Kayıp altın dosyasında garip işler
“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun
Diyarbakır’a geldiğini, bu konuda
valilikte bir masa kurduğunu ve
devletin yıpranmaması adına birilerinin
isimlerinin karıştırılmaması için çaba
gösterildiğini düşünüyoruz.”
Yaklaşık 8 kilo altını kaybolan Bilan
Söylemez’in avukatı anlatıyor bunu. Ne
demek istediğini anlatacağım ama önce
özet...
Tarih: 22 Haziran 2020.
Diyarbakır’da altın üreten Zerya
Kuyumculuk’un sahipleri birden kayboldu.
Yanlarına altınları, dövizleri ve bilgisayarı
da alıp kaçtılar. Dükkânın boşaltıldığını
gören 51 kişi dolandırıldıklarını düşünüp
şikâyetçi oldu. “Dolandırıcı değiliz, iflas
ettik” diyen şüpheliler yakalandı ama
şüpheli bir kapı artık aralanmıştı...
Zülfikar Ortaç, kardeşi Zülküf
Ortaç ve Serdar Adıgüzel üç ortaktı.
İnsanlardan aldıkları yüklü miktarda
parayı ve altını işletiyorlardı. Kimine göre
350 kimine göre ise 800 milyon liralık
vurgun söz konusuydu.
Meseleyi asıl çarpıcı kılan ise Zerya
Kuyumculuk’a varlıklarını teslim
edenler arasındaki nüfuzlu kişilerdi.
Zira polislerden valilere, savcılardan
hâkimlere kadar geniş bir ağ “müşteriler”
arasındaydı. Devlet görevlilerinin FETÖ
borsasından kazandığı paraları ve
ihalelerden aldığı komisyonları bu saadet
zincirine emanet ettiklerine dair iddialar
yargılama sürecinde tartışıldı, durdu.
Lakin varlıkları kaybolduğu halde hiçbir
bürokrat şikâyetçi olmadı. Acaba onlar da
savcılıkta soluğu alsalardı, “Peki, sen bu
mal varlığını nasıl edindin” diye sorulması
ihtimalinden mi çekindi?
Keza...
Şikâyetlerle başlayan operasyon sürecinde, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Diyarbakır’a gidip Zerya Kuyumculuk’a varlığını emanet edenlerden biri olan valinin makamında soruşturmaya yön verdiği de duruşmalarda konuşuldu.
Tüm şüpheleri giderecek yanıtlar ise bir bilgisayardaydı. Zira, resmi olmayanlar da dahil bütün emanetlerin listesi kuyumcunun bilgisayarında kayıtlıydı. Gelin görün ki 2020’de kaçırılanlar arasında tüm sırları çözecek o bilgisayar da vardı. O bilgisayar ki aradan dört yıl geçti ama halen bulunamadı.
ŞÜPHELİ DAVADA ŞÜPHELİ RAPOR
İşte dördüncü yılına giren bu dava
için bir bilirkişi raporu düzenlendi. 140
sayfalık o raporu okuyorum ama açıkçası
tatmin olmuyorum. Zira, muallakta kalan
çok nokta görüyorum. Özetle şu tespitler
dikkatimi çekiyor:
- Müştekilerin beyanlarına göre
sanıklara verilen altın ve döviz miktarının
suç tarihindeki değeri 37 milyon 126 bin
100 lira 54 kuruş.
- Söz konusu altın ve para trafiği banka
üzerinden yapılmadığı için, müştekilerin
zararı tam olarak tespit edilemedi.
Zira dosya kapsamında altın ve para
alışverişine ilişkin “bilgi fişi”, “kartvizit”,
“kâğıt” şeklinde belgelerin doğruluğu
anlaşılamadı.
- Sanıklar müştekileri aldattıysa
nitelikli dolandırıcılık, hile yapmadılarsa
güveni kötüye kullanma söz konusu.
(Halbuki mağdurlar bir “suç örgütünden”
bahsediyor.)
- Sanıkların banka hesaplarındaki
paraların tamamının çekilmesi, işyerindeki
altın ve paranın alınarak, bilgisayar
da dahil olmak üzere valize konulup
işyerinden ayrılma eylemi kastın
belirlenmesinde dikkate alınabilir.
Netice itibarıyla...
Şüphelerin giderilmediği Zerya
Kuyumculuk davasında sona yaklaşılıyor.
Yakın zamanda savcının esas hakkında
mütalaasını vermesi bekleniyor. İki
kişinin tutuklu, tahliye edilen bir ortağın
ise kayıp olduğu davanın yeni duruşması
10 Haziran’da görülecek.
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