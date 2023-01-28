Sol Unutulur mu?

28 Ocak 2023 Cumartesi

Sanki sol unutuldu...

Varsa yoksa sağ söylemler, tutumlar, davranışlar. Ödünler, tutarsızlıklar, yamanmalar, yalpalamalar, yanlamalar.

Sol, uygarlıktır, cesurluktur, özlemdir, adanmışlıktır.

Sol daha çok özgürlük ve eşitliktir, sömürüsüzlük, bağımsızlık, insanca davranış, insanca yaşama ve hiç kuşkusuz Aydınlanmadır.

Bu özlemler unutulur mu, yok sayılır mı? Bu ilkelerden çıkarmış, yararmış; her ne olursa olsun vazgeçilir mi hiç?

Şu hale bakınız:

Zora dayalı bir Saray düzenindeyiz ve kadınlara dayatılan bir yasak, özgürlük olarak sunuluyor ve anayasallaştırılmaya çalışılıyor.

Üstelik toplumun bilinçli kesiminin yıllardır desteklediği bir siyasi hareketin üst yönetimi, tabanına da danışmadan, bu kabul edilemez ödünü Saraycılara altın tepsi içinde sunuyor.

Ancak, biliyor ve görüyoruz ki Aydınlanmanın parlak yol göstericiliği sürüyor. Sosyalist Güç Birliği’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama, bu kılavuzluğun en belirgin göstergelerinden biri.

Açıklamayı özetlersek:

- TBMM’de görüşülmekte olan “başörtüsü teklifi”, anayasanın laiklik ilkesinin içini boşaltıyor, laikliği tümüyle tasfiye ediyor.

- “Başın örtülü olması” ifadesiyle tanımlanan bir kıyafet kodunun getirilmesi ile eşitlik ilkesi de ortadan kaldırılıyor.

- Gözetilen dini inanca dayanmayan bütün kıyafetlere müdahale edilmesinin, hatta yasaklanmasının önü açılıyor.

Sonuç olarak; Sosyalist Güç Birliği, meydanın gericilik yarışına girenlere bırakılmaması gerektiğini ilan ederek, insanlığın yüreğinin solda atmaya devam ettiğini bir kez daha duyumsatıyor.

TARİH AFFETMEYECEK



Adalet ve Demokrasi Haftası’ndayız. Adalet, demokrasi ve laiklik için canlarını vermiş insanlarımızın anılarını taze tutmak, savaşımlarını sürdürmek için etkinlikler, açık oturumlar, konuşmalar düzenliyoruz.

Demokratik kitle örgütleri, Aydınlanma kahramanlarımız için görevlerini yerine getirmek için canla başla çalışıyorlar.

Aydınlarımızın uğruna öldükleri ilkeleri bırakınız yaşatmayı, ilerletmeyi; korumaktan bile uzak duran siyaset bezirganlarına gelince...

Uğur Mumcu’nun deyişiyle tarikat-ticaret-siyaset üçgeni içinde baştan aşağı bir sağcılaşma, sığlaşma ve aynılaşma içindeler.

Tüm birikimlerini ve yüreklerini, Türkiye’nin halkçı-devrimci-akılcı bir Cumhuriyete kavuşmasına adadıkları için canları alınmış olan Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı, Abdi İpekçi, Onat Kutlar, Cavit Orhan Tütengil, Bahriye Üçok, İlhan Erdost ve niceleri için bugün timsah gözyaşları döken, bozuk düzenin korkuluğu haline gelmiş siyaset ve siyasetçileri tarih affetmeyecektir.