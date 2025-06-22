Spor, beden eğitiminin kurallaştırılmış halidir. Sporda antrenör veya teknik direktör, diğerinde beden eğitimi öğretmeni vardır. Her ikisinin de uğraş alanı çocuk, genç, yetişkin insandır. Okullarda, özellikle ilköğretim okullarında oyun çocuğu, kulüplerde ise sporcular vardır. Okullar genelde kulüplere altyapı sağlar, beden eğitimi öğretmenleri yetenek avcısıdır. Ana okulları ve ilköğretim çağındaki oyun çocuklarının okullarda en çok sevdikleri ders beden eğitimi ve cimnastiktir. Beden eğitimi öğretmenleri de doğal olarak bu sevgiden pay alır. Biliyor musunuz, çocukların fiziken ve ruhen en rahatladıkları, yarıştıkları, yardımlaştıkları, sosyalleştikleri, en önemlisi heyecanlandıkları ve kahkaha attıkları derstir. Hepsinin yüzü güler.

NE ÇABUK UNUTULMUŞ?

Güldüğü zaman güzelleşmeyen yüz yoktur, isterseniz deneyin, aynanın karşısına geçin ve gülün, ne güzel görüneceksiniz. Beden eğitimi derslerinde de hepsi çok güzeldir. Bedensel becerilerini test ettikleri hatta doğru yürümeyi, koşmayı, hoplamayı, zıplamayı ve koordinasyonu bilmeden öğrendikleri, kaçınılmaz bir kültür dersidir. Oyun; çocukların en doğal hakkı olduğu gibi eğitim de kurumsal haklarıdır. Çünkü eğitim çağdaş insan yaratma sanatıdır. Her çocuk çağdaş, laik, bilimsel, ücretsiz yatılı yatısız eğitim alma hakkına sahiptir. Yetkililere sesleniyorum. Ne çabuk unutulmuş.

ONLAR BİZİM GELECEĞİMİZ

Görülen o ki yeni müfredat planlamanızla beden eğitimi derslerini seçmeli yapıp yok etmeyi yani adeta kesmeyi planlıyorsunuz. Gülen yüzleri solduruyorsunuz! Yapmayın! Onlara bir öğlen yemeği veremediniz, çocukları aç bıraktınız, düşünceleri çelişkili, umutları tükenmiş, okulundan soğumuş bir kuşak yarattınız. 2 milyonu aşkın çocuğumuz bu yıl örgün eğitimin dışına çıktı. Meşhur TÜİK rakamlarına göre 720 bin çocuk işçimiz var. Art niyetli protokollerle proje okul uygulamasını bahane ederek, durduk yerde çok sevdiği, güvendiği öğretmenlerinden ayırdınız. Gencecik çocukların sinir uçlarına dokundunuz. Çocukları ilk kez eylem yapmaya, eylem kavramıyla tanışmaya adeta zorladınız. Hiç geriye dönüp baktınız mı? Yarattığınız bu tablolardan çok mu mutlusunuz. Onlar bizim geleceğimiz. Lütfen yapmayın!

*Eski milli cimnastikçi - Eski milli takım antrenörü