Deniz paşası kızımız
“Tarihin yazdığı en güçlü liderlerden Recep Tayyip Erdoğan, vatandaş tam da her şeyden ümidini kestiği dönemde, (...) imzaladığı bakan yardımcılıkları kararnamesi ile Türkiye’ye sabırlı olun, biz yeni bir tarih daha yazacağız. Mesajını net bir şekilde ifade etmiş oldu...” (EkoSektör GazetesiBursa )
*
“Tarihin yazdığı en güçlü lider” yazacağı yeni tarihi, altın uçlu dolma kalemle karada, havada ve denizde yazıyor.
*
Karada tarih - Eyyam-ı Bahur millete ter döktürürken tarih kendisini yazdırmaya başladı bile.
Devlet Hazine’sinin 30 bin küsur kilometre kare toprağı daha satışa çıkarıldı.
Bu Avrupa’daki 4 ülke toprağından daha geniş bir yüzölçümü demek.
Hazine ve Maliye’ye kaç para kazandıracak belli değil. Ama karşılığında onbinlerce ne idüğü belirsiz yabancıya TC kimliği-TC pasaportu ve TC seçmen kağıdı sağlayabilecek.
Bu keyfiyet ne TÜİK’i ilgilendiriyor ne de YSK’nin umurunda.
Parsel parsel ötesi km2-km2 vatan topraklarının satışa çıkarılması, ormanlarının jandarma nezaretinde yok edilmesi, toprakların altının satılmasından ise ülke kara talihinden de kara bir tarihtir.
*
Havadaki tarih - Şaka gibi, ama ciddi ciddi Türk Hava Yolları marifetiyle yazıldı.
Uçuş sırasında “kokpitte namaz kılmak uçuş güvenliği açısından riskli” dediği için 30 yıllık kaptan pilotun işine son verildi.
Reyiz’in bilgisi dışında olduğu söylenemez. Her şey ona bağlı.
Envanterinde 12 adet makam uçağı var. Bu biliniyor. Acaba uçuş sırasında pilotlara kokpitte namaz kılma izni veriliyor mu?
Verilmiyorsa Reyiz’in canı abdestsiz pilotlara teslim ediliyor, demektir ki bu gerçek anlamda bir beka sorunudur.
Çok sayıda yabancı uyruklu pilotun görev yaptığı THY geçtiğimizi mayısta 90. yıldönümünü kutladı. Epeyce süre önce kayıtlara geçen bir hadiseyi emekli bir kaptan pilot anlattı:
-“THY de namaz kılan bir kaptan vardı. DC-9’da namaz kıldığı biliniyordu.
Bir uçuşta yine kumandaları ikinci
pilotuna devretmiş, namaza başlamış.
İkinci pilot şakacı bir arkadaş.
Uçağı biraz da sertçe döndürmeye
başlayınca, Kaptan hemen selam
verip ikinci pilota çıkışmış : ‘Ne
yapıyorsun?’
“Pardon Kaptan... Namazınız
sakatlanmasın diye kıbleye
dönüyorum!”
*
Öyle anlaşılıyor ki uçakta
namaz ile ülke gündemizi daha da
zenginleştireceğiz.
Diyanet, önceki gün de “İş ve okul
saatleri cuma namazına ayarlanmalı”
diye bir fetva verdi.
Gelecek hutbesini de “uçuş
sırasında pilot ve yolcuların
namazın” ayırmalı. Ama mutaka Hz.
Peygamberin bu konudaki bir kaç
hadisi ile de örneklemeli.
*
Denizde tarih yazıldı - Yüksek
Askeri Şûra’da askeri hiyerarşi ve
gelenek bozularak kuvvet komutanlığı
yapmamış bir orgeneral Genelkurmay başkanı yapıldı
Bu durum TL’nin ayarının
bozulmasından da çarşı pazardaki
yangından da trajiktir. Silahlı
Kuvvetler’de hiyerarşinin bozulması
iktidarın lafını etmeye bayıldığı ama
pek metelik vermediği ülke bekasını
etkilecek bir gelişmedir.
Bu hazin olayı perdelemek için
de bir cinlik yaptı. Ama istemeden
“devrim” yaptı.
Deniz Kurmay Albayı Gökçen
Fırat’ı tuğamiralliğe atadı. Çok da iyi
yaptı.
Kadını toplumsal hayatta geri plana
itmeye çalışan çevreleri gerilececek
çok önemli bir adım attı.
Bu, Merkez Bankası’na Hafize Gaye Erkan’ın atanması kadar önemlidir.
Böylece “Deniz Paşası” Gökçen
Fırat ile iktidar Cumhuriyetin 100. yılı
istenmeden taçlandırılmıştır.
Reyiz’in “Böyle bir kızımızın
amiralliğe terfi etmesi bizi çok çok
mutlu etti” demesi çok önemli.
Şimde bendenizin yazacağı son
satırlar daha da önemli.
Böylece Maliye Bakanlığı bursu
ile okuyup da “sakıncalı” diye
yapamadığım maliyeciliğimi de
yapmış olur ve ülkemizi ekonomik
krizden çıkarabiliriz.
Bunun için “Her Türk asker doğar”
sözünü “Kadın-erkek her Türk asker
doğar!” diye anlamak ve anlatmak
yetecektir.
Böylece ülkemiz topraklarını,
ormanlarnı, kıyılarını, limanlarını haraç
mezat satmaktan, Körfez şeyhlerine
emirlerine avuç açmaktan kurtarmış
olacağız.
Tek maddelik bir yasa bunun için
yeterlidir.
“Kadın-erkek 20 yaşını geçmiş
her TC vatandaşı, askerlik yapmakla
yükümlüdür. Bu yükümlülük bedel
ödenerek de yerine getirilir.”
*
Böylece hem hanım kızlarımız
askeri eğitimden geçecek hanım
kızlarımıza şiddet uygulamak da tarihe
karışacaktır.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Ekonomi yazarı İbrahim Ekinci iktidara ateş püskürdü!
- Tezel, emekliye yapılacak zammı rakam vererek anlattı...
- Emekliler maaş zamlarını protesto etti!
- Ekonomist Yalçın Karatepe'den enflasyon değerlendirmesi
- Hüseyin Baş'tan iktidara zehir zemberek sözler!
- Ekrem İmamoğlu, İstanbul için yeniden aday olacak mı?
- Türkiye yüzyılı Çeşme'deki doğal sit alanı 'beach c
- Memurların zam talebi belli oldu!
- Sağlık emekçilerinden Bakan Koca’nın mektubuna cevap...
- 40 binden fazla ağaç kesildi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sakine Garipoğlu'nun 'paylaşımı' tartışma yarattı
- 'Tabanı heyecanlandıracak bir açıklama...'
- Sarıyer'de yol çöktü! Binalar tahliye edildi
- Amazon ormanında bulunan ölü balinanın gizemi
- Metin Akpınar en beğendiği 2 oyuncuyu açıkladı
- Ünlü YouTuber 32 yerinden bıçaklandı
- Görülmemiş 'türbülans' vurgunu
- Uzmanlar açıkladı: Ne kadar su içmeliyiz?
- Vali Gül'den 'Esenyurt' açıklaması
- 'Sizden tek isteğim...'