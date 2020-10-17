Yargı Didişmesi

17 Ekim 2020 Cumartesi

Son günlerde olup bitenler; bir yasa, anayasa ve hukuk tanımazlığın (bunların hepsi zaten çoktan gerçekleşmişti) ötesinde bir başka olguya tanıklık etmemizi sağlıyor:

Saray’ın yargısı ile “kardeşim” Abdullah Gül yargısının birbiriyle didişmesini...

Yıldız Gibi Parlayan Kadro

Abdullah Gül’ün ağabeylik yaptığı bilinen DEVA Partisi için geçenlerde “siyaset dünyamızın yeni yıldızı” nitelemesi yapıldı.

Partinin kurucular kurulu listesini incelediğinizde, yıldızlar (!) geçidi ile karşılaşıyorsunuz. İşte birkaç örnek:

Ahmet Faruk Ünsal: Eski Mazlum-Der Genel Başkanı, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın mütevelli heyeti üyesi ve AKP milletvekili. Akil insanlarımızdan.

M. Malik Yıldırım: Eski BBP’li, geçmişinde Doğu Anadolu Ülkü Ocakları Derneği bölge sorumluluğu var.

Sadullah Ergin: Yetmez ama evetçilerin desteklediği ve yargıda FETÖ’cü kadrolaşmaya yol açan 2010 anayasa değişikliğinin mimarı AKP’li Adalet Bakanı.

Zeynep Dereli: Sosyete haberlerinde sık sık konu edilen eski AKP Şişli Belediye Meclis üyesi.

Burak Dalgın: “Eisenhower Fellow” olmakla övünen, çeşitli uluslararası şirketlerde yöneticilik yapan iş insanı.

Gülay Göktürk: “İnsanların çocuklara zarar vermediği sürece sübyancı olması hakkını savunuyorum” demesi ile ünlü, Fethullahçıların Bugün gazetesinin soldan dönme yazarı.

Tunahan Elmas: Yandaş Yeni Şafak gazetesi yöneticiliği yapmış gazeteci.

Ramiz Ongun: Eski Ülkü Ocakları Derneği ve MHP Gençlik Kolları Başkanı.

Hasan Karal: Şeriatçı El-Ezher Üniversitesi mezunu eski AKP Rize milletvekili. Eski Rize Ensar Vakfı Başkanı.

Nevin Bilici: AKP’nin Kayseri valilerinden Mevlüt Binici’nin eşi.

Gülçin Avşar: Demokratik Açılıma Yurttaş Katkısı ve TESEV için çalışmalar yapan, geçmişte Zaman gazetesinde yazılar yazan avukat.

Münevver Helün Fırat: Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olmadan önce televizyondaki ünlü tartışma programında çok sıkı eleştirdiği eski AKP milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın kızı.

İbrahim Alper Akalın: Yakın geçmişte Zaman ve Taraf gazetesi yazarları ile birlikte gençlik kongreleri de düzenleyen liberal 3H Hareketi’nin kurucusu.

Elif Esen: Saray düzenine geçildikten hemen sonra Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı. AKP Genel Başkanı’nın kızı Sümeyye Erdoğan’ın başkan yardımcısı olduğu KADEM’de yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Bu isimlere çok sayıda eski AKP milletvekiliyle bürokratını da ekleyin.

İşte bu kadro siyasette “yıldız” gibi parlıyor, bilesiniz...

Ya Sabır!

Bu yılın 8 ayında Saray, toplam 1.7 milyar lira harcama yapmış.

Saray’ın geçen yılki personel giderleri 258.3 milyon lira, mal ve hizmet alım giderleri 1.7 milyar lira. Beslenme, gıda amaçlı ve mutfakta kullanılan tüketim malzemeleri 3 milyon 82 bin 848 lira. Temizleme ekipmanları 4.1 milyon lira. Giyecek, mefruşat ve tuhafiye malzemeleri 13.4 milyon lira. Yiyecek 114.8 bin lira, içecek 1.3 milyon lira. Bakım onarım ve üretim malzemeleri 11 milyon 72 bin lira. Kırtasiye malzemeleri 3.1 milyon lira. Tıbbi ve laboratuvar sarf malzemeleri 5 milyon 55 bin lira.

Milletimizi sabır taşına döndüren rakamlar bunlardır.