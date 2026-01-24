Uğur Mumcu’nun bundan 39 yıl önce yazdığı Rabıta kitabı, kendisinin seçkin bir gazeteci-yazar olarak neden hedef alındığının en önemli kanıtıdır.

Müslüman ülkelerin “şeriat” ile yönetilmesini amaçlayan Rabıta, Suudi Arabistan tarafından kurulmuş bir örgüttür. Parasal kaynağı, Suudi Arabistan-ABD ortaklı petrol şirketi ARAMCO’dan gelen milyon dolarlardır.

Uğur Mumcu, Rabıta kitabında, 1976’da Pakistan’da Rabıta örgütü tarafından düzenlenen Uluslararası Seraat Kongresi’nde alınan kararları da gündeme getirmiştir. AKP’nin atası sayılan Milli Selamet Partisi’nden devlet bakanı olan Hasan Aksay’ın da katıldığı bu toplantıda alınan kararları, bugünkü Türkiye’deki uygulamalarla karşılaştırırsak Uğur Mumcu’nun öngörüsünün ne denli keskin ve gerçekçi olduğunu anlarız. İşte tam 50 yıl önce alınan Rabıta kararları ve bugünkü Türkiye:

- Kongreye katılan taraflar, İslami öğretiyi ilkokuldan üniversite seviyesine kadar ders olarak okutmalıdırlar. (Din dersi, anayasaya göre zorunlu. AKP’nin iktidara geldiği 2002’de imam hatip okullarındaki öğrenci sayısı 71 bin 100’dü. 2022 istatistiklerine göre, 5 bin 144’e ulaşan imam hatip okullarında okuyan öğrenci sayısı 1 milyon 226 bin 115’e çıktı. Çeşitli tarikat ve cemaatlerin kurduğu medreselere ve sıbyan mekteplerine yasallık tanındı. İl ve ilçelerde, neredeyse her mahallede pıtrak gibi, merdiven altı medrese ve sıbyan mektepleri açıldı.)

- Arapça öğrenimi, bilhassa Arapçanın ana lisan olmadığı ülkelerde mecburi olmalıdır. (AKP iktidarı boyunca yapılan düzenlemelerle Arapça dersi, ilkokul ve ortaokullarda seçmeli, imam hatip ortaokullarında ise zorunlu hale getirildi. Arapça, ilköğretim 2. sınıftan itibaren 8. sınıfa değin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın deyişiyle “iletişimsel yaklaşımla, yakından uzağa, basitten karmaşığa, sarmal ve öğrenci merkezli” öğretiliyor. “İlköğretim Arapça Dersi Öğretim Programı” bakanlıkça bir bütün olarak değerlendiriliyor. Dahası bakanlık, Anadolu liselerinde ikinci yabancı dil olarak zorunlu okutulan Almanca ve Fransızcayı zorunlu olmaktan çıkardı ve seçmeli hale getirdi. Bu da Arapçanın ikinci yabancı dil olarak seçilmesine olanak sağladı.)

- Kutsal Kuran’ın asgari beş bölümünün ezberlenmesi, ilköğretim süresince ve bütün ülkelerde mecburi olmalıdır. Kuranıkerim’in tamamının öğretilmesi orta öğrenimde zorunlu olmalıdır. (AKP iktidarında çıkarılan 4+4+4 yasasının 9. maddesi “Ortaokul ve liselerde, Kuranıkerim ve Hz. Peygamberimizin hayatı, isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulur” hükmünü içeriyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bu hüküm doğrultusunda ortaokul ve liseler için Kuranıkerim, Hz. Muhammed’in hayatı ve temel dini bilgiler derslerinin öğretim programlarını ve ders kitaplarını hazırladı. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 2012’deki onayıyla yayımlanan ders kitabında “çok sayıda Kuran suresi ve ayetinin sınıfta koro halinde okunarak ezberletilmesi”ne yer verildi.)

- Bütün İslam ülkelerinde azami sayıda İslam öğretileri enstitüleri kurulmalı ve enstitüler İslami çalışmalar yapmalıdırlar. (AKP iktidarı döneminde Türkiye’de hemen her devlet üniversitesinde bir ilahiyat fakültesi var artık. 2011’de 22 olan ilahiyat fakültesi sayısı vakıf üniversitelerindekiler de katılınca toplam 110’a ulaştı. Bunlara ek olarak Türkiye’de 30 İslam bilimleri fakültesi bulunuyor.)

- İslamın önemli emir ve öğütlerinin takrir şeklinde kaydedilerek her türlü vasıta ile yayımlanması tavsiye edilir. İslami ahlak ve değerlerin propagandasına özel bir dikkat sarf edilmelidir. İslam ülkelerindeki anayasal müesseseler, İslami esaslara uydurulmalı, İslami olmayan kanunlar kaldırılmalı ve şeriata uygun kanunlar güçlendirilmelidir. (AKP iktidarı döneminde; Kuranıkerim, Hz. Muhammed’in hayatı ve temel dini bilgiler derslerinde, Kuran’ın tüm öğretileri Hz. Muhammed’in yaşamından öyküler anlatılarak aktarılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı müdürlüklerin çeşitli cemaat vakıf ve dernekleri ile imzalanan protokoller ile tüm Türkiye’de Osmanlıca, Kuran ve tecvitli okuma kursları başlatıldı. Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz İslam’a göre hareket edeceğiz” açıklamasının hemen ardından Resmi Gazete’de Bakanlar Kurulu’nca şeriat kurallarına uyulmasını öngören bir kararname yayımlandı. Ülkenin naslarla yönetilmesi, idari davaların, Danıştay’a değil, ulemaya sorulması önerildi. Kızlarla erkeklerin aynı evlerde kalmaması gerektiği dillendirildi vb.)

- Bütün daire ve işyerlerinde anlaşma ve nizamlar dua ile birlikte takdim edilmeli ve bu yerlerde bir imam bulunmalı ve mescit açılmalıdır. (Resmi törenler çoğunlukla artık dua ile açılıyor. TBMM dahil hemen hemen tüm resmi dairelerde cami ve mescit açıldı. 2014’te bir yönetmelik değişikliğiyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her kuruma mescit ve abdesthane açma zorunluluğu getirildi.)

- Dünyadaki kadınlar İslami yasaklara uymalıdır. (Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın tersine kararlarına karşın, 2013 sonbaharında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açtığı “demokratikleşme paketi” ile tüm kamu kurumlarında türban serbest bırakıldı. 2013’ün Cumhuriyet Bayramı’ndan hemen sonra AKP’li kimi kadın milletvekilleri Meclis’e türbanla girdi. Kadına yönelik şiddet ile ilgili İstanbul Sözleşmesi, onaylanmasına karşın AKP iktidarı tarafından feshedildi. Recep Tayyip Erdoğan, 2010’da kadın kurumlarıyla yaptığı toplantıda “Ben kadın-erkek eşitliğine inanmıyorum” dedi. Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı’ndan “kadın” sözcüğü çıkarıldı.)

- İslam Birliği’nin yeniden kurulması ve daha sonra da bütün Müslüman devletlerin birbirini izleyerek birer “İslam devleti” olduklarını ilan etmeleri ve bir federasyon teşkil ederek halifeliği ortaklaşa yürütmeleri. (AKP yandaşlarının zaman zaman gündeme getirmeleri ve iktidarın Saray uygulamaları göz önüne alındığında, halifelik istemlerinin AKP’nin “Türkiye’nin yeni yüzyılı” diye tanımladığı önermeler ile doğrudan örtüştüğü gözleniyor.)