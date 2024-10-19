İnci taneleri - Zafer Özhabeş

19 Ekim 2024 Cumartesi

Bana ait olan bir cümle ile başlayalım. Bir öğretmen sınıfına girer, müfredata uygun olarak dersini anlatırsa, görevini yapmış olur. Eğer öğrenci anlattığı konuyu anlayabildiyse, yorumlayabildiyse işte o zaman öğretmenlik yapmış olur. Bu ince farkın pedagojik anlamı eğitimdir. Öğretmenlik yani eğitim, insan yaratma sanatıdır. Her babayiğidin harcı değildir. Büyük ölçüde özveri isteyen öğretmenliğin zirvesi yalnızca sevilen bir öğretmendir. Yani canım öğretmenim...

Sporda da eğitmenlik aşamaları böyledir. Ülkemizde abartılı mevcut 57 spor bilimleri fakültelerinden mezun olan her birey, spor eğitmeni olur. Ancak antrenör veya stratejik kararlar alabilen teknik direktör olamaz. O da sporcu veya takım yaratma sanatıdır. Yani her babayiğidin harcı değildir. Onun zirvesi ise çok farklıdır. Milyonlarca taraftarın ironik sevgisi ve çok para. İkisi arasındaki fark, öğretmen sevgisi unutulmaz ama diğeri bugün sevilir göklere çıkarılır, yarın en nazik deyimle sözleşmesi feshedilir.

Temaşa sporun öncüsü futbolda durum farklıdır. Kulüplerin elbise değiştirir gibi teknik direktör değiştirmelerinin altında yatan gerçek eğitebilme ve yaratabilme becerisinin yanında sabırsız bir izleyici kitlesinin şampiyonluk beklentisi, baskısıdır. Sabır ve zaman kısıtlaması nedeniyle işleri çok zor olan teknik direktörler için durum taktikseldir. Adeta zamana karşı bir satranç mücadelesidir. Başarıda şansa ve tesadüflere yer yoktur, deneyim, uğraş, beceri, bilgi, birikim ve en önemlisi yaratıcı yetenek ister. Burada teknik direktörleri en çok zorlayan etken zamandır. Her teknik direktörün en klasik sözüdür: Zamana ihtiyacımız var!

En çok istedikleri şey en az alabildikleridir. Elbette çok değerli olmalarına rağmen ligler arasında inci taneleri gibi yuvarlanırlar. Türk futbol tarihinde 6 gün teknik direktörlük yapıp ayrılan var. Ama bu şansı uzun bir zaman dilimi olarak yakalayan da var. Beşiktaş’ta 1984-2000 arasında görevde kalma becerisini kazanan efsane başkan Süleyman Seba’nın desteği ve 3 sene arka arkaya şampiyon olabilmenin avantajını kullanan teknik direktör Gordon Milne de var. Darısı yalnız futbolda değil diğer spor branşlarında da üretken olabilen teknik direktörlere.

Zafer Özhabeş: Eski milli cimnastikçi - Eski milli takım antrenörü