25 Mart 2022 Cuma

Savaşı hiç yaşamamış birine o dehşeti nasıl anlatırsınız?

Tepenize bombalar yağarken, tanklardan kaçmaya çalışırken, yerin altındaki sığınaklarda susuz, aç ve karanlıkta yapayalnız beklerken hissettiklerinizi hangi yetersiz kelimeye sığdırabilirsiniz?

Dünyanın en güçlü kelimesini de seçseniz uzaktaki rahat koltuklarından savaşı izleyen ve işgalcileri aklama yarışına girenleri ölseniz de yanınıza çekemeyeceğinizi bilirsiniz.

Çünkü onlara göre siz savaşın zayiat kalemini oluşturursunuz.

Savaşı başlatan, devam ettiren, ona bahaneler üreten, silah satışıyla besleyen, yeni dinamikler ve çıkarlar yaratmak için yarışan savaş lordları ve onların dalkavukları için bir isim ve koca bir hayat değil bilançodaki bir sayısınız.

Savaşlar kimi liderler, ordular, ideolojiler için kutsaldır ve en büyük kaybedeni istisnasız aynı kesimlerdir:

Çocuklar.

Ukrayna'daki savaş uzadıkça çocuk nüfusu her gün açlık, susuzluk, derin travmalar, hastalıklar, yaralanma ve ölümün gölgesinde ayakta kalmaya çalışıyor.

Evler, okullar, çocuk yurtları ve hastaneler saldırı altında.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) savaşın başladığı bir aylık sürede 4.3 milyon çocuğun yerinden edildiğini açıkladı.

Bu sayı Ukrayna'daki toplam 7,5 milyon çocuk nüfusunun yarısından fazlası demek.

Bu İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana çocuk nüfusun en hızlı, geniş ölçekli yer değiştirmesi.

Ukrayna’dan komşu ülkelere 1,8 milyon çocuk sığındı ve ülke içinde geçici olarak sığınaklara gönderilen 2,5 milyon çocuk var.

BM İnsan Hakları Ofisi’ne göre bir ayda Ukrayna’da en az 78 çocuk öldü, 105 çocuk yaralandı ve tahminlere göre bu sayı çok daha yüksek.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu sürede saldırılar nedeniyle 52 sağlık tesisinin etkilendiğini açıkladı.

Ukrayna'nın Eğitim ve Bilim Bakanlığı 500’den fazla eğitim tesisinin saldırıdan kullanılamaz hale geldiğini bildiriyor.

Yaşları 6 ay ila 23 ay arasında değişen 450 binden fazla bebeğin acil ek gıdaya ihtiyacı var.

Ukrayna'da su ve sanitasyon altyapısı bombalandığı için 1.4 milyon kişinin temiz suya ulaşımı artık yok.

4.6 milyon kişinin ise suya ulaşımı çok sınırlı.

Gıda, su, sağlık gibi temel ihtiyaçlara ulaşamayan yüzbinlerce çocuk aşılardan da yoksun.

Uzmanlar çocuklar arasında salgın hastalıkların yayılabileceği endişesi taşıyorlar.

Başka ülkelere kaçmak için yollara düşen yalnız çocukları bekleyen diğer bir tehlike de insan kaçakçıları.

Ukrayna’nın çocukları dehşeti, yıkımı ve yok oluşu birinci elden yaşıyor, aynı Suriye’de, Irak'ta ve Afganistan'da çocuklar gibi.

Ve uzaklardaki birileri rahat koltuklarında ellerini ovuşturarak savaşın bilançosunu hesaplıyor.