BİFO 25. yılını kutluyor

18 Eylül 2024 Çarşamba

Yöneticileri, yorumcuları ve dinleyicileri ile “Borusan Sanat” artık kocaman bir aile oldu. Bu yıl kuruluşunun 25. yaşı kutlanıyor. 2024/25 mevsiminin programını basına açıklarken gerek Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi, gerekse Borusan Sanat Müdürü Aydın Dorsay kıvançlarını ve heyecanlarını gizlemiyorlardı. Konserler bu yıl da yine Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde yer alacakmış.

Ben elime yıllık programları aldığımda hangi sanatçıları dinleyeceğiz sorusu kadar, hangi yapıtlar seslendirilecek sorusunu da sorarım. 10 Ekim’de sürekli şef ve sanat yönetmeni Carlo Tenan’ın yöneteceği konserin açılışında BİFO, Saygun’un Orkestra Süiti op. 14 ve Mendelssohn’un İtalyan Senfonisi’ni çalıyor. Ardından Mahler’in derin duygularla örülmüş yapıtı 4. Senfoni yer alacak. Son bölümdeki soprano şarkısını Helene Walter söyleyecek. Bu harika sanatçının dağarcığında Schönberg’in Pierrot Lunaire adlı yapıtına da rastladım. Keşke bir başka dinletide onunla da konuğumuz olsa! 17 Ekim’de şefi de solisti de bestecisi de hanım olan bir konser var: Şef Laurence Equilbey yönetiminde Alena Baeva’dan Mendelssohn keman konçeretosunu, sonra da 19. yüzyıl başından Louise D. Farrenc’in 3. Senfonisi’ni dinleyeceğiz.

‘MOZART’I BABAM KADAR SEVERİM’

Ünlü şefimiz Gürer Aykal’ın sık sık söylediği bir sözdür bu. BİFO ile 28 Kasım’da vereceği konser baştan aşağı Mozart’tan oluşuyor. Koreli piyanist Chloe Ji-Yeong Mun, bestecinin No.22, K.182 piyano konçertosunu çalacak. Sonra da Mozart’tan iki marş ve 28. numaralı senfoniyi dinleyeceğiz. 5 Aralık’ta şef Carlo Tenan’ın yönetimindeki BİFO’nun solisti İtalyan piyanist Marco Vergini. Ravel’in sol majör konçertosunu çalacak. 9 Ocak’ta Carlo Tenan yönetiminde solist Alman soprano Marlis Petersen. Programda Gershwin ve Bernstein ile Amerikan besteciler tümleşiyor. 13 Şubat konserindeki Mahler’in 5. senfonisini yine Carlo Tenan yönetiyor. Post-Romantik akımdan Mahler, Bruckner, Richard Strauss gibi bestecilerin büyük çaplı yapıtlarını değerlendirmek için orkestranın da dinleyicinin de belli bir olgunluğa ulaşması gerekir. BİFO dinleyicisi de yorumcuları da artık bu düzeye ulaştı.

13 Mart konserini Nil Venditti yönetecek, Beethoven’ın üçlü konçertosunda Can Çakmur (piyano), Jan Mracek (keman) ve Çağ Erçağ (çello) sahnede buluşuyorlar.

BİFO’NUN TURNESİ

Maestro Tenan yönetiminde, çellist Pablo Ferrandez solistliğinde BİFO, 4-11 Nisan 2025 tarihleri arasında Birleşik Krallık turnesine çıkıyor. Turneler her zaman orkestra üyelerine moral veren etkinliklerdir. Değişik sahnelerde çalmak, değişik dinleyici kitlesine seslenmek ve değişik kentlerde kendilerini tanıtmak, yıllarboyu unutamıyacakları anılar biriktirmeye neden olur. BİFO Perth, Edinburgh, Londra, Guildford, Sheffield gibi kentlerde sesini duyuracak; Schubert, Saint-Saens, Beethoven’ın yanı sıra Ferit Tüzün’ü tanıtacak.

BORUSAN QUARTET

Borusan Quartet (Esen Kıvrak, Nilay Sancar, Efdal Altun ve Poyraz Baltacıgil) Kadıköy Süreyya Sineması’ndaki konserlerini 23 Ekim, 25 Aralık, 19 Şubat ve 7 Mayıs’ta sürdürecek. Piyanist Özgür Aydın’ı ve klarinetçi Reto Bieri’yi de bu ekibe dahil olarak izleyeceğiz. Süreyya Sineması’na ek olarak konserler ENKA Salonu’nda yapılacak ve İzmir’de de yinelenecek. Dörtlü, dağarcığına her zaman yeni yapıtlar eklemekte.

Yazıma bir şey daha eklemek isterim, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın açılışında çalacağı senfoni netleşmiş: Beethoven değil, Çaykovski’nin 5. Senfonisi.