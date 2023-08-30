Erman Kunter
Erman Kunter [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Nerede kalmıştık?

30 Ağustos 2023 Çarşamba

Kaldığımız yerden devam edelim. Devletin üst kademesinin maddi manevi büyük katkılarıyla devşirme olan Larkin geçen gün bir açıklama yaptı. Milli Takımlar Sağlık Sorumlusu’nu da tam anlamıyla ateşe attı! Açıklamaya göre Larkin’in takıma katılmama kararı ortaklaşa alınmış bir karar. Kısacası federasyonumuz durumu biliyormuş. Peki bu verilen 5 maçlık ceza neyin nesi? Wilbekin de arada kaynadı. Ona da 5 maç. Yönetmelikler doğrultusunda (Tahkim bozmazsa) bu iki sporcu Türk oyuncu statülerini kaybedecek. Binbir fedakârlıkla her türlü devlet imkânını kullanacaksınız oyuncu devşireceksiniz sonra da olayı yönetmeyi beceremeyeceksiniz. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes zor durumda kaldı. Artık bu iş “çadır tiyatrosuna” döndü. Ama olsun yeni salon yapıyoruz, basketbol patlayacak (!). Salon yaparak, tesis yaparak bir yere varılmayacağını ne zaman öğreneceğiz? Bu 6 şeritli yol yapıp Formula 1 kazanacak pilot yetiştirmeyi ümit etmeye benziyor.

Aklıma gelmişken söyleyeyim: Voleybol hem kulüplerde hem milli takımlarda başarılı oluyor da basketbolda niye bu olmuyor? “Biz voleybol ülkesiyiz” lafı basketbolla doğup büyümüş biri olarak bana biraz ağır geliyor. Onların başarıları bana büyük gurur veriyor ama biz de fena değildik. Taa ki bu muhteremler dümene geçene kadar! Voleybol ve basketbol arasındaki tatlı rekabet başarı getirecektir. Ama alan elimizden gidiyor haberiniz olsun. Sırada yıkılıp yapılmaya çalışılan Abdi İpekçi Salonu (isminin değişmemesini dilerim) ile ilgili detaylı bir bilgilendirme var herhalde. Maksat suyu bulandırıp işin içinden sıyrılmak. Yemezler! “Nasılsa Euroleague, Avrupa kupaları başlar, arada ‘ortaya meze’ lig oynanır ve her şey unutulur” diyorsanız her zaman olduğu gibi yanlış yaparsınız. Hoş siz Türkiye Ligi’ni nasıl idare edeceksiniz o da meçhul? Geçen seneki olaylı Play-Off serisi unutuldu sanmayın.

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Nerede kalmıştık? 30 Ağustos 2023
Köye geldik yağmur dindi! 27 Ağustos 2023
Seden’in ardından 19 Ağustos 2023

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Erdoğan İstanbul’u şimdiden kazandı mı?
Özdemir İnce
Özdemir İnce Atatürk ve din adamları 4
Ali Sirmen
Ali Sirmen Kendini herkes sanmak
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Şimşek’te çulsuzlaştırma politikası dışında, demokrasi ve hukuk var mı?
Olaylar Ve Görüşler
‘Ilımlılar’, ‘okumuşlar’ ve ‘suskunlar’ - Daver DARENDE
Olaylar Ve Görüşler
Büyük zafer: Kurtuluş destanı - Remzi KOÇÖZ
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Erdoğan IMF’ye teslim oldu!
Şükran Soner
Şükran Soner ‘Kısa pantolonlu’ sanıklıktan DİSK başkanlığı, CHP milletvekilliğine...
Murat Ağırel
Murat Ağırel Orman yangınlarının sebebi dağıtım şirketleri mi?
Nergis Şimşek
Nergis Şimşek Doçent mi yoksa uzman doktor olarak mı emeklilik daha avantajlı?
Ayşegül Yüksel
Ayşegül Yüksel Ferhangi tiyatroyu özledik
Feridun Andaç
Feridun Andaç Kemal Tahir’i bağdaştırmak...

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler