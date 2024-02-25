Ahmet Tan
Ahmet Tan Son Yazısı / Tüm Yazıları

Yetmiş yetmemiş notları

25 Şubat 2024 Pazar

Dante gibi ortasındayız, mühim zamanların.

Dün Berat kandili idi.

Yarın Tayyip Bey 70 yaşına basıyor.

70 pare top da atılabilir, 70 ayrı selatin caminin minaresinden sala da verilebilir.

Ama ikisi de riskli. Sayın halkımız ya darbe sanır, ya da...

Tövbe tövbe ağzımızdan yel alsın.

Kendi deneyimimden değil, bizzat Tayyip Bey’den duyduğumuz için 70 yaşına basmak çok mühim!

Çok değil, 4 yıl 4 ay önce eski ve yakın dostu, eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay’dan şöyle yakınmıştı: “Gelmiş 70 yaşına, benden randevu istiyor. Bu saatten sonra ne demeye geleceksin bana? Biraz tuhaf buldum açıkçası!” (7 Eylül 2019)

Zaman, kuşlarla birlikte uçuyor. Fena uçuyor.

Sonuç mu, kendi deyimiyle “Men dakka dukka”!

Dileyelim yarından sonra 31 Mart’a kadar yapacağı mitingleri sayın halkımız da “biraz tuhaf bulmaz”!

***

Aslında hayatta, tabiatta ve siyasette tuhaf diye bir şey yok.

Mart kapıdan baktırıyor. İklimler kayıyor. Ege’yi geçtik, adalarda bile bademler çiçek açıyor.

Doğalgaz zammından korkanlara dileyelim kazma kürek yaktırmasın...

İklimlerden de sorumlu çevre bakanımız Murat Kurum, kurum kurum kuruldu, İstanbul sokaklarına salındı.

Mevsimler yetkilisiz kaldı... (Sayın Özhaseki İstanbullular için önce hastane demek. Geçelim.)

Verilmiş sadakamız varmış ki kayan siyanürlü taş toprak tepelerinin altında daha da fazla can kalmadı.

“Altın söz konusu ise altına da bakmak gerekir” diye gerçeğimiz var.

Dağlarla vadilerdeki altından sorumlu bakan Kurum, kuruldu da ve iyi ki kalktı da altını gördük.

Püf ki püf!

Zaten sırf bu nedenle bakanlar, genel başkanlar ve elbette belediye başkanları koltukta uzun süre oturmamalı... (İstisna olduğunu kanıtlamış olanlar müstesna!)

***

Teşbihte hata olmaz, içişleri bakanları altınla uğraşmıyor ama onların da altına bakmak gerektiği ortaya çıktı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bakan olur olmaz bunu yaptı. Meğer iklim gibi, suç örgütleri de başlarına buyruk hale gelmiş. Göreve geldiği günden beri 7/24 “organize suç örgütlerini” çökerte çökerte bitiremiyor.

Dün de “Kafes 47” operasyonu için Bursa’da işbaşındaydı.

Resmi yollardan işletmelere ortak olan, ilerleyen süreçte diğer ortaklarını tehdit ederek işletmeden el çektiren, şiddet ve cebir kullanarak sözde mahkeme kurarak borçlu alacaklı şahıslar hakkında karar verilen karşılığında para talep eden ve silahla kasten yaralama eylemleri gerçekleştiren üç ayrı suç örgütünün iki elebaşısı (Bülent Çetkin ile Osman Delibaş) dahil 47 kişi derdest edildi.

Erzurumlu Muhammed Tayyar Türkeş (43) ise belli ki bu üçlü isminin ağırlığını taşıyamadığı için yurtdışına “uçmuş” .

“X.com” hesabında kendisini “Sancaktar Holding YKB, köşe yazarı, futbol kulübü başkanı” diye tanıtıyor.

İsimlerin kader olduğuna inanılır. Anne babalar da çocuklarına isim verirken bu yüzden çok özenirler. Bazıları da kimliklerini çocukları üzerinden tanımlamak isterler.

Onun ailesi de Muhammed Türkeş’in tövbe tövbe peygamber gibi ulu ve aziz bir insan ve merhum Başbuğ gibi değerli bir devlet adamı olmasını istemiş.

Velakin, “Hira Dağı kadar Müslüman, Tanrı Dağı kadar Türk” hedefi de biraz riskli.

Mekke yakınlarındaki Hira Dağı 642 metrelik bir tepe. Tanrı Dağları ise 7 bin 439 metreye ulaşan zirvesiyle sıra dağ silsilesi...

Müslümanlık ile Türklüğü yarıştırmanın hiç gereği de yok.

***

Özet mi?

Ailesi, keşke iki ismin arasına Arapça “tayyare”den “uçan” anlamındaki Tayyar’ı sıkıştırmak yerine, iyi, güzel, hoş anlamında bir isim verselerdi.

Kaldı ki sayın firari suç örgütü elebaşımız o ismi hak ettiğini göstermek için kaçtığı ülkede çırpınıp duruyor. İktidar yazarlarını, tüm sayın bakanlarımızı ve Murat Kurum ile Turgut Altınok’u kıskandıracak şarkı sözü kıvamında tweet’ler atıp duruyor. İşte operasyon ertesindeki mesajı:

“Savaş uçağından uçak gemimize, tankından SİHA’sına, 100 yılda yapılamayanı yapan adam olarak tarihe geçti. Bu ülkede yaşayan hiç kimse Erdoğan’ın hakkını ödeyemez.”

Tayyar kardeşimizin tayyareye atlayıp uçması da bu yüzden zaten.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Yetmiş yetmemiş notları 25 Şubat 2024
Kedi yasası 18 Şubat 2024
Ahhh döviz... Vahhh borsa... 11 Şubat 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Dinciler için adalet dersleri
Özdemir İnce
Özdemir İnce Şeriat çıkmazı
Ali Sirmen
Ali Sirmen Daha neler olacak?
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Bizde 70 sayfa, Amerika’da 800 sayfa: İş güvenliği
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen İnsanın din özgürlüğü değil, hayvanın yaşam hakkı!
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Kölelik hazzı
Veysel Ulusoy
Veysel Ulusoy Eğitim enflasyonu
Zeynep Oral
Zeynep Oral İleri-geri savaşı
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Hayal kurmak da mı yasak!
Ahmet Tan
Ahmet Tan Yetmiş yetmemiş notları
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu Muhalefetten ölmek
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Penaltı tartışılır

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

LeMan’dan 'Murat Kurum' kapağı

LeMan’dan 'Murat Kurum' kapağı
“Evliliklerin sona ermesi, çocuklarda anksiyete ve depresyonu tetikliyor”

“Evliliklerin sona ermesi, çocuklarda anksiyete ve depresyonu tetikliyor”
Emeklilerin banka promosyonları belli oldu... Uzmanı uyardı: İmza atarken dikkat edin!

Emeklilerin banka promosyonları belli oldu... Uzmanı uyardı: İmza atarken dikkat edin!
Oyuncu Necati Şaşmaz’ın fabrikasındaki talaş silosunda patlama ve yangın

Oyuncu Necati Şaşmaz’ın fabrikasındaki talaş silosunda patlama ve yangın
İmamoğlu ve MHP'liler arasında gerginlik! MHP İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu karşısına dikildi: 'Geri bas...'

İmamoğlu ve MHP'liler arasında gerginlik! MHP İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu karşısına dikildi: 'Geri bas...'
Daha fazla süre alabileceği iddia edilmişti: Carlo Ancelotti’den Arda Güler açıklaması!

Daha fazla süre alabileceği iddia edilmişti: Carlo Ancelotti’den Arda Güler açıklaması!
İlçe Seçim Kurulu başvuruyu reddetti... CHP, Saruhanlı’da aday çıkaramayacak!

İlçe Seçim Kurulu başvuruyu reddetti... CHP, Saruhanlı’da aday çıkaramayacak!
Çambaşı, gün boyu kayak yapmak isteyenleri gece de karın tadını çıkarmak isteyenleri konuk ediyor

Çambaşı, gün boyu kayak yapmak isteyenleri gece de karın tadını çıkarmak isteyenleri konuk ediyor