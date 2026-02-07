Önemli bir toplumsal muhalefet rüzgârı yakalamış olan CHP yönetiminin dikkate alması gereken bir mektup aldım.

Mektup, yıllarca demokratik kitle örgütlerinde çalışmış, başta Doğu ve Güneydoğu illerinde olmak üzere yurdun birçok yöresinde toplum yararına birçok gönüllü çalışmayı yürütmüş, insan haklarına saygılı; laik, demokratik Cumhuriyetten yana olduğunu yalnızca sözüyle değil, gerçekleştirdiği çok değerli etkinlikleriyle kanıtlamış bir dostumuzdan, eski Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü Bülent İlik’ten geliyor. Mektup şöyle:

“Ekrem İmamoğlu’na yapılan zulmü elbette lanetliyorum ama tüm partiyi bağlayan ve partinin kurullarında tartışılmamış bazı açıklamalarını sorunlu buluyorum. Örneğin, zaten anayasanın değiştirilemez maddeleri arasında olan Türkçenin resmi dil olmasını lütfedercesine vurgulayıp Kürtçenin ve Kürt dili ve edebiyatının ders olarak okutulması önerisi partide tartışılmış mıdır? Öyle ise 7 milyon anadili Arapça (ki geri dönmeyecek 5 milyon Suriyeli buna dahil değildir), 3 milyon Kuzey Kafkasya kökenli, farklı diller (Lazca, Romanca vb.) için önerisi nedir? Onların içinden terör örgütleri çıkmadı diye görmezden mi gelecektir? Buna DEM buluşmasında ‘Türkiyeli’ kavramını kullanan Özel ve Ahmet Özer’in çeşitli açıklamalarını da eklemek olanaklıdır. Kürt sorunu vardır denilip altı doldurulamaz ve sosyal demokrat çözüm somut olarak ortaya konamazsa popülizm CHP’yi savurmaya devam eder. Önceki dönemlerde partiye doldurulmuş sağdan sola kerameti kendinden menkul şöhretlerden bugüne savrulma sürüyor. Bu kadar kararsız yurttaş gerçeği biraz da bununla ilgili olamaz mı? Tüm bunları ciddi olarak tartışan, konuşan bir partiye, genel başkanların konuşup dağıldığı değil, ulus devleti, sosyal demokrasiyi kavrayıp, kucaklayan ciddi önermelerin üretildiği sürece olan özlemle...”

Bir kitle partisi olduğunu savunan CHP’nin Ortadoğu’ya dayatılan yeni kurguları göz önüne almadan, halkın duyarlılıklarına içtenlikle kulak vermeden; güç merkezlerinin rüzgârlarına kapılarak ani, günübirlik politik tutumlar alması, öncelikle kendi tabanında yadırganıyor.

Bizden aktarması...

TRANSFER BİLE YAPTI DA...

On parmağında on marifet... Yasama onda, yürütme onda, yargı onda. Baş başkan o, baş bakan o, başkomutan o. Meclis’te o, kürsüde o, ekranda o.

Sağımız, solumuz, yanımız, ardımız hep o.

Baştan aşağı bir başkan ki her şey ondan soruluyor, her yerde onun gölgesi var.

Bir futbolcu transferi yapması kalmıştı. Şükürler olsun, onu da gerçekleştirdi.

Ama ne yazık...

Emeklilere zam yapamıyor, o konuda biçare!

EPSTEİN KUYUSU

Epstein kepazeliğinin yarattığı uluslararası dalga giderek kabarıyor.

Eşitsizliğin, sömürünün, doymak bilmezliğin yarattığı küresel düzen, iğrenç kokulu bir kuyuya dönüştü. İçine düşeni hem çürütüyor hem yutuyor.

Yazarımız Ergin Yıldızoğlu’nun geçenlerde yazdığı gibi, güç çürüttü ve Amerikan hegemonyası tükendi.

Geriye dönüşü olmaz bir sona doğru evrilen bu yitişin peşinden ısrarla koşanlar da o kuyuda bulacaklar kendilerini.