İki viyolayla Akdeniz turunda - Ersin Antep

18 Nisan 2025 Cuma

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası ev sahipliğinde düzenlenen “Kahve Konserleri”nde 20 Nisan’da iki viyola sanatçısı Beste Tıknaz Modiri ve Barış Kerem Bahar solist olacak. Genç İtalyan Şef Alfredo Stillo yönetimindeki İstanbul Oda Orkestrası’nın (İstOO) Venedik’ten başlayacak müzik yolculuğu, espresso tadı eşliğinde mavi enginlerdeki rotasından sonra kültür şehri St. Petersburg’a uzanacak.

TÜRK VE HIRVAT BESTECİLERDEN ESERLER

İDSO başkemancı yardımcılığı da yapan psikiyatri uzmanı Dr. Hamit Alacalıoğlu tarafından 1961’de kurulan, 2001’den itibaren Cihat Aşkın ve Hakan Şensoy önderliğinde yeniden hayat bulan İstOO; gençler çoğunlukta olmak üzere Türk solistleri ve Türk bestecilerine yönelik gerçekleştirdiği eşsiz çalışmaların yanında 30’u aşkın yapıtın dünyada ilk seslendirilişiyle tanınıyor.

İstOO, pazar sabahları Süreyya Operası’nda alışıldık hale gelen “Kahve Konserleri” serisi içinde, 1999 doğumlu müzikolog, piyanist ve orkestra şefi Stillo’nun yönetiminde Venedik’te Adriyatik Denizi’nden başlayıp Akdeniz’e, Anadolu’ya varacak, ardından St. Petersburg’a uzanacak bir konsere imza atacak.

Viyola Sanatçıları Modiri ve Bahar; üç eserde solist olarak sahneye çıkarak, İtalyan Besteci Antonio Vivaldi’nin yaklaşık 300 yıl önce sol minör tonda üç bölümlü olarak yazdığı “İki Viyolonsel Konçertosu”nun (RV 531) özel düzenlemesinde birbirini taklit eden bir üslupla ve hayli yüklü bir duygusal içerikle, 75. yaşını kutlayan Bosnalı SırpHırvat besteci Goran Bregovic’in 1995’te çıkan “Underground” albümünden hüzünlü, durgun, hatta melankolik bir ezgi olan “Underground Tango”da ve (40. yaşına giren becerikli piyanist, orkestra şefi ve besteci) Orçun Orçunsel’in düzenlemesiyle, ismi son zamanlarda bandoneon ve tangoyla anılır halde bulunan Türk besteci Ortaç Aydınoğlu’nun konsere ve sanatçılara özel yazıp klasik anlayışla tangoyu biçimlendirdiği “A dos Altistas” (İki Sanatçıya) eserinin ilk seslendirilişiyle sanatseverlerin karşısına çıkacak. Çalgıları viyola için bestecilere verdikleri eser siparişleriyle bilinen İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Profesörü Modiri ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Doçenti Bahar, ulusal ve uluslararası çalışmalarıyla adları bilinir durumda ve kendi kuşaklarının önemli viyola sanatçıları arasında yer alıyor.

ULU ÖNDERİN HATIRASINA

“Espresso ile Notalar” başlıkla bu pazar saat 11.00’de Süreyya Sahnesi’nde Stillo ve İstOO’nun yorumuyla sunulacak olan Rus Besteci Piyotr İlyiç Çaykovski’nin “Op. 48 Serenad” yapıtı ise bestelendiği yıl olan 1881’de doğan ulu önderin hatırasına ithaf ediliyor.