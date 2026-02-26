Sürekli tekrarlayıp duruyorum; bir takımın başarısı için olmazsa olmaz şeyler istikrar ve uyum. Bu konuda en kötü örnek ise ardı ardına yönetim, hoca ve futbolcu değiştiren Beşiktaş. Ama aslında bu “Gene olmadı değiştir” anlayışı, ülkenin genel zaafı, sadece Beşiktaş’ın değil. İşte son örnek Premier Lig’de düşmemeye çalışan, 4. hocayı görevlendirmiş, yeni yeni takım dengesini kurmuş, fiziksel güce dayalı futbol oynayan Nottingham Forest karşısında darmadağın olan Fenerbahçe. Doğrusu Trabzon’a karşı izlediğimiz Fenerbahçe’nin ardından Forest karşısındaki bu ağır mağlubiyeti herkesi çok şaşırttı. Ama şöyle bir mantıklı düşününce ortaya gerçekler çıkıveriyor. Takıma henüz hiç alışmamış Cherif, Kante gibi oyuncularla yepyeni bir 11 yapmak, forvete pek pres yapmayan 4 futbolcu koymak takım dengesini bozdu. Bu kadar değişiklik hiç doğru değildi.

Tedesco sürekli deneyen bir hoca. İtalya’da doğmuş ama eğitimini ve kariyerini Almanya’da yapmış. Julian Nagelsmann gibi o da “Laptop antrenörü” denen kuşaktan. Fizik kondisyon verilerine ve bilgisayar üzerindeki denemelere öncelik veriyor. Ama Tedesco’nun dayandığı veriler ne olursa olsun burada önemli olan takımda uyum ve oyun istikrarının sağlanmasıydı. Yalnız kendisini “Sürekli takımı değiştiriyor” diye eleştirirken bilmediğimiz bazı şeylerin olabileceğini de göz ardı etmemeliyiz. Mesela bizim takımlarımızın fiziksel güçleri hep düşük. Ve özellikle yabancı hocalar bunu üst seviyeye çıkarmaya çalışırken sakatlıklar, yorgunluklar yaşanabiliyor. Bu da takımın kadrosunun sürekli değişmesinin bir nedeni olabiliyor. Aslından birincil sorun hep apaçık ortada. Sezon başı tam kadro çalışmamış, sezon ortasında gelenlerin hemen 11’e yerleştirildiği takımlarda toplam kondisyonu nasıl yükselteceksiniz?

Üstelik yönetimler değişiyor, hocalar değişiyor. Her yeni hoca da kendine yeni oyuncular istiyor. Her başkan bomba transfer peşinde. Böylece ara transferlerde bile çok sayıda oyuncu alınıyor. Fenerbahçe’de Mourinho gitmiş Tedesco gelmiş, Ali Koç gitmiş Sadettin Saran gelmiş. Ardından sezon ortası yeni oyuncular gelmiş. Kante gibi ismi olan ama yaşlanmış bir oyuncu büyük başarı diye alınıyor ama kırılgan olan takım dengesi yine bozuluyor. Tüm bunların ardından Fenerbahçe’nin hâlâ şampiyonluğu yakından kovalaması bile büyük başarı. Bundan sonra yapılması gereken ise herkesin yapması gerekenle aynı; yönetimde, teknik kadroda, takımda istikrar, istikrar, istikrar...