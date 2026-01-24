Cumhuriyet Gazetesi Logo
Uğur Mumcu, 39 Yıl Önceden Bugünü Öngörmüştü
Işık Kansu
Son Köşe Yazıları

Uğur Mumcu, 39 Yıl Önceden Bugünü Öngörmüştü

24.01.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Uğur Mumcu’nun bundan 39 yıl önce yazdığı Rabıta kitabı, kendisinin seçkin bir gazeteci-yazar olarak neden hedef alındığının en önemli kanıtıdır.

Image

Müslüman ülkelerin “şeriat” ile yönetilmesini amaçlayan Rabıta, Suudi Arabistan tarafından kurulmuş bir örgüttür. Parasal kaynağı, Suudi Arabistan-ABD ortaklı petrol şirketi ARAMCO’dan gelen milyon dolarlardır.

Uğur Mumcu, Rabıta kitabında, 1976’da Pakistan’da Rabıta örgütü tarafından düzenlenen Uluslararası Seraat Kongresi’nde alınan kararları da gündeme getirmiştir. AKP’nin atası sayılan Milli Selamet Partisi’nden devlet bakanı olan Hasan Aksay’ın da katıldığı bu toplantıda alınan kararları, bugünkü Türkiye’deki uygulamalarla karşılaştırırsak Uğur Mumcu’nun öngörüsünün ne denli keskin ve gerçekçi olduğunu anlarız. İşte tam 50 yıl önce alınan Rabıta kararları ve bugünkü Türkiye:

- Kongreye katılan taraflar, İslami öğretiyi ilkokuldan üniversite seviyesine kadar ders olarak okutmalıdırlar. (Din dersi, anayasaya göre zorunlu. AKP’nin iktidara geldiği 2002’de imam hatip okullarındaki öğrenci sayısı 71 bin 100’dü. 2022 istatistiklerine göre, 5 bin 144’e ulaşan imam hatip okullarında okuyan öğrenci sayısı 1 milyon 226 bin 115’e çıktı. Çeşitli tarikat ve cemaatlerin kurduğu medreselere ve sıbyan mekteplerine yasallık tanındı. İl ve ilçelerde, neredeyse her mahallede pıtrak gibi, merdiven altı medrese ve sıbyan mektepleri açıldı.)

- Arapça öğrenimi, bilhassa Arapçanın ana lisan olmadığı ülkelerde mecburi olmalıdır. (AKP iktidarı boyunca yapılan düzenlemelerle Arapça dersi, ilkokul ve ortaokullarda seçmeli, imam hatip ortaokullarında ise zorunlu hale getirildi. Arapça, ilköğretim 2. sınıftan itibaren 8. sınıfa değin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın deyişiyle “iletişimsel yaklaşımla, yakından uzağa, basitten karmaşığa, sarmal ve öğrenci merkezli” öğretiliyor. “İlköğretim Arapça Dersi Öğretim Programı” bakanlıkça bir bütün olarak değerlendiriliyor. Dahası bakanlık, Anadolu liselerinde ikinci yabancı dil olarak zorunlu okutulan Almanca ve Fransızcayı zorunlu olmaktan çıkardı ve seçmeli hale getirdi. Bu da Arapçanın ikinci yabancı dil olarak seçilmesine olanak sağladı.)

- Kutsal Kuran’ın asgari beş bölümünün ezberlenmesi, ilköğretim süresince ve bütün ülkelerde mecburi olmalıdır. Kuranıkerim’in tamamının öğretilmesi orta öğrenimde zorunlu olmalıdır. (AKP iktidarında çıkarılan 4+4+4 yasasının 9. maddesi “Ortaokul ve liselerde, Kuranıkerim ve Hz. Peygamberimizin hayatı, isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulur” hükmünü içeriyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bu hüküm doğrultusunda ortaokul ve liseler için Kuranıkerim, Hz. Muhammed’in hayatı ve temel dini bilgiler derslerinin öğretim programlarını ve ders kitaplarını hazırladı. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 2012’deki onayıyla yayımlanan ders kitabında “çok sayıda Kuran suresi ve ayetinin sınıfta koro halinde okunarak ezberletilmesi”ne yer verildi.)

