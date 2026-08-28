Italiano bu karşılaşmayı Vlahovic’i ısındırmak için bir hazırlık maçı gibi düşünmüş sanki. Zaten 3-0’ın rövanşında yine değişen bir şey yok; Beşiktaş oynuyor rakip ise karşılıyor. Fakat biraz dinlendirilen Orkun’un olmaması biraz da Vlahovic’in sabit oynaması nedeniyle sonuca gidebilecek etkili akın yaratamıyoruz. Buna karşın Zalgiris uzun toplarla kontratak arıyor. Ne var ki Salih’in yönetimindeki önde baskı buna fırsat vermiyor. İkinci yarıya daha baskılı daha atak başlıyoruz. Ama forvetlerini çoğaltan rakip o hep aradığı uzun topunu buluyor ve 1-0 geriye düşüyoruz. Ardından Semih ve Oh giriyor oyuna. Ne ki Beşiktaş’ın ceza alanında organizasyon sorunu sürüyor. Sonuçta Beşiktaş’ın 6 maçın ardından Avrupa Ligi’ne kalması önemli. Fakat bu durgun, dağınık oyunda alınan mağlubiyet üzücü. Ve Vlahovic’le hücum setlerini de bulmak zorunda Kartal.