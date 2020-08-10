10 Ağustos 2020 Pazartesi

Televizyonda vasat bir adam kadınlara ‘ataerkil bir spor’ olduğu için futbol oynamanın yakışmadığını, basketbolun da uygun olmayacağını ‘buyuruvermiş’.

Köpüren ayrımcılığına doyamayınca, üstüne, pembe forma giyen yabancı bir futbolcuyla ilgili ‘Başkan olsam pembe forma da yaptırmam’ diye de eklemiş.

Pembe giyince pamuk ipliğine bağlı erkekliklerinin bir anda yok olacağını düşünen, o kırılgan erkleri yüzünden azılı kadın düşmanı olan bu kafayı çok iyi tanıyoruz.

Sokakta, otobanda, okulda, işyerinde, kamu dairelerinde, mahallede ve evde sürekli karşımıza çıkıyor.

Bize hayatı, işimizi, giysilerimizi, seçimlerimizi, ne yapmamız ve nasıl davranmamız gerektiğini ‘açükleyen’ erkekler ordusu, sistematik ayrımcılıklarını, nefret söylemlerini, şişkin egolarını beslemeyi kadınlar üstünden sürdürüyor.

Kadınla erkeğin asla eşit olamayacağını düşünen, evdeki kadını ya anne ya da hizmetçi olarak gören, olgunluğa erişmemiş bu kafayla mücadele etmek, onu eğitmek ve ona kadınlarla ilgili gerçekleri öğretmek için daha çok yolumuz var.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) desteğiyle hazırlanan bir araştırma ülkede kadın-erkek arasındaki toplumsal eşitlik konusunda ne kadar geride olduğumuzu bir kez daha ortaya seriyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İpek İlkkaracan ve Ankara Üniversitesi’nden Doç.Dr. Emel Memiş tarafından KONDA ile birlikte yürütülen araştırmaya göre Covid-19 salgını döneminde kadınların hem hane içi ücretsiz alanda hem de ücretli çalışma alanında çalışma saatleri ve iş yükü arttı.

Kadınlar salgın döneminde ev ve bakım işlerinde erkeklere kıyasla dört kat daha fazla ücretsiz iş yaptı.

Aynı dönemde erkeklerin toplam ortalama günlük iş yükü ise azaldı.

Salgın döneminde artan ücretsiz iş yükü kadınlar için günde 2,9 saatten 4,5 saate, erkekler için günde 0,3 saatten 1,1 saate çıktı.

Toplam ücretli ve ücretsiz iş yükü birlikte ele alındığında erkeklerin çalışma süreleri ise günlük ortalama 1,2 saat azalarak 4,3 saate indi. Ancak kadınların toplam çalışma süreleri günde bir saat artarak günde 5,5 saate ulaştı.

Araştırma ayrıca çocuklu çiftlerden oluşan hanelerde kadınların ücretsiz ev içi emeğinin de çocuksuz ailelere göre daha fazla arttığına işaret ediyor.

Türkiye’de toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikler salgın koşullarında kronik bir hale geldi.

İş güvenliği azalan, işveren tarafından ‘gözden çıkarılabilir eleman’ olarak görülen, evde temizlik ve bakım gibi ücretsiz iş yükünün sırtına bindiği kadının şu an için ‘pembe forma’ gibi bir derdi yok.

Fakat kadın nefretiyle fokurdayan kafaları bir bir temizledikten, kadına taciz, tecavüz ve şiddeti azalttıktan, toplumsal eşitsizliği hafiflettikten sonra size pembenin hangi tonunun yakıştığını bilahare konuşacağız.

Raporu okumak için:

https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/corporatereports/COVID-gender-survey-report.html