Italiano bu karşılaşmayı Vlahovic’i ısındırmak için bir hazırlık maçı gibi düşünmüş sanki. Zaten 3-0’ın rövanşında yine değişen bir şey yok; Beşiktaş oynuyor rakip ise karşılıyor. Fakat biraz dinlendirilen Orkun’un olmaması biraz da Vlahovic’in sabit oynaması nedeniyle sonuca gidebilecek etkili akın yaratamıyoruz. Buna karşın Zalgiris uzun toplarla kontratak arıyor. Ne var ki Salih’in yönetimindeki önde baskı buna fırsat vermiyor. İkinci yarıya daha baskılı daha atak başlıyoruz. Ama forvetlerini çoğaltan rakip o hep aradığı uzun topunu buluyor ve 1-0 geriye düşüyoruz. Ardından Semih ve Oh giriyor oyuna. Ne ki Beşiktaş’ın ceza alanında organizasyon sorunu sürüyor. Sonuçta Beşiktaş’ın 6 maçın ardından Avrupa Ligi’ne kalması önemli. Fakat bu durgun, dağınık oyunda alınan mağlubiyet üzücü. Ve Vlahovic’le hücum setlerini de bulmak zorunda Kartal.
İşlem tamam
İlgili Konular: #beşiktaş #orkun kökçü #futbol
Yazarın Son Yazıları
İşlem tamam
Italiano bu karşılaşmayı Vlahovic’i ısındırmak için bir hazırlık maçı gibi düşünmüş sanki.
Devamını Oku
28.08.2026
Yetti artık
Nasıl başlasam, hangi sözcükleri kullansam da ceza yemeden derdimi anlatabilsem.
Devamını Oku
27.08.2026
Yine mi?
Şans bu ya (!) Beşiktaş, Alanya’ya ağustos ayında gidiyor.
Devamını Oku
24.08.2026
Teselli
Galatasaray, 2026-27 sezonunun çiçeği burnunda ilk takımı Çorumspor’a kaptırdığı iki puanın telafisini, yine sezonun yeni takımlarından Erzurumspor karşısında arıyor.
Devamını Oku
22.08.2026
1 maç kaldı
Arkadaşım Elçin Yahşi maç öncesi Beşiktaş Çarşı’daymış ve her yer yıkılıyormuş; garsona sormuş “Maç kiminle?” diye.
Devamını Oku
21.08.2026
Rotasyon meselemiz
Futbolda rotasyon meselesi en çok konuşulan konulardan biridir hep.
Devamını Oku
20.08.2026