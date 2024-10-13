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Sorgulamak yersiz - Banu Yelkovan

13 Ekim 2024 Pazar

Maça çok baskılı başladık, ilerleyen dakikalarda tempo düştüyse ve oyun rölantiye girdiyse de üstün olan taraf genellikle bizdik. Montella, teknik adam tercihleri noktasında Euro 2024’ten bu yana oldukça başarılı çizgisini ve oyununu sürdürüyor, sonuç alıyor. Ben artık tercihlerini çok sorgulamamak gerektiğini düşünüyorum. Karadağ maçını 29 şutla tamamlamışız, bu durumda forvetli-forvetsiz tartışmasına gerek var mı? Maçın bir noktasında gol atacağımız belliydi ve oyuncu kalitesi olarak da zaten rakipten üstünüz. Montella, ikinci yarıda forvet aldıysa da gol de İrfan Can’dan yani forvet olmayan bir oyuncudan geldi. İtalyan teknik adam, elindeki kadroya ve bundan daha önemlisi rakibe göre oyunu kuruyor. UEFA Uluslar B Ligi’ndeki yaş ortalaması en genç takımız. Tecrübeli oyuncularla gençleri çok iyi bir karma haline getirdi. Benim için önemli olan kriterler bunlar.


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