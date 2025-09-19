Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adnan Binyazar
Hak yerini bulur

19.09.2025 04:00
13.06.25 günlü “Kızlar okusun diye” başlıklı yazımda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan şu alıntıyı yapmıştım:

“Ekonomisi tıkanmış bir toplumda, hiç değilse öğrencileri uygulamada rahata erdirebilecek birtakım girişimlerde bulunduk. Böylece İBB tarihinde ilk kez güvenli, kaliteli, iyi hizmet veren 14 öğrenci yurdu açarak gençlerin barınma krizlerine uğramasını önlemiştik.”

İmamoğlu’nun bu açıklamasından sonra Atatürk’ün, Cumhuriyetin temelini oluşturan uyarılarını düşünmüştüm:

“Öğretmenden, eğitimciden yoksun bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. Öğretmenler; yeni nesli, Cumhuriyetin özverili öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.”

TOPLUMSAL GELİŞİM

Toplumsal düzen, tarih boyunca erkeğe göre biçimlenmiştir. Kadından da ancak ev içlerinde, kırda bayırda yararlanılmıştır.

Kadının, varlığının bilincine erip yeteneklerini ortaya koymaya başladığı Aydınlanma çağında bile, yönetimi ele geçiren bağnaz kafalar, yalnızca kadının değil, erkeklerin de özgürce düşünmelerini, ilerici atılımlarını baskıyla önlemeye kalkmıştır. Dünya tarihinin sayfaları, iplerde sallandırılan, kafaları bedeninden ayrılan olaylarla doldurulmuştur.

Hemen her çağda belli bir kesim her olanaktan yararlanırken çoğunluk, en doğal haklarından bile yoksun bırakılmıştır. Günümüzde gittikçe artan aile içi cinayetlerde büyük artış görülmesinde elbette adaletsizliklerin etkisi büyüktür.

Yoksa bir insan ne duruma düşürülmüş olmalı ki önce eşini, ardından dört çocuğunu öldürüp sonunda kendi canına da kıyar?

ÖNEMLİ BİR ATILIM

Şu darlıklar içinde internette yayımlanan şu haber sanırım insanımızı mutlu kılacaktır:

“6.5 milyar TL kamu yararına gençlere adanıyor. İBB, böylece ticari gelir yerine toplumsal faydayı seçmiş oluyor. Böylece ticari projelerle 6.5 milyar TL’yi bulan bir büyüklüğe ulaşabilecek son derece değerli bir alan gençlerin ve kentin hizmetine sunuluyor. Mecidiyeköy’deki bu kritik arazi üzerine yaklaşık 800 milyon TL’lik bir yatırımla inşa edilen Halaskâr Gençlik ve Yaşam Merkezi ve içindeki Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu kapılarını açmaya hazırlanıyor.

326 öğrenciye yuva olacak yurt sayesinde, yüz binlerce TL’lik barınma gideri ailelerin de cebinde kalacak. İBB’nin 2021’de hizmete aldığı yurtlarla bugüne kadar ailelerin yaklaşık 4.5 milyar TL tasarruf ettiği tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ticari bir projeye dönüştürülerek yaklaşık 6.5 milyar TL gelir elde edilebilecek bu değerli araziyi, kamu yararı için gençlere adadı. Proje alanı, 2017’de İBB iştiraki İstanbul İmar AŞ’nin mülkiyetine geçti ve İmar AŞ ile KİPTAŞ işbirliğinde Halaskâr Gençlik ve Yaşam Merkezi’ne dönüştü.”

BUNUN ÖNCESİ VAR

“İBB yükseköğrenim öğrenci yurtları, başkan Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla 2021-2022 akademik döneminde, üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen gençlere temiz, konforlu ve güvenli barınma hizmeti sunmak amacıyla hayata geçirilmişti. İlk yılında 3 yurtta 622 öğrenci kapasitesiyle hizmete başlayan İBB yurtları, 2024- 2025 döneminde 14 yurtta 5 bin 819 öğrenciye ev sahipliği yaparak büyük bir büyüme kaydetti. Ayrıca 2025 yaz döneminde, yaz okulu, bütünleme sınavları ve zorunlu staj nedeniyle İstanbul’da kalan öğrenciler için 5 nöbetçi yurtta 1800 öğrenciye barınma imkânı sağlandı. Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ile birlikte 2025-2026 akademik döneminde İBB yurtlarının sayısı 16’ya, toplam kapasitesi ise 6 bin 232’ye ulaştı.”

Hak yerini bulur, gelecek İmamoğlu’nundur!

