Artık Fatih’in halefi!

12 Temmuz 2020 Pazar

Valla korkmak lazım.

Dediğini hem yapıyor hem yaptırıyor.

1 Temmuz’da “Tarih yazmaya devam edeceğiz!” dedi.

10 gün geçmeden...

Recep Tayyip Erdoğan adını, Fatih Sultan Mehmet Han yanına şak diye yazdırdı. Kafiyeli.

Hem de karada gemicik falan yürütmeden.

Elini sıcak sudan soğuğa sokmadan.

Varlığı ve adı hayret-i mucip Bursalı bir derneğin eli ve Danıştay’ın hayret feza marifeti, bu iş için yetti de arttı!

***

Reyiz çok şükür helal süt emmiş.

Harbi mi harbi, hasbi mi hasbi.

Gizlisi saklısı yok. Karardan hemen sonra millete seslendi:

“Herkes kararımıza saygı duysun!”

Yani dernek de biz, Danıştay da biz!

***

İftira edildiği Atatürk’e falan da karşı değil.

Olsa o dernek davayı “Atatürk, İslama, camiye ve namaza karşı olduğu için Ayasofya Camii’ni müzeye çevirtmiştir” gerekçesiyle açardı.

Danıştay da kararını, bu gerekçeye dayandırır..

Atatürk’ü de yargı ve tarih önünde mahkûm ettirmiş olurdu.

Ama Reyiz harbi ve hasbi.

Öyle bir şeye ne tenezzül eder ne tevessül eder.

Gerekirse usulünce söyler:

“Tek parti dönemi tarihe ihanettir!”

“Tek parti kim - ne?”

Anlayan anladığını anlasın.. Lafın tamamı aptala söylenir.

***

Fatih’i hepimiz “çağ açan - çağ kapatan” diye okuduk.

Reyiz’i ileride ne diye okunacak?

Kendisinin, çağla, çağımızla bir derdi yok çok şükür.

Tek derdi, 18 yılda eskittiği Türkiye’yi tarihe havale etmek..

“Yeni Türkiye” dediği macera için kendisine yol açmak.

Yaptıklarını başta partisi, arkada da muhalefet, milletçe ağzımız açık seyrediyoruz.

***

Okulda “Devlette devamlılık esastır” diye öğrendik.

Ayasofya ise “kutsal bilgelik” demekmiş.

Parmak ısırtan bir marifetle Danıştay, bunu kanıtladı.

Kararını “kadimden (yani çok çok eski zamanlardan) beri korunarak yaşatılan hukuk” gerekçesine dayandırdı.

Atatürk’ü ve sonraki dönemleri aradan çıkartıverdi. Fatih dönemini doğrudan Reyiz’in yeni Türkiyesi’ne bağladı.

Cumhuriyeti “sıfırlamak” için “Hedef 2023”ü ve 100. yılı beklemek gereksiz artık.

Osmanlı idare ve vakıf hukuku ile bütünleşme sürecimiz başladı.

Vahdettin, Abdülhamit torunları sıraya girerse şaşırmamak gerek. Sonra?

Sonrası, Danıştay kararıyla oynatılan “Kuş çıkacak civciv çıkacak” ya da “Parçala Behçet” türü filmler gibi gibi Allah kerim.

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İki küçük ayrıntı:

1- Kararda “otuz gün içinde temyize başvurup itiraz edilebileceği” hükmü yer alıyor. Ancak “davalı taraf” olan Cumhurbaşkanlığı itiraz etmek yerine milleti 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya’da namaza çağırdı. (Çok şükür malum mazereti nedeniyle beyaz bir ata binip gelme ihtimali yok.)

2- Danıştay Savcısı, davayı başta reddetmiş ve “Camiye dönüş için Cumhurbaşkanı kararı gerekir” demişti. Kulak veren olmadı.

Bunda, 9 hafta önce Danıştay Başkanlığı’na seçilen Sn. Zeki Yiğit’in, Ereğli İmam Hatip’li olmasının payı olduğu söyleniyor.

Bu iddia, bir başka imam hatipli TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un demeci ve sevincine dayandırılıyor.

Şentop, “ ‘Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın’ gençliğimizin en önemli sloganıydı. Bu yüzden Ayasofya kararı anlamlı.”

Reyiz de zaten ilk namazı Lozan Antlaşması’nın yıldönümünde bu anlama anlam katmak için kılıyor.

Bu kutlu günde, devlet protokolündeki binlerce (evet binlerce) imam hatipli Fatih’in halefi ile saf tutacak.

“Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın” nesli, “Z kuşağı tehlikesi”ne karşı alfabedeki son üç harf hariç, tüm harfleri temsil ediyor.

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Giriş, adam başı 100 TL idi.

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müzesiydi.

Yıllık bilet geliri 3 milyon 700 TL idi.

Sinekten yağ çıkarma peşindeki iktidar, şimdi Ayasofya’yı turistlere bedava gezdirecek.

Ve halkın IBAN’ına muhtaç devletimiz her yıl milyonlarca lira zarara uğrayacak.

Ayasofya’da namaz kılmanın - kıldırmanın sevabı uğruna.

Ucunda Allah’ın rızası ve cennet kapılarının açılması olduğuna göre helal olsun.

18 yıldır işlenen günahın, FETÖ’ye kurulan al takke ver külahın vebali de ancak bu mübarek mekânda kılınacak yüzlerce rekat nafile namazla ödenebilir.

Allah kabul etsin.