kızlar okumalı

Ekim ayında Mersin’deki İleri Ortaokulu Müdürü Hüseyin Aygül, 62 öğretmenin kararıyla, 1090 öğrencili okulda kız-erkek öğrencilerin yan yana oturmasını yasaklamaya kalkıyor.

Devamını Oku
13.06.2025
Bir sihirli varlık!

Köşe yazarlarının bir görevi de okuru güncel konularda aydınlatmaktır. Aktardığım aşağıdaki yazıda olduğu gibi tiyatro oyuncusu, yönetmeni, eğitmeni Gürol Tonbul gibi bir okur da üstlenebiliyor aydınlatma görevini...

Devamını Oku
06.06.2025
Toplumsal özeleştiri

Özeleştiri, kişinin, kendi özünü özgürce değerlendirebildiği en kestirme anlatı yoludur.

Devamını Oku
30.05.2025
Ulusal bilinç

Atatürk, “Cumhuriyetin 10. Yılı” demecinde yalnızca önemli noktalara değinmiyor, bize gelişmenin ana kaynağını gösteriyor, geçen zaman bir yana bırakıp çağa uymayı öneriyor:

Devamını Oku
23.05.2025
Anadolu kadını

Söz konusu kadın olunca belleğimde Dede Korkut Kitabı’nda okuduklarım canlanır.

Devamını Oku
16.05.2025
Sonsuzluğa yolculuk

Sonsuzluğa yolculuk

Devamını Oku
09.05.2025
Kral Oidipus

Kral Oidipus

Devamını Oku
02.05.2025
Söz yerini bulmalı

Söz yerini bulmalı

Devamını Oku
25.04.2025
Berlin’de hâkimler var!

Berlin’de hâkimler var!

Devamını Oku
18.04.2025
Gerçek dost

Gerçek dost

Devamını Oku
11.04.2025
Ağaçlı çiçekli bir dünya

Ağaçlı çiçekli bir dünya

Devamını Oku
04.04.2025
Toplumsal dayanışma

Toplumsal dayanışma

Devamını Oku
28.03.2025
Gençlere emanet

Gençlere emanet

Devamını Oku
21.03.2025
Barış yolu bilimdir, sanattır

Barış yolu bilimdir, sanattır

Devamını Oku
14.03.2025
Anlamlı özlü sözler

Anlamlı özlü sözler

Devamını Oku
07.03.2025
Camileri ahıra çevirmek

Camileri ahıra çevirmek

Devamını Oku
28.02.2025
Kötülükle iyilik iç içe

Kötülükle iyilik iç içe

Devamını Oku
21.02.2025
Gerçeğin acılı yüzü

Gerçeğin acılı yüzü

Devamını Oku
14.02.2025
Anılarla Tıpta Öncüler-I

Anılarla Tıpta Öncüler-I

Devamını Oku
07.02.2025
Dilsel aydınlık

Dilsel aydınlık

Devamını Oku
31.01.2025
Mum Işıltıları

Mum Işıltıları

Devamını Oku
24.01.2025