- Bütün İslam ülkelerinde azami sayıda İslam öğretileri enstitüleri kurulmalı ve enstitüler İslami çalışmalar yapmalıdırlar. (AKP iktidarı döneminde Türkiye’de hemen her devlet üniversitesinde bir ilahiyat fakültesi var artık. 2011’de 22 olan ilahiyat fakültesi sayısı vakıf üniversitelerindekiler de katılınca toplam 110’a ulaştı. Bunlara ek olarak Türkiye’de 30 İslam bilimleri fakültesi bulunuyor.)

- İslamın önemli emir ve öğütlerinin takrir şeklinde kaydedilerek her türlü vasıta ile yayımlanması tavsiye edilir. İslami ahlak ve değerlerin propagandasına özel bir dikkat sarf edilmelidir. İslam ülkelerindeki anayasal müesseseler, İslami esaslara uydurulmalı, İslami olmayan kanunlar kaldırılmalı ve şeriata uygun kanunlar güçlendirilmelidir. (AKP iktidarı döneminde; Kuranıkerim, Hz. Muhammed’in hayatı ve temel dini bilgiler derslerinde, Kuran’ın tüm öğretileri Hz. Muhammed’in yaşamından öyküler anlatılarak aktarılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı müdürlüklerin çeşitli cemaat vakıf ve dernekleri ile imzalanan protokoller ile tüm Türkiye’de Osmanlıca, Kuran ve tecvitli okuma kursları başlatıldı. Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz İslam’a göre hareket edeceğiz” açıklamasının hemen ardından Resmi Gazete’de Bakanlar Kurulu’nca şeriat kurallarına uyulmasını öngören bir kararname yayımlandı. Ülkenin naslarla yönetilmesi, idari davaların, Danıştay’a değil, ulemaya sorulması önerildi. Kızlarla erkeklerin aynı evlerde kalmaması gerektiği dillendirildi vb.)

- Bütün daire ve işyerlerinde anlaşma ve nizamlar dua ile birlikte takdim edilmeli ve bu yerlerde bir imam bulunmalı ve mescit açılmalıdır. (Resmi törenler çoğunlukla artık dua ile açılıyor. TBMM dahil hemen hemen tüm resmi dairelerde cami ve mescit açıldı. 2014’te bir yönetmelik değişikliğiyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her kuruma mescit ve abdesthane açma zorunluluğu getirildi.)

- Dünyadaki kadınlar İslami yasaklara uymalıdır. (Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın tersine kararlarına karşın, 2013 sonbaharında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açtığı “demokratikleşme paketi” ile tüm kamu kurumlarında türban serbest bırakıldı. 2013’ün Cumhuriyet Bayramı’ndan hemen sonra AKP’li kimi kadın milletvekilleri Meclis’e türbanla girdi. Kadına yönelik şiddet ile ilgili İstanbul Sözleşmesi, onaylanmasına karşın AKP iktidarı tarafından feshedildi. Recep Tayyip Erdoğan, 2010’da kadın kurumlarıyla yaptığı toplantıda “Ben kadın-erkek eşitliğine inanmıyorum” dedi. Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı’ndan “kadın” sözcüğü çıkarıldı.)

- İslam Birliği’nin yeniden kurulması ve daha sonra da bütün Müslüman devletlerin birbirini izleyerek birer “İslam devleti” olduklarını ilan etmeleri ve bir federasyon teşkil ederek halifeliği ortaklaşa yürütmeleri. (AKP yandaşlarının zaman zaman gündeme getirmeleri ve iktidarın Saray uygulamaları göz önüne alındığında, halifelik istemlerinin AKP’nin “Türkiye’nin yeni yüzyılı” diye tanımladığı önermeler ile doğrudan örtüştüğü gözleniyor.) 

İlgili Konular: #Erdoğan #İslam #şeriat #Uğur Mumcu #halifelik

Yazarın Son Yazıları

Uğur Mumcu, 39 Yıl Önceden Bugünü Öngörmüştü

Uğur Mumcu’nun bundan 39 yıl önce yazdığı Rabıta kitabı, kendisinin seçkin bir gazeteci-yazar olarak neden hedef alındığının en önemli kanıtıdır.

Devamını Oku
24.01.2026
MHP’nin Tutarlılık Anlayışı

MHP lideri Devlet Bahçeli, SDG/ YPG ile PKK ilişkisini dile getirdiği son grup konuşmasında, Atatürk’ün, Erzurum Kongresi günlerinde Mazhar Müfit Kansu’ya “Zamanında hiçbir şeyi kaçırmamak ve zamansız hiçbir şeye uzaktan yakından tevessül etmemek başlıca dikkatimizi teşkil etmelidir” dediğini aktarıp partisinin tutumunu övdü...

Devamını Oku
17.01.2026
Saray’a Göre Müessif Hadise Nedir?

Saray’a göre, Venezüella’da bir şeyler yaşanıyor ama kim kime ne yapmış belli değil.

Devamını Oku
10.01.2026
Çürük Yumurta Kokusuna Karşı

Mutlaka duyumsuyorsunuzdur.

Devamını Oku
03.01.2026
Ahlaklı Kuşak Yetiştirmenin Sonu

Faşist 12 Mart cuntasının Cumhurbaşkanı General Cevdet Sunay’ın o sözünü bir kez daha anımsayalım önce...

Devamını Oku
27.12.2025
Yeni Devlet Kurma Planı

Saray’ın denetim ve gözetiminde yürütülen İmralı ve PKK pazarlığına ilişkin DEM’in hazırladığı rapor, ABD’nin sömürge valisi Tom Barrack’ın Türkiye’nin başına geçirmek istediği çuvalın çuvaldızı niteliğini taşıyor.

Devamını Oku
20.12.2025
‘Yüce Zat’ Barzani’nin Anıları

Milyonların acısına neden olan ABD işgali sonrası Irak’ta bir Amerikan mandası kuran feodal aşiret reisi Mesut Barzani’nin Şırnak’ta devlet töreni ile karşılandığını biliyoruz.

Devamını Oku
13.12.2025
Devlet Rezaletinin Sorumlusu

Ülkenin batısında belediye başkanlarından gazetecilere kadar birçok kişi cezaevlerine atılmışken doğusunda çok düşündürücü gelişmeler oluyor.

Devamını Oku
06.12.2025
Marabayı Sömürme Süreci

CHP’deki kimileri dahil, herkesin dilinde bir “eşit yurttaşlık” sözüdür, gidiyor.

Devamını Oku
29.11.2025
İmralı’daki ile ne kurulur ki?

Öcalan’ı “önder” diye niteleyen MHP lideri Devlet Bahçeli, gerekirse tek başına İmralı’ya gitme peşinde olduğunu belirterek kendince bir ısrar içinde.

Devamını Oku
22.11.2025
Ailecek Dokunulamazlar

Futboldaki bahis bataklığına yönelik operasyonlarda eski Kasımpaşaspor Başkanı Mehmet Fatih Saraç ifadesi alınıp hemen birkaç saat sonra serbest bırakıldı.

Devamını Oku
15.11.2025
Kurucu ittifak!

Saray’ın şahin takımından Mehmet Uçum, “Türkiye’nin bekası olan Cumhur İttifakı ile oynamayın, tutmaz” diyor. Cumhur İttifakı milliymiş, dahası kurucu ittifakmış.

Devamını Oku
08.11.2025
Sivil Sıkıyönetim

Bu ülke çok sıkıyönetim gördü, ancak sivil sıkıyönetimi ilk kez yaşıyor.

Devamını Oku
01.11.2025
Kıbrıs’ı Çürütme Göstergesi

Kıbrıs’ı Çürütme Göstergesi

Devamını Oku
25.10.2025
İnşaatçının Barışı

Dünya sömürgenlerinin, Ortadoğu’da kirli-kanlı oyunları hiç bitmez.

Devamını Oku
18.10.2025
Ecel Kapıda

Nereye varacaklar böyle?

Devamını Oku
11.10.2025
Fevkaladenin Fevkindeyiz!

Hanedan jetinde gezen uçan gazeteciler vardır; soru soramazlar; belleri, boyunları bükük tutanak tutarlar.

Devamını Oku
04.10.2025
Soruşturulmayan Yargıç

Özgür Özel, CHP’nin içini karıştırmaya yönelik kararı veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi yargıcı için ne demişti?

Devamını Oku
27.09.2025
İktidar İtişmeleri

Şekspir’in Hamlet’indeki ünlü “Çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı’nda” repliğini alıp bugüne getirin Türkiye’nin başına koyun, cuk oturur.

Devamını Oku
20.09.2025
Saray’ın Kayyumu Olmak!

Sattılar savdılar, perişan ettikleri ülke ekonomisine para bulabilmek için halen satmaya da devam ediyorlar.

Devamını Oku
13.09.2025
12 Eylül cuntasından bugüne ulaşan ruh

12 Eylül 1980, yurt, can ve demokrasi kırımının günüdür.

Devamını Oku
12.09.2025
O Fotoğraflar...

O fotoğrafları içime sindiremiyorum.

Devamını Oku
06.09.2025
Cumhuriyetin ölüm kalım mücadelesi

Cumhuriyetin ölüm kalım mücadelesi

Devamını Oku
04.09.2025
Başmüzakereci Önder

Süreç dedikleri şeyi başlatan MHP lideri, pazarlık yapılmadığını söylüyor, ancak öbür yana bakıldığında durum hiç de öyle gözükmüyor.

Devamını Oku
30.08.2025
Mücadele İçin Tutarlı Kadro Gerek

Epeydir bir Karagöz-Hacivat oyunu içindeydik.

Devamını Oku
23.08.2025
Bu Düzen Değişmelidir

Odak, sevgisizlik sözcüğünde.

Devamını Oku
16.08.2025
Karanlık Çukurdan Çıkmak İçin

Türkiye bir çukur içinde debeleniyor.

Devamını Oku
09.08.2025
TC’yi Komisyona Havale Etmek...

Üniter yapı ile dertleri var. Ulus ve yurttaşlık tanımıyla didişiyorlar.

Devamını Oku
02.08.2025
Küresel İmparatorluğun Dayatması

Anayasa değişikliği istekleri, uygar Cumhuriyeti kurmuş CHP’ye yönelen baskılar, İmralı’daki ile pazarlıklar...

Devamını Oku
26.07.2025
Kardeş Bozguncuları Barışı Bilmez

Bize barıştan ve kardeşlikten söz edenlere bakınca İmralı’dakinin PKK’yi hangi koşullarda kurduğunu anımsamak gerekiyor.

Devamını Oku
19.07.2025
İmralı’dakinin Peşinden Gidenler

Bir yanda terör örgütünün üç beş silahı teslim etme törenleri düzenlenirken diğer yanda İmralı’daki büyük büyük konuşmalar yapıyor, “komünalist yoldaşlık hareketi”nin son aşamasını açıklıyor!

Devamını Oku
12.07.2025
Gerilimin temelinde rejimin toptan değişmesi var!

Ankara’daki yüksek gerilim, Türkiye’yi sonu belirsiz bir siyasi ve sosyal ortama sürüklüyor.

Devamını Oku
08.07.2025
Başkentten izlenimler: Yüksek gerilim kumpaslara evrilebilir

Yinelemeye gerek yok: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasından bu yana, Saray iktidarının pekiştirilmesine, dolayısıyla ülkenin dünya egemenlerinin sözünden çıkmayan bir tek belirleyici tarafından yönetilmesini sağlamaya yönelik gelişmeler yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz.

Devamını Oku
06.07.2025
Osmanlı Millet Modeli İradesi

Mehmet Uçum, Türkiye’de siyaseten yaşanan kurguların ardında yer alan Saray’daki şahin takımının başı olarak nitelendiriliyor.

Devamını Oku
05.07.2025
İstibdat İçten de Çatırdıyor

Abdülhamit dönemine benzer istibdat jurnalciliğine soyunan başdanışman Oktay Saral’ın son açıklamaları, Saray’da solunan havayı özetliyor.

Devamını Oku
28.06.2025
Ne yıkıldı da yenisini kuruyorsunuz?

Devlet Bahçeli, “Bir kurucu anayasa anlayışı içerisinde yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir” diyor.

Devamını Oku
21.06.2025
Hizmet Etme Biçimi

Cumhuriyet okuru bilinçlidir, ufukludur, kül yutmaz...

Devamını Oku
14.06.2025
CHP’yi karıştıranların ilişkileri!

Beklenen oldu: Saray’ın yeniden seçilme uğruna CHP’ye boyun eğdirmek, diz çöktürmek için kurguladığı “iç kavga” çıkarmaya yönelik senaryosu çerçevesinde, Özgür Özel’in CHP genel başkanı seçildiği kurultay hakkında dava açıldı.

Devamını Oku
07.06.2025
Saray, Cumhuriyetin Partisine Boyun Eğdirmek İstiyor

Yaşananların tek bir nedeni, anlamı, gerekçesi var: Saray’daki AKP’li, Saray’ından kesinlikle ayrılmak istemiyor.

Devamını Oku
01.06.2025
Kardeşlik Yüzyılıymış!

“Türkiye Yüzyılı”, Cumhuriyetin 100. yılında, Saray’ın propaganda bakanlığının 1923 Devrimi’ni sözüm ona yok saymak için türettiği bir söz.

Devamını Oku
31.05.2025