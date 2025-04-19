Buharlaşan 2.5 Trilyon Dosyası

19 Nisan 2025 Cumartesi

Haber, 2000 Aralık ayında Milliyet gazetesinde manşetten yayımlanmış.

“Akbil’de 2.5 trilyon buharlaştı” başlığını taşıyor.

2.5 trilyonu kim buharlaştırmış?

Haber şöyle:

“Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu tarafından hazırlanan rapora göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Belbim AŞ tarafından işletilen Akbil (Akıllı Bilet) aracılığı ile 2.6 trilyon liralık hasılatı buharlaştırdı.

Rapora göre, Akbil kontür satış ve tüketim tutarları manipüle edilerek azaltılan 2.6 trilyon liralık hasılat için İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ali Müfit Gürtuna hakkında ‘kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık’ iddiasıyla bir aydan bir seneye kadar ağır hapis ile ‘dolandırıcılık’ suçlarından bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacak.

Hesap uzmanları Sedat Abdullah Arısoy, Suat Taş, Şerafettin Karakış ve İlker Yıldırım tarafından hazırlanan raporda, Erdoğan ve Gürtuna ile birlikte suçlanan diğer bir isim ise eski Maliye müfettişi Mustafa Açıkalın.”

Haberde ayrıntı da verilmiş:

“Bilirkişi tarafından tek tek Akbiller üzerinde yapılan incelemede, 26 bin 146 adet Akbil’de, ay boyunca hiçbir kontür yüklemesi görünmemesine rağmen, dönem sonunda kontür bakiyesinin arttığı tespit edildi. Bu durumda söz konusu Akbillerin yapılan tüm kontür yüklemelerinin silindiği anlamına geliyor.” Aynı dönemde Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığı da bir fezleke hazırlamış. Savcılık fezlekesinin en çarpıcı bölümü şöyle:

“Ocak 1997-Mart 1999 arası dönemde 593.181.321.000 TL tutarında satış hasılatı, 2.035.427.692.000 TL kamu gelirinin sanıklar tarafından hileli işlemler ve bilgisayar ortamındaki kayıtların silinmesi sonucunda, organize ve sistematik bir şekilde zimmete geçirildiği...”

Dosyanın üstünden 25 yıl geçti. Dosyada adı geçen Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı. Mustafa Açıkalın da AKP milletvekilliği yaptı. Şimdilerde iktidar yandaşı Kiler Holding’in yönetim kurulu üyesi.

Dosya ne oldu?

Adeta buharlaştı!

2000 yılında Milliyet’te 2.5 trilyonun buharlaştığını yazan muhabire gelince...

Onu kamuoyu yakından tanıyor: Nedim Şener! Bugünlerde

Özgür Özel’e, “Sen sahtekâr görmek istiyorsan İmamoğlu’na bak” diyen, CHP’nin altı okunun “ihanet, hançer, şaibe, para kuleleri, kayırmacılık ve linç”e dönüştüğünü ileri süren medyatör.

ATATÜRK GENÇLİĞİ

Falih Rıfkı Atay’ın anılarında vardır. Nazı geçenlerden biri Atatürk’e demiş ki:

“Eğer ölürseniz, heykelinizi paramparça ederler. Yaptıklarınızın hiçbiri ayakta kalmaz. Çok yaşamaya bakmalısınız.”

Atatürk gülmüş:

“Unutmayınız, Mustafa Kemaller yirmi yaşındadır.”

İşkenceye, tutuklamaya, dayağa karşın Saray rejimine direnen, adaleti, Cumhuriyeti, demokrasiyi savunan gençler, işte onlardır.

Dillerinde Atatürk sözleri, ellerinde Atatürk bayraklarıyla, Atatürk’ün yaptıklarını bilinçle, dimdik ayakta tutuyorlar.

BAGÇELİ NE DEMEK İSTEDİ

Devlet Bahçeli’nin konuşmaları adeta yıldız falına dönüşüyor. Ekrem İmamoğlu dosyasına ilişkin açıklaması da öyle. Günlerdir konuşuluyor, “Acaba ne demek istedi?” diye.

Genel hissikablelvuku, yani önsezi şöyle: Bahçeli, Saray’a ayar veriyor.

Kolay değil, Özgür Özel’in verdiği bilgiye göre, yaklaşık bir ay içinde 50 milyar dolar uçtu!