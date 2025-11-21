Okuma kültürünün yetkin kişilerinden Prof. Dr. Sedat Sever, 13 Kasım 2025 günkü Cumhuriyet’teki “Erken yaşta okur yetiştirmek” başlıklı yazısına şu görüşle başlıyor:

“Edebiyat yapıtları, Montaigne’in belirlemesiyle, ‘bizim kendimizin dışına, ötemize gitmemize’ kılavuz olan estetik birer uyarandır. Okul öncesi, çocukların sanatçı duyarlığıyla buluşması gereken, bir görsel okuma dönemidir. Bu dönemde, renk, çizgi ve sözcüklerin anlatım gücüyle çeşitli duyuları algılama sürecine katan resimli kitaplar; bebeklik evresinden başlayarak çocukların yaşamla bağını kurar, onları eğlendirir, çevrelerini tanımalarına olanak sağlar.”

ÇOCUKLAR OKULDA OLMALI

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yaptığı bir açıklamayla, Sever’i yürekten alkışlamış oluyor: “Dilovası’ndaki bir kozmetik fabrikasında yaşanan patlama sonucu, 2’si çocuk, 1’i 18 yaşında olmak üzere 6 kadının yaşamını yitirmesi, ülkemizi derinden sarsan bir insan hakları ihlalidir.

Yangın merdiveni ve acil çıkış kapısı olmayan, patlayıcı ve kolay yanıcı maddelerle dolu bir fabrikada insanların çalıştırılması, önlenebilir ihmallerin ölümle sonuçlandığı bir cinayettir. Her ne nedenle olursa olsun, çocukların okulda olmaları gereken yaşta çalıştırılması kabul edilemez bir durumdur.”

Olayın Mustafa Kemal Atatürk’ün anıldığı günlere denk geldiğini göz önünde bulundurarak onun çocuklara yönelik görüşlerini de eklemişler açıklamalarına:

“Mustafa Kemal Atatürk, ‘Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek, ona göre çalışınız’ sözleriyle çocuklarımızın değerini ve önemini dile getirmiştir.”

BUCA BELEDİYESİ DE ATILIM YAPTI

“Tarihi Ernest Balladur Köşkü’nde hizmete açılan Cumhuriyet Kütüphanesi, bünyesinde barındırdığı 1000’in üzerinde çocuk kitabıyla küçük yaştaki kitapseverlerin ilgi odağı oldu. Farklı yaş gruplarına uygun, eğlenceli ve öğretici kitaplarla dolu olan çocuk kitaplığı bölümü, çocukların okumayı sevmesine, onların yenilikler keşfetmesine ideal bir ortam sunuyor. Kütüphane açıldığı günden bu yana en çok çocukların yüzünü güldürdü. Sunduğu zengin kaynaklarla minik okuyucuların hem derslerine destek oluyor hem de onların alışkanlıklarını pekiştiriyor. Kısa sürede vatandaşların uğrak noktası haline de gelen kütüphane, Buca’daki tarihi köşk, onların çocuklarına bilgi yuvası oldu.”

YÖNETİCİNİN GÖRÜŞÜ

Cumhuriyet Kütüphanesi’nin açıldığı günden bu yana en çok çocuklara hizmet vermesinden duyduğu memnuniyetini ifade eden Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, kuruluşun, amacına uygun kullanıldığını görmekten mutlu olduklarını söyledi:

“Çağdaş ve aydınlık bir gelecek inşa etmenin, okuyan, sorgulayan, araştıran nesillerle gerçekleşeceğini sözlerine ekleyen Duman, Cumhuriyetimizin adını taşıyan bu kütüphane, onların bilgiye ulaşma, eşit şartlarda eğitim görme hakkının bir güvencesidir. Tüm ailelerimizi, çocuklarını kütüphanemizin sunduğu bu ücretsiz ve zengin dünyaya yönlendirmeye davet ediyorum.”

ÖĞRENCİ DE KONUŞTU

Kütüphanenin minik izleyeni 11 yaşındaki Ecrin Coşkun kitap okumanın önemini vurgulayarak yaşıtlarına önerilerde bulundu. Kütüphanenin kendi hayatında büyük bir yer kapladığını anlatan Coşkun, “Çok fazla kitap okuduğum için zorlanıyordum ama böylece aradığım okulu seçmiş olmama da seviniyorum. Burada kitap okumanın yanı sıra bazı etkinlikler de yapılıyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde çiçek diktik. Orada eğlenerek yeni arkadaşlar edindik. Aynı kitabı arkadaşlarımızla birlikte okuduğumuzdan aramızda konuşmalar da yapıyoruz.”

SONUÇ

Analar babalar, öğretmenler!

Öğrenci, Sever’in görüşü doğrultusunda eğitilirse “erken yaşta okur yetişir”.