Rezzan Şengül’ün şiiri
Rezzan Şengül Grup Yorum’un gitaristi bir genç adam.
Şu anda, kuyu tipi olarak adlandırılan Yüksek Güvenlikli Kırşehir Hapishanesi’nde.
Bir sanatçının cezaevine konulmasının, hele hele “yüksek güvenlikli” diye adlandırılan bir mezara gömülmesinin ne anlamı olabilir ?
Bu genç adam ne yapmış?
Cinayetler mi işlemiş?
İnsanların topluca bulundukları bir yere katliama yol açacak bir bomba mı koymuş?
Ne yapmış?
Hiçbiri değil.
Öyleyse nedir bu korkunun nedeni?
28 Eylül 2021 tarihli bir internet videosunda poliste gördüğü işkenceleri anlatırken Rezzan Şengül, Grup Yorum’dan duyulan korkunun hepimizce bilinen nedenini de dile getiriyor.
İktidarı elinde tutan egemen güç, halkın sanat yoluyla uyandırılmasından korkuyor.
Nâzım Hikmet’in devrim sanatçısı Paul Robeson’a “Türkülerimizden korkuyorlar Paul Robeson” seslenişinde sözünü ettiği, egemen sınıfların devrimci sanat karşısında duydukları ölümcül korkudur bu.
***
Herhalde polisin canı istedikçe arada bir gözaltına alınan bu genç adam, bu yıl şubat başlarından bu yana cezaevinde.
Gitar çalmaması için parmaklarının kırılmış olması bana faşist Pinochet uşaklarınca büyük müzisyen, devrim şehidi Victor Jara’nın stadyumda katledilmeden önce parmaklarının kırılıp parçalanmasını anımsattı.
Faşist yönetimler arasında bir kan bağı var demek ki.
Ya da birbirlerinden kopya çekiyorlar.
Jara işkence karşısında da boyun eğmemiş, son anlarına kadar gitarının tellerine dokunmaya çalışmıştı.
Rezzan Şengül de sözünü ettiğim videoda, “Devrimci sanatçıları, halkın sözcülerini susturamayacaksınız” diyor.
Ablası Zozan Birgül Aydemir, kardeşinin bir şiirini gönderdi.
Rezzan Şengül, şiirinde “insan yüzünü insan yüzüne yasaklayan” dizesiyle nitelediği cehennem kuyusundan daha insanca yaşanabilir bir cezaevine nakledilmek için 100 günü aşkındır açlık grevinde.
Aynı şiirde “kuyunun dibinde dipsiz bir kuşatma var” dizesiyle de insanlığa, insanlığımıza sesleniyor.
Ben de buradan, aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya, ilgililere, yetkililere, sorumlulara sesleniyorum.
Sözünü ettiğim videoda, fotoğraflarında, dal gibi ince bir genç adam olarak gördüğüm bu sanat insanının seslenişlerine kulak verin; ruhlarınızı birazcık olsun sanata, şiire açın. Rezzan Şengül ve arkadaşlarının isteklerini yerine getirin. Birazcık olsun insanlaşabilmek için elinize geçen bu fırsattan yararlanın.
Hiç değilse sanattan, sanatçıdan elinizi çekin.
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