Sanatçı Ali Kazma’nın yeni sergisi Portekiz’in başkentinde ziyarete açıldı: ‘Sınırda İki Portre’ - Ayşenur Tanrıverdi

31 Mart 2025 Pazartesi

Sanatçı, birbirine benzeyen iki şehrin izini, iki yazarın peşinden giderek sürüyor. İstanbul’un vapur yolculukları Lizbon’daki manzaralarla eşleşiyor.

Ali Kazma, Lizbon’da açılan “Lizbon-İstanbul. Sınırda İki Portre” adlı sergisinde Avrupa’nın iki ayrı ucundaki iki şehrin gündelik yaşantısından çektiği doku örneklerini birbirine bağlıyor ve bu hareketlilikten bambaşka bir canlı organizma yaratıyor. Kadıköy’den Büyükada’ya doğru ilerleyen bir vapurdan bakınca gördüklerimiz, Fluvial Sul e Sueste limanından kalkıp Tagus Nehri’nde giden vapurdan gördüklerimizle eşleşiyor. İki şehrin portresi tuvalde bir resim gibi yavaş yavaş belirirken daha yakın ölçekte iki yazarın, Alberto Manguel ve Orhan Pamuk’un yaşamına dahil oluyoruz.

Ali Kazma ile sergiye ve üretim sürecine dair bir söyleşi yaptık. “Lizbonİstanbul. Sınırda İki Portre” sergisi Lizbon’daki çağdaş sanat galerisi Francisco Fino Galeri’de 3 Mayıs tarihine kadar görülebilir.

Lizbon ve İstanbul’u bir arada görme fikri nasıl ortaya çıktı?

Tagus Nehri ve İstanbul Boğazı ile ilgili olan “su” işleriyle Alberto ve Orhan Pamuk’un işleri esas olarak birbirinden farklı. Suyla ilgili olan çalışmada İstanbul ve Lizbon’u bir arada düşünürken ikisinin de liman şehri olmaları ve liman ticaretinin tarihsel gelişimlerinde büyük rol oynamasından yola çıktım. Yapmam gerekenin çok açık olduğu bir işti. İstanbul ve Lizbon’da birçok kez yaptığım vapur yolculuklarında her şey başından sonuna dek planlıydı. Alberto ve Orhan Pamuk’la ilgili olan işlerde ise bu planlamadan söz edemeyiz. Karşılaşacağınız sürprizlere hazırlıklı olmanız gereken, anlık kararlarla ilerleyen, planların mesafesi, ışığın açısı ya da bunların o anki önemi ya da önemsizliği, “Elimde olanların dışında başka ne çekebilirim” gibi sorulara devamlı cevap aradığım, çok daha aktif bir çekim içerisindeydim.

Lizbon ve İstanbul’u edebiyat çerçevesinde ele alma düşünceniz hep var mıydı? İki şehir de edebiyatla okunduğunda daha iyi anlaşılan şehirler.

Bundan üç ya da dört sene önce Orhan Pamuk’la çekimlere başlarken aklımda Lizbon-İstanbul arasında bir bağlantı kurma fikri yoktu. Benim üretim sürecim şu şekilde işliyor: Kendi istediğim işleri yapıyorum. Bunların içerisinden binlerce farklı konsept çıkarabilirsiniz. Alberto’nun Lizbon’da, Orhan Pamuk’un İstanbul’da yaşaması, iki yazarın da birbirine yakın yaşlarda olması, ikisinin de görsel dünyaya ve resme düşkün olması, başka yazarlarla ve tarihle direkt ilişki kuran kitaplar yazmaları gibi şeyler bu sergiyi düşünmemizi sağladı. Bu değerlerin aynı mekân içerisinde bir çeşit iletişim halinde olmalarının iyi olacağını düşündüm.

‘BENİ İLGİLENDİRMİYOR’

Günümüzde çağdaş sanatın gerekliliğini -ya da zorunluluğunu- nasıl yorumluyorsunuz?

Sanat bu zor tarihsel dönemde -canavarların döneminde- hâlâ bireye bir çeşit serbestlik ve dünyayı yeniden düşünmeyi sağlayabilecek bir alan. Nadiren de olsa gördüğümüz, sizi düşündüren, dünyayla ilişkilenmenize bir şey katan işler benim için çok değerli. “Sayıklamalar” diye ifade ettiğim durum var. Güncel sanatlarda üretilen şeyler çoğunlukla sayıklama gibi geliyor bana. Ateşli birinin aklına geleni dışarı atması gibi... Bu da beni çok ilgilendirmiyor. Gerçek bir inşa sürecinden geçmeyen birçok sanat eseri görüyorum ve bunlar da zaten bana dokunmayan bakıp geçtiğim şeyler.

“Nasıl yaşamalıyım?” sorusunu düşünen genç sanatçılar için bir tavsiyeniz olur mu?

Herkes için her zaman geçerli bir yaşam ve üretim mümkün değil. Bu yüzden bildiğin ve inandığın gibi yaşa, yapılacak yeni hatalar keşfet